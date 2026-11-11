Otalar yelkasida: Dehqonobodlik bolalarning maktabga borishi hayratda qoldirdi (video)
Har bir bolaning xavfsiz va qulay sharoitda ta’lim olish huquqi Konstitutsiya va qonunlar bilan kafolatlangan. Biroq Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Jingil qishlog‘ida istiqomat qiluvchi maktab yoshidagi bolalar har kuni bilim olish yo‘lida o‘z hayotlarini xavf ostiga qo‘yishga majbur bo‘lmoqdalar.
Jingil qishlog‘idagi 84-sonli maktab o‘quvchilarining kundalik sinovlari
Internet tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo‘layotgan lavhalarda Jingil qishlog‘ida joylashgan 84-sonli umumta’lim maktabi o‘quvchilarining maktabga borish jarayoni aks etgan. Videolavhadan ko‘rinib turibdiki, qishloq hududidan oqib o‘tuvchi daryo ustida birorta ham piyodalar ko‘prigi mavjud emas.
Natijada, maktabga oshiqayotgan o‘quvchilar mahalliy aholi va ota-onalarning ko‘magiga tayanishga majbur:
Yelkada tashish: Katta yoshli kishilar va otalar daryoning muzdek va shiddatli suvini piyoda kechib o‘tib, kichik sinf o‘quvchilarini o‘z yelkalarida umumiy qirg‘oqqa o‘tkazmoqdalar.
Ulovdan foydalanish: Suv oqimi va sovuq sharoitda ba’zi ota-onalar o‘z farzandlarini eshak yoki boshqa transport vositalari yordamida suvdan olib o‘tishmoqda.
O‘quvchilarning qat’iyati: Barcha qiyinchiliklar va xavf-xatarlarga qaramay, bolalar bilim olishga bo‘lgan intilishlarini to‘xtatmayaptilar.
Muammo va vaziyat ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Joylashuv manzili
Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Jingil qishlog‘i
Ta’lim muassasasi
84-sonli umumta’lim maktabi
Asosiy xavf omili
Daryo ustida xavfsiz piyodalar ko‘prigining yo‘qligi
Kundalik jarayon
O‘quvchilarning suv kechib, ota-onalar yelkasida yoki ulovda daryodan o‘tishi
Jamoatchilik munosabati
Mazkur holat tegishli tashkilotlar va mas’ul idoralarning jiddiy e’tiborini talab etadi
«Har kuni maktabga borish yo‘li haqiqiy sinovga aylangan. Bolalarning hayotini xavf ostiga qo‘ymasdan, ular uchun zamonaviy va xavfsiz ko‘prik qurib berish masalasi allaqachon eng dolzarb vazifaga aylandi».
Mas’ullardan zudlik bilan amaliy qaror kutilmoqda
Ta’lim muassasasiga borish yo‘lidagi bunday ekstremal sharoitlar nafaqat ota-onalarda, balki keng jamoatchilikda ham haqli e’tirozlarni keltirib chiqarmoqda. Jingil qishlog‘idagi 84-sonli maktab o‘quvchilarining xavfsizligini ta’minlash, ularning daryodan sog‘-omon va qulay tarzda o‘tishlari uchun tez fursatlarda piyodalar ko‘prini barpo etish mas’ul idoralarning asosiy burchi hisoblanadi.
Sizningcha, mahalliy mas’ul tashkilotlar bu kabi og‘ir va xavfli muammolarni bartaraf etish uchun qanday tezkor choralar ko‘rishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…