Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldi

·53·Dunyo
Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Pekin, Chendu va Fuchjou kabi shaharlarida odamsimon robotlar ko‘chalarda sadaqa so‘rashni boshladi.
  • Bu robotlarning oldiga «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi yozuvlar va pul o‘tkazish uchun QR-kodlar qo‘yilgan.
  • Ushbu holat sun’iy intellektning inson hayotidagi o‘rni va kelajagi haqida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Xitoyning bir nechta shahri ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan odamsimon robotlar paydo bo‘ldi. Ularning oldiga «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi yozuvlar bitilgan belgilar va internet orqali pul o‘tkazish uchun QR-kodlar qo‘yilgan. G‘ayrioddiy manzaralar sun’iy intellekt inqilobi davrida hatto ko‘chada sadaqa so‘rash ham robotlar faoliyatiga aylanishi mumkinmi, degan savolni o‘rtaga tashladi.

So‘nggi vaqtlarda sun’iy intellektga asoslangan dasturlar va robotlar insonlarning ish o‘rinlarini egallashi mumkinligi haqida ko‘p gapirilmoqda. Biroq bu texnologiyalar hatto ko‘chada sadaqa so‘raydigan insonlar o‘rnini ham egallashi mumkinligi haqida kim o‘ylabdi, deysiz?

Bir nechta ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, odamsimon robotlar so‘nggi paytlarda sadaqa so‘rash bilan ham shug‘ullana boshlagan. Bu esa ularning insonlar ko‘pdan beri egallab kelgan sohasiga ham kirib kelayotganini ko‘rsatmoqda.

Pekin, Chendu va Fuchjou ko‘chalarida robotlar paydo bo‘ldi

Gonkongda joylashgan HK01 axborot sayti yaqinda Xitoyning bir nechta shahrida sadaqa so‘rayotgan odamsimon robotlar ko‘rilgani haqida xabar berdi. Jumladan, bunday robotlar Pekin, Chendu va Fuchjou ko‘chalarida kuzatilgan.

Robotlarning bir nechta shaharda paydo bo‘lishi bu holat tasodifiy yoki yagona hodisa emas, balki yangi tendensiyaning dastlabki ko‘rinishi bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Ularni ko‘chaga joylashtirgan shaxslar robotlarning holati va tashqi ko‘rinishiga ham alohida e’tibor qaratgan. Ayrim robotlar tiz cho‘kib, boshini eggan holda o‘tirgan bo‘lsa, boshqalari o‘zlarining «inson xo‘jayinlari» oldida cho‘kkalab turgan holatda ko‘ringan.

Ularning yoniga odamlarning e’tiborini tortuvchi turli yozuvlar joylashtirilgan. Masalan, «Telefonimni quvvatlash uchun pulim yo‘q» va «Iltimos, elektr energiyasi uchun to‘lovimni amalga oshiring» kabi jumlalar orqali yordam so‘ralgan. Shuningdek, pulni onlayn tarzda o‘tkazish imkonini beruvchi QR-kodlar ham qo‘yilgan.

Robotlarning suratlari internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi

Kumushrang robot piyodalar yo‘lagida tiz cho‘kib, QR kod orqali xayriya so‘ramoqda.

Sadaqa so‘rayotgan robotlarning fotosuratlari shu hafta Xitoy internet segmentida tez tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar ikki qarama-qarshi fikrga bo‘lindi.

Bir guruh odamlar sun’iy intellekt inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib kelayotganidan xavotir bildirgan. Ularning fikricha, texnologiyalar rivojlanishi natijasida insonlar ilgari faqat odamlarga xos deb hisoblangan faoliyatlarda ham robotlar bilan raqobatlashishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Boshqalar esa bu tendensiyaning haqiqiyligiga shubha bilan qaragan. Ular robotlar haqiqatan ham sadaqa so‘rash uchun ko‘chaga chiqarilganmi yoki bu shunchaki odamlar e’tiborini tortishga qaratilgan sahnalashtirilgan harakatmi, degan savolni o‘rtaga tashlagan.

Shu tariqa, oddiy ko‘rinadigan bir nechta surat sun’iy intellektning jamiyatdagi o‘rni, uning imkoniyatlari va insonlar bilan munosabati haqidagi qizg‘in bahslarga turtki berdi.

Qimmat robotlardan sadaqa so‘rash uchun foydalanish mantiqlimi?

Bugungi kunda bozorda mavjud bo‘lgan eng ilg‘or odamsimon robotlar qatoriga Unitree kompaniyasining G1 va H2 modellari ham kiradi. Biroq bunday robotlar arzon emas. Shuning uchun ularni ko‘chalarda sadaqa so‘rash maqsadida ishlatish moliyaviy jihatdan unchalik mantiqli ko‘rinmaydi.

Robotni sotib olish va uni ishlatish uchun sarflanadigan mablag‘larni hisobga olganda, bunday faoliyatdan iqtisodiy foyda olish qiyin bo‘lishi mumkin. Ammo agar bu ishdan ko‘zlangan asosiy maqsad pul yig‘ish emas, balki odamlar e’tiborini jalb qilish bo‘lsa, vaziyat butunlay boshqacha tus oladi.

Ayrimlar ushbu g‘ayrioddiy manzaralar san’at loyihasining bir qismi bo‘lishi mumkinligini ham taxmin qilgan. Ularning fikricha, robotlardan foydalangan holda yaratilgan bunday installyatsiyalar insonlarni sun’iy intellekt va robotlar o‘rtasidagi tobora murakkablashib borayotgan munosabatlar haqida o‘ylashga undash uchun mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin.

Zero, inson yaratgan texnologiyaning o‘zi insonlarga xos bo‘lgan harakatlarni taqlid qila boshlasa, bu nafaqat texnik taraqqiyot, balki jamiyatning kelajagi haqida ham ko‘plab savollarni keltirib chiqaradi.

Hozircha Xitoy ko‘chalarida paydo bo‘lgan sadaqachi robotlarning asl maqsadi to‘liq aniq emas. Ular haqiqiy ijtimoiy tajribaning bir qismi, san’at loyihasi yoki shunchaki internetda shov-shuv ko‘tarish uchun tashkil etilgan harakat bo‘lishi mumkin. Ammo ushbu hodisa sun’iy intellektning inson hayotidagi o‘rni haqidagi bahslar hali uzoq davom etishini ko‘rsatmoqda.

Sun’iy intellektOdamsimon robotlarXitoyUnitree
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi15 sentabr 15:54Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi15 avgust 10:55BYD gumanoid robotlarini ilk bor ommaga namoyish etadiBYD gumanoid robotlarini ilk bor ommaga namoyish etadi7 avgust 15:12Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindiXitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindi27 sentabr 16:56AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadi20 sentabr 17:57Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi