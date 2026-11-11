Mashinada unutib qoldirilgan kitoblik bola fojiasi bo‘yicha bog‘cha mudirasi 5 yilga qamaldi

2 daqiqa o'qish55
Mashinada unutib qoldirilgan kitoblik bola fojiasi bo‘yicha bog‘cha mudirasi 5 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida 3 yoshli qizchaning avtomobil salonida qarovsiz qolib, yuqori harorat ta'sirida vafot etishi yuzasidan sud hukmi chiqarildi.
  • Jinoyat ishlari bo‘yicha tuman sudi bog‘cha mudirasi O.Ch.ni bolalar xavfsizligini ta'minlamaslik hamda budjet mablag‘larini soxta hujjatlar orqali o‘zlashtirishda aybdor deb topdi.
  • Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 116-, 167- va 228-moddalari bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.

Qashqadaryo viloyatida jamoatchilikni qattiq larzaga solgan 3 yoshli qizchaning fojiali o‘limi va boshqa moliyaviy qonunbuzarliklar bo‘yicha sud hukmi chiqarildi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Kitob tuman sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan mazkur jinoyat ishi yuzasidan bog‘cha mudirasiga nisbatan qat’iy jazo chorasi belgilandi.

Fojia tafsilotlari: Qizcha avtomobil salonida unutilgan

Ma’lum bo‘lishicha, maktabgacha ta’lim muassasasida sodir bo‘lgan mudhish voqea paytida 3 yoshli qizcha transport vositasi — avtomobil salonida qarovsiz va unutib qoldirilgan. Natijada mashina ichidagi keskin yuqori harorat ta’sirida chaqaloq hayotdan ko‘z yumgan. Bolalarning hayoti va xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha bevosita mas’ul bo‘lgan muassasa rahbariyatining bunday loqaydligi og‘ir oqibatlarni keltirib chiqardi.

Qalbaki hujjatlar va o‘zlashtirilgan millionlar

Sud jarayonida faqatgina bolalar xavfsizligini ta’minlamaslik holati emas, balki bog‘cha rahbarining boshqa jinoiy qilmishlari ham fosh etildi. Tergov va sud materiallariga ko‘ra, bog‘cha mudirasi O.Ch. soxta hujjatlar tayyorlash orqali xodimlar nomiga yozilgan millionlab so‘mlik budjet mablag‘larini o‘zlashtirib yuborgani aniqlangan. Ayblanuvchi sudda o‘z aybiga qisman iqror bo‘ldi.

Jinoyat va sud hukmi jihatlari

Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar

Hodisa joyi va sanasi

Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani

Asosiy fojia

3 yoshli qizchaning avtomobil salonidagi yuqori haroratdan vafot etishi

Qo‘shimcha jinoyatlar

Mablag‘larni o‘zlashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirish

Sudlanuvchi shaxs

Bog‘cha mudirasi O.Ch.

Aybdor deb topilgan moddalar

Jinoyat kodeksining 116-, 167- va 228-moddalari

Tayinlangan jazo

5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish hamda 3 yilga tadbirkorlik bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish

«Bolalar bog‘chasi — go‘daklar uchun eng xavfsiz makon bo‘lishi kerak edi. Biroq mas’uliyatsizlik va pul topish ilinjida yo‘l qo‘yilgan qonunbuzarliklar kechirib bo‘lmas fojiaga sabab bo‘ldi».

Qat’iy hukm va jamoatchilik munosabati

Jinoyat ishlari bo‘yicha Kitob tuman sudi Jinoyat kodeksining 59 va 61-moddalariga asosan ayblanuvchi O.Ch.ni qator og‘ir jinoyatlarda aybli deb topib, unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish hamda 3 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu holat mamlakatimizdagi maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligi va moliyaviy shaffoflikni yanada kuchaytirish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, bog‘chalarda bolalar xavfsizligini mutlaq kafolatlash va bu kabi fojialarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari