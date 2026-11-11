Mashinada unutib qoldirilgan kitoblik bola fojiasi bo‘yicha bog‘cha mudirasi 5 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida 3 yoshli qizchaning avtomobil salonida qarovsiz qolib, yuqori harorat ta'sirida vafot etishi yuzasidan sud hukmi chiqarildi.
- Jinoyat ishlari bo‘yicha tuman sudi bog‘cha mudirasi O.Ch.ni bolalar xavfsizligini ta'minlamaslik hamda budjet mablag‘larini soxta hujjatlar orqali o‘zlashtirishda aybdor deb topdi.
- Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 116-, 167- va 228-moddalari bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
Qashqadaryo viloyatida jamoatchilikni qattiq larzaga solgan 3 yoshli qizchaning fojiali o‘limi va boshqa moliyaviy qonunbuzarliklar bo‘yicha sud hukmi chiqarildi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Kitob tuman sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan mazkur jinoyat ishi yuzasidan bog‘cha mudirasiga nisbatan qat’iy jazo chorasi belgilandi.
Fojia tafsilotlari: Qizcha avtomobil salonida unutilgan
Ma’lum bo‘lishicha, maktabgacha ta’lim muassasasida sodir bo‘lgan mudhish voqea paytida 3 yoshli qizcha transport vositasi — avtomobil salonida qarovsiz va unutib qoldirilgan. Natijada mashina ichidagi keskin yuqori harorat ta’sirida chaqaloq hayotdan ko‘z yumgan. Bolalarning hayoti va xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha bevosita mas’ul bo‘lgan muassasa rahbariyatining bunday loqaydligi og‘ir oqibatlarni keltirib chiqardi.
Qalbaki hujjatlar va o‘zlashtirilgan millionlar
Sud jarayonida faqatgina bolalar xavfsizligini ta’minlamaslik holati emas, balki bog‘cha rahbarining boshqa jinoiy qilmishlari ham fosh etildi. Tergov va sud materiallariga ko‘ra, bog‘cha mudirasi O.Ch. soxta hujjatlar tayyorlash orqali xodimlar nomiga yozilgan millionlab so‘mlik budjet mablag‘larini o‘zlashtirib yuborgani aniqlangan. Ayblanuvchi sudda o‘z aybiga qisman iqror bo‘ldi.
Jinoyat va sud hukmi jihatlari
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Hodisa joyi va sanasi
Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani
Asosiy fojia
3 yoshli qizchaning avtomobil salonidagi yuqori haroratdan vafot etishi
Qo‘shimcha jinoyatlar
Mablag‘larni o‘zlashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirish
Sudlanuvchi shaxs
Bog‘cha mudirasi O.Ch.
Aybdor deb topilgan moddalar
Jinoyat kodeksining 116-, 167- va 228-moddalari
Tayinlangan jazo
5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish hamda 3 yilga tadbirkorlik bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish
«Bolalar bog‘chasi — go‘daklar uchun eng xavfsiz makon bo‘lishi kerak edi. Biroq mas’uliyatsizlik va pul topish ilinjida yo‘l qo‘yilgan qonunbuzarliklar kechirib bo‘lmas fojiaga sabab bo‘ldi».
Qat’iy hukm va jamoatchilik munosabati
Jinoyat ishlari bo‘yicha Kitob tuman sudi Jinoyat kodeksining 59 va 61-moddalariga asosan ayblanuvchi O.Ch.ni qator og‘ir jinoyatlarda aybli deb topib, unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish hamda 3 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu holat mamlakatimizdagi maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligi va moliyaviy shaffoflikni yanada kuchaytirish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, bog‘chalarda bolalar xavfsizligini mutlaq kafolatlash va bu kabi fojialarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…