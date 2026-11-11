Otalar yelkasida: Dehqonobodlik bolalarning maktabga borishi hayratda qoldirdi (video)

1 daqiqa o'qish0
Otalar yelkasida: Dehqonobodlik bolalarning maktabga borishi hayratda qoldirdi (video)

Har bir bolaning xavfsiz va qulay sharoitda ta’lim olish huquqi Konstitutsiya va qonunlar bilan kafolatlangan. Biroq Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Jingil qishlog‘ida istiqomat qiluvchi maktab yoshidagi bolalar har kuni bilim olish yo‘lida o‘z hayotlarini xavf ostiga qo‘yishga majbur bo‘lmoqdalar.

Jingil qishlog‘idagi 84-sonli maktab o‘quvchilarining kundalik sinovlari

Internet tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo‘layotgan lavhalarda Jingil qishlog‘ida joylashgan 84-sonli umumta’lim maktabi o‘quvchilarining maktabga borish jarayoni aks etgan. Videolavhadan ko‘rinib turibdiki, qishloq hududidan oqib o‘tuvchi daryo ustida birorta ham piyodalar ko‘prigi mavjud emas.

Natijada, maktabga oshiqayotgan o‘quvchilar mahalliy aholi va ota-onalarning ko‘magiga tayanishga majbur:

  • Yelkada tashish: Katta yoshli kishilar va otalar daryoning muzdek va shiddatli suvini piyoda kechib o‘tib, kichik sinf o‘quvchilarini o‘z yelkalarida umumiy qirg‘oqqa o‘tkazmoqdalar.

  • Ulovdan foydalanish: Suv oqimi va sovuq sharoitda ba’zi ota-onalar o‘z farzandlarini eshak yoki boshqa transport vositalari yordamida suvdan olib o‘tishmoqda.

  • O‘quvchilarning qat’iyati: Barcha qiyinchiliklar va xavf-xatarlarga qaramay, bolalar bilim olishga bo‘lgan intilishlarini to‘xtatmayaptilar.

Muammo va vaziyat ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Joylashuv manzili

Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Jingil qishlog‘i

Ta’lim muassasasi

84-sonli umumta’lim maktabi

Asosiy xavf omili

Daryo ustida xavfsiz piyodalar ko‘prigining yo‘qligi

Kundalik jarayon

O‘quvchilarning suv kechib, ota-onalar yelkasida yoki ulovda daryodan o‘tishi

Jamoatchilik munosabati

Mazkur holat tegishli tashkilotlar va mas’ul idoralarning jiddiy e’tiborini talab etadi

«Har kuni maktabga borish yo‘li haqiqiy sinovga aylangan. Bolalarning hayotini xavf ostiga qo‘ymasdan, ular uchun zamonaviy va xavfsiz ko‘prik qurib berish masalasi allaqachon eng dolzarb vazifaga aylandi».

Mas’ullardan zudlik bilan amaliy qaror kutilmoqda

Ta’lim muassasasiga borish yo‘lidagi bunday ekstremal sharoitlar nafaqat ota-onalarda, balki keng jamoatchilikda ham haqli e’tirozlarni keltirib chiqarmoqda. Jingil qishlog‘idagi 84-sonli maktab o‘quvchilarining xavfsizligini ta’minlash, ularning daryodan sog‘-omon va qulay tarzda o‘tishlari uchun tez fursatlarda piyodalar ko‘prini barpo etish mas’ul idoralarning asosiy burchi hisoblanadi.

Sizningcha, mahalliy mas’ul tashkilotlar bu kabi og‘ir va xavfli muammolarni bartaraf etish uchun qanday tezkor choralar ko‘rishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari