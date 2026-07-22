Unitree Robotics: Gumanoid robotlar 2-3 yildan soʻng insonlardek mustaqil ishlay oladi

·38·Texno
Unitree Robotics: Gumanoid robotlar 2-3 yildan soʻng insonlardek mustaqil ishlay oladi

Robototexnika olami ulkan texnologik inqilob ostonasida turibdi. Unitree Robotics kompaniyasi asoschisi Van Sinxinning fikricha, yaqin ikki-uch yil ichida sunʼiy intellektga ega gumanoid robotlar rivojlanishida yangi davr — oʻziga xos "ChatGPT lahzasi" yuz beradi. Bu degani, robotlar notanish muhitda ham inson kabi mustaqil harakat qilish va murakkab vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda inson qiyofasidagi robotlarning rivojlanishi yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Oddiy yurish va raqs tushishdan boshlangan jarayon bugungi kunda kung-fu uslubidagi murakkab harakatlar va xizmat koʻrsatish sohasidagi ilk qadamlargacha yetib keldi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozircha ushbu qurilmalar toʻliq avtonomlik darajasiga erishgani yoʻq.

Robototexnikadagi yangi davr

Van Sinxin taʼkidlagan GPT lahzasi robotning mutlaqo notanish sharoitga tushib qolganda ham, oldindan maxsus tayyorgarliksiz va dasturlashtirilgan ssenariylarsiz faqat ovozli buyruqlar orqali asosiy vazifalarni bajara olishini anglatadi. Bu texnologiya robotlarni cheklangan muhitdan chiqarib, real dunyoda erkin harakatlanishiga yoʻl ochadi.

Hozirgi robotlarning holati bundan 30 yil oldingi shaxsiy kompyuterlar (PC) davrini eslatadi. Oʻsha paytda kompyuterlar faqat tor doiradagi mutaxassislar uchun qiziq boʻlgan boʻlsa, bugun robotlar koʻngilochar oʻyinchoq darajasidan chiqib, dasturchilar uchun sunʼiy intellekt algoritmlarini oʻrganish va takomillashtirish vositasiga aylandi.

Unitree Robotics rahbari robotlarning kelajakdagi qoʻllanish sohalari haqida toʻxtalar ekan, ularning nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham muhim oʻrin tutishini qayd etdi. Xususan:

  • Uylarda taʼlim vositasi sifatida bolalarga muhandislik va sunʼiy intellekt asoslarini oʻrgatish;
  • Savdo markazlari va madaniy tadbirlarda oʻziga xos muhit yaratish hamda tashrif buyuruvchilarni jalb qilish;
  • Yuqori xavfli, ogʻir va bir xil takrorlanadigan ishlarni inson oʻrniga bajarish.

Uzoq muddatli istiqbolda robotlar insoniyatni ogʻir jismoniy mehnatdan xalos etib, odamlarga koʻproq ijodiy va intellektual vazifalar bilan shugʻullanish imkonini beradi. Bu esa mehnat bozorida va ijtimoiy hayotda tub burilish yasashi kutilmoqda.

Maʼlumot oʻrnida, Unitree Robotics — 2016-yilda Xitoyning Xanchjou shahrida tashkil etilgan dunyodagi yetakchi robototexnika kompaniyalaridan biri. Kompaniya oʻzining toʻrt oyoqli robotlari (robot-itlar) va ilgʻor sunʼiy intellekt bilan jihozlangan gumanoid modellari bilan jahon bozorida mashhurlikka erishgan.

RobototexnikaUnitree RoboticsSunʼiy IntellektTexnologiyaGumanoid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob