iPhone 18 Pro va Pro Max qanchadan sotilmoqda?

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iPhone 18 Pro va Pro Max qanchadan sotilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 11 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari e’lon qilindi.
  • Qurilmalar qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan. iPhone DUO modellari 3199 dollardan 6499 dollargacha, iPhone 18 Pro va Pro Max versiyalari esa 1599 dollardan 3299 dollargacha bo‘lgan narxlarda sotilmoqda.
  • Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkinligi qayd etilgan.

11 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari e’lon qilindi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Qurilmalar narxi xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.

iPhone DUO

• 256 GB — 3199 dollar
• 512 GB — 3599 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6499 dollar

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1599 dollar
• 256 GB Glacier — 1599 dollar
• 256 GB Black — 1649 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2899 dollar

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 GB Black — 1799 dollar
• 256 GB Silver — 1799 dollar
• 256 GB Glacier — 1799 dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 dollar
• 512 GB Black — 2099 dollar
• 512 GB Silver — 2099 dollar
• 512 GB Glacier — 2149 dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 dollar
• 1 TB — 3099 dollar
• 2 TB Black — 3099 dollar (aksiya narxida)

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1749 dollar
• 256 GB Glacier — 1749 dollar
• 256 GB Black — 1749 dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 dollar
• 512 GB — 2099 dollar
• 1 TB — 2999 dollar

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 GB Glacier — 1849 dollar
• 256 GB Black — 1899 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Silver — 1849 dollar
• 256 GB Burgundy — 1899 dollar
• 512 GB Black — 2229 dollar
• 512 GB Silver — 2199 dollar
• 512 GB Burgundy — 2229 dollar
• 512 GB Glacier — 2199 dollar
• 1 TB Black — 3099 dollar
• 1 TB Burgundy — 3099 dollar
• 1 TB Glacier — 3299 dollar
• 1 TB Silver — 3299 dollar

Keltirilgan narxlar 11 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» muharriri
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