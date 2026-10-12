Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Pekin, Chendu va Fuchjou kabi shaharlarida odamsimon robotlar ko‘chalarda sadaqa so‘rashni boshladi.
- Bu robotlarning oldiga «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi yozuvlar va pul o‘tkazish uchun QR-kodlar qo‘yilgan.
- Ushbu holat sun’iy intellektning inson hayotidagi o‘rni va kelajagi haqida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Xitoyning bir nechta shahri ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan odamsimon robotlar paydo bo‘ldi. Ularning oldiga «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi yozuvlar bitilgan belgilar va internet orqali pul o‘tkazish uchun QR-kodlar qo‘yilgan. G‘ayrioddiy manzaralar sun’iy intellekt inqilobi davrida hatto ko‘chada sadaqa so‘rash ham robotlar faoliyatiga aylanishi mumkinmi, degan savolni o‘rtaga tashladi.
So‘nggi vaqtlarda sun’iy intellektga asoslangan dasturlar va robotlar insonlarning ish o‘rinlarini egallashi mumkinligi haqida ko‘p gapirilmoqda. Biroq bu texnologiyalar hatto ko‘chada sadaqa so‘raydigan insonlar o‘rnini ham egallashi mumkinligi haqida kim o‘ylabdi, deysiz?
Bir nechta ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, odamsimon robotlar so‘nggi paytlarda sadaqa so‘rash bilan ham shug‘ullana boshlagan. Bu esa ularning insonlar ko‘pdan beri egallab kelgan sohasiga ham kirib kelayotganini ko‘rsatmoqda.
Pekin, Chendu va Fuchjou ko‘chalarida robotlar paydo bo‘ldi
Gonkongda joylashgan HK01 axborot sayti yaqinda Xitoyning bir nechta shahrida sadaqa so‘rayotgan odamsimon robotlar ko‘rilgani haqida xabar berdi. Jumladan, bunday robotlar Pekin, Chendu va Fuchjou ko‘chalarida kuzatilgan.
Robotlarning bir nechta shaharda paydo bo‘lishi bu holat tasodifiy yoki yagona hodisa emas, balki yangi tendensiyaning dastlabki ko‘rinishi bo‘lishi mumkinligini anglatadi.
Ularni ko‘chaga joylashtirgan shaxslar robotlarning holati va tashqi ko‘rinishiga ham alohida e’tibor qaratgan. Ayrim robotlar tiz cho‘kib, boshini eggan holda o‘tirgan bo‘lsa, boshqalari o‘zlarining «inson xo‘jayinlari» oldida cho‘kkalab turgan holatda ko‘ringan.
Ularning yoniga odamlarning e’tiborini tortuvchi turli yozuvlar joylashtirilgan. Masalan, «Telefonimni quvvatlash uchun pulim yo‘q» va «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi jumlalar orqali yordam so‘ralgan. Shuningdek, pulni onlayn tarzda o‘tkazish imkonini beruvchi QR-kodlar ham qo‘yilgan.
Robotlarning suratlari internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi
Sadaqa so‘rayotgan robotlarning fotosuratlari shu hafta Xitoy internet segmentida tez tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar ikki qarama-qarshi fikrga bo‘lindi.
Bir guruh odamlar sun’iy intellekt inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib kelayotganidan xavotir bildirgan. Ularning fikricha, texnologiyalar rivojlanishi natijasida insonlar ilgari faqat odamlarga xos deb hisoblangan faoliyatlarda ham robotlar bilan raqobatlashishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Boshqalar esa bu tendensiyaning haqiqiyligiga shubha bilan qaragan. Ular robotlar haqiqatan ham sadaqa so‘rash uchun ko‘chaga chiqarilganmi yoki bu shunchaki odamlar e’tiborini tortishga qaratilgan sahnalashtirilgan harakatmi, degan savolni o‘rtaga tashlagan.
Shu tariqa, oddiy ko‘rinadigan bir nechta surat sun’iy intellektning jamiyatdagi o‘rni, uning imkoniyatlari va insonlar bilan munosabati haqidagi qizg‘in bahslarga turtki berdi.
Qimmat robotlardan sadaqa so‘rash uchun foydalanish mantiqlimi?
Bugungi kunda bozorda mavjud bo‘lgan eng ilg‘or odamsimon robotlar qatoriga Unitree kompaniyasining G1 va H2 modellari ham kiradi. Biroq bunday robotlar arzon emas. Shuning uchun ularni ko‘chalarda sadaqa so‘rash maqsadida ishlatish moliyaviy jihatdan unchalik mantiqli ko‘rinmaydi.
Robotni sotib olish va uni ishlatish uchun sarflanadigan mablag‘larni hisobga olganda, bunday faoliyatdan iqtisodiy foyda olish qiyin bo‘lishi mumkin. Ammo agar bu ishdan ko‘zlangan asosiy maqsad pul yig‘ish emas, balki odamlar e’tiborini jalb qilish bo‘lsa, vaziyat butunlay boshqacha tus oladi.
Ayrimlar ushbu g‘ayrioddiy manzaralar san’at loyihasining bir qismi bo‘lishi mumkinligini ham taxmin qilgan. Ularning fikricha, robotlardan foydalangan holda yaratilgan bunday installyatsiyalar insonlarni sun’iy intellekt va robotlar o‘rtasidagi tobora murakkablashib borayotgan munosabatlar haqida o‘ylashga undash uchun mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin.
Zero, inson yaratgan texnologiyaning o‘zi insonlarga xos bo‘lgan harakatlarni taqlid qila boshlasa, bu nafaqat texnik taraqqiyot, balki jamiyatning kelajagi haqida ham ko‘plab savollarni keltirib chiqaradi.
Hozircha Xitoy ko‘chalarida paydo bo‘lgan sadaqachi robotlarning asl maqsadi to‘liq aniq emas. Ular haqiqiy ijtimoiy tajribaning bir qismi, san’at loyihasi yoki shunchaki internetda shov-shuv ko‘tarish uchun tashkil etilgan harakat bo‘lishi mumkin. Ammo ushbu hodisa sun’iy intellektning inson hayotidagi o‘rni haqidagi bahslar hali uzoq davom etishini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…