«Real» yulduzi Bellinghem odamlarning e’tiboriga nega boshqacha ko‘z bilan qaraydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem muxlislar tomonidan butga aylantirilishni istamasligini va o‘zini oddiy inson sifatida ko‘rishlarini xohlashini bildirdi.
- 2023 yil yozida Dortmundning «Borussiya»sidan kelib qo‘shilgan futbolchi muxlislar bilan muloqot qilishga atigi besh soniya vaqt ketishini va buni ortiqcha qiyinchilik deb bilmasligini ta’kidladi.
Madridning «Real» klubi va Angliya milliy terma jamoasining yetakchi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem futbol olamidagi ulkan mashhurlik, muxlislarning haddan tashqari e’tibori hamda jamiyat oldidagi insoniy mas’uliyat haqida qalbdagi gaplarini o‘rtoqlashdi. 2023 yilning yozida Dortmundning «Borussiya»sidan «Qirollik klubi» safiga ko‘chib o‘tganidan buyon millionlab insonlarning kumiriga aylangan futbolchi o‘z maqomiga juda sog‘lom va real yondashishini ko‘rsatdi.
«Avvalo, meni inson sifatida ko‘rishlarini xohlayman»
Jud Bellinghem muxlislar ba’zan futbolchilarni oddiy odamlardan yuqori qo‘yib, ularni butga aylantirishlariga munosabat bildira turib, hech qachon bunday munosabatni istamaganini ta’kidladi:
«Menimcha, muxlislar ba’zan futbolchilarni haddan tashqari ulug‘lab, ularni butga aylantirishadi. Ammo hech qachon menga bunday munosabatda bo‘lishlarini istamaganman. Avvalo, meni oddiy inson sifatida ko‘rishlarini xohlayman. Do‘stlarim va oilam bilan vaqt o‘tkazish, qahva ichish, sayr qilish menga katta mamnuniyat bag‘ishlaydi».
Shuningdek, u odamlar orasida yurganda doimo tanib qolishlariga izoh berar ekan, buni ortiqcha yuqori baholamasdan, muxlislar bilan muloqot qilishga atigi bir necha soniya ketishini aytdi:
«Odamlar seni doim tanib qolishadi, ammo bu ma’lum ma’noda xavfsizlikni ham ta’minlaydi. Chunki atrofingda olomon to‘planib, seni bezovta qilmaydi. Kimdir sen bilan suratga tushsa, bu haqda uzoq vaqt gapirib yurishi mumkin, holbuki buning uchun atigi besh soniya vaqting ketadi, xolos».
Futbolchining qarashlari
Jud Bellinghemning fikrlari va yondashuvi
Klub va maqomi
«Real Madrid» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi
Transfer vaqti
2023 yil yozida Dortmundning «Borussiya»sidan kelib qo‘shilgan
Mashhurlikka munosabati
O‘zini but emas, oddiy inson sifatida ko‘rishlarini istaydi
Muxlislar bilan muloqot
Muxlis bilan rasmga tushishga atigi 5 soniya vaqt ketishini aytadi
Mas’uliyat hissi
Futbolka kiyganda shahar va mamlakat nomidan maydonga chiqishni unutmaydi
Asosiy maqsadi
Maydondan tashqarida ham doimo haqiqiy djentlmen bo‘lish
«Futbolga boshqalarga o‘rnak bo‘lish istagi bilan kelmaganman. Ammo mas’uliyat haqida gapiradigan bo‘lsak, men buni aynan shunday tushunaman — bu mening sevimli ishim va shu orqali haq olaman».
Muxlislar sadoqati va keyingi avlod oldidagi burch
Yosh yulduz muxlislarning sevimli jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun katta mablag‘ va vaqt sarflashlarini juda yaxshi tushunishini bildirdi. Uning fikricha, har safar klub yoki terma jamoa futbolkasini kiyganda, inson o‘z zimmasiga ulkan mas’uliyat olishi shart:
Ko‘plab insonlar futbolga mablag‘ sarflaydi va jamoasiga sodiq qoladi.
Istaganingcha o‘zini tutish va shahar yoki mamlakat sharafini himoya qilayotganini unutib qo‘yish mumkin emas.
Maydonda va hayotda kimgadir ilhom berish, keyingi avlod uchun namuna bo‘lish muhim.
«Men buni majburiyat emas, balki imtiyoz sifatida qabul qilishni afzal ko‘raman. Maydondan tashqarida doimo haqiqiy djentlmen bo‘lishni istaganimni doim aytib kelganman», — deya so‘zini yakunladi Bellinghem.
Sizningcha, zamonaviy futbol yulduzlarining maydondan tashqarida ham shu qadar bosiq, mas’uliyatli va djentlmen bo‘lishi muxlislar va yoshlar tarbiyasi uchun qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…