«Real» yulduzi Bellinghem odamlarning e’tiboriga nega boshqacha ko‘z bilan qaraydi?

2 daqiqa o'qish42
«Real» yulduzi Bellinghem odamlarning e’tiboriga nega boshqacha ko‘z bilan qaraydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem muxlislar tomonidan butga aylantirilishni istamasligini va o‘zini oddiy inson sifatida ko‘rishlarini xohlashini bildirdi.
  • 2023 yil yozida Dortmundning «Borussiya»sidan kelib qo‘shilgan futbolchi muxlislar bilan muloqot qilishga atigi besh soniya vaqt ketishini va buni ortiqcha qiyinchilik deb bilmasligini ta’kidladi.

Madridning «Real» klubi va Angliya milliy terma jamoasining yetakchi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem futbol olamidagi ulkan mashhurlik, muxlislarning haddan tashqari e’tibori hamda jamiyat oldidagi insoniy mas’uliyat haqida qalbdagi gaplarini o‘rtoqlashdi. 2023 yilning yozida Dortmundning «Borussiya»sidan «Qirollik klubi» safiga ko‘chib o‘tganidan buyon millionlab insonlarning kumiriga aylangan futbolchi o‘z maqomiga juda sog‘lom va real yondashishini ko‘rsatdi.

«Avvalo, meni inson sifatida ko‘rishlarini xohlayman»

Jud Bellinghem muxlislar ba’zan futbolchilarni oddiy odamlardan yuqori qo‘yib, ularni butga aylantirishlariga munosabat bildira turib, hech qachon bunday munosabatni istamaganini ta’kidladi:

«Menimcha, muxlislar ba’zan futbolchilarni haddan tashqari ulug‘lab, ularni butga aylantirishadi. Ammo hech qachon menga bunday munosabatda bo‘lishlarini istamaganman. Avvalo, meni oddiy inson sifatida ko‘rishlarini xohlayman. Do‘stlarim va oilam bilan vaqt o‘tkazish, qahva ichish, sayr qilish menga katta mamnuniyat bag‘ishlaydi».

Shuningdek, u odamlar orasida yurganda doimo tanib qolishlariga izoh berar ekan, buni ortiqcha yuqori baholamasdan, muxlislar bilan muloqot qilishga atigi bir necha soniya ketishini aytdi:

«Odamlar seni doim tanib qolishadi, ammo bu ma’lum ma’noda xavfsizlikni ham ta’minlaydi. Chunki atrofingda olomon to‘planib, seni bezovta qilmaydi. Kimdir sen bilan suratga tushsa, bu haqda uzoq vaqt gapirib yurishi mumkin, holbuki buning uchun atigi besh soniya vaqting ketadi, xolos».

Futbolchining qarashlari

Jud Bellinghemning fikrlari va yondashuvi

Klub va maqomi

«Real Madrid» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi

Transfer vaqti

2023 yil yozida Dortmundning «Borussiya»sidan kelib qo‘shilgan

Mashhurlikka munosabati

O‘zini but emas, oddiy inson sifatida ko‘rishlarini istaydi

Muxlislar bilan muloqot

Muxlis bilan rasmga tushishga atigi 5 soniya vaqt ketishini aytadi

Mas’uliyat hissi

Futbolka kiyganda shahar va mamlakat nomidan maydonga chiqishni unutmaydi

Asosiy maqsadi

Maydondan tashqarida ham doimo haqiqiy djentlmen bo‘lish

«Futbolga boshqalarga o‘rnak bo‘lish istagi bilan kelmaganman. Ammo mas’uliyat haqida gapiradigan bo‘lsak, men buni aynan shunday tushunaman — bu mening sevimli ishim va shu orqali haq olaman».

Muxlislar sadoqati va keyingi avlod oldidagi burch

Yosh yulduz muxlislarning sevimli jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun katta mablag‘ va vaqt sarflashlarini juda yaxshi tushunishini bildirdi. Uning fikricha, har safar klub yoki terma jamoa futbolkasini kiyganda, inson o‘z zimmasiga ulkan mas’uliyat olishi shart:

  • Ko‘plab insonlar futbolga mablag‘ sarflaydi va jamoasiga sodiq qoladi.

  • Istaganingcha o‘zini tutish va shahar yoki mamlakat sharafini himoya qilayotganini unutib qo‘yish mumkin emas.

  • Maydonda va hayotda kimgadir ilhom berish, keyingi avlod uchun namuna bo‘lish muhim.

«Men buni majburiyat emas, balki imtiyoz sifatida qabul qilishni afzal ko‘raman. Maydondan tashqarida doimo haqiqiy djentlmen bo‘lishni istaganimni doim aytib kelganman», — deya so‘zini yakunladi Bellinghem.

Sizningcha, zamonaviy futbol yulduzlarining maydondan tashqarida ham shu qadar bosiq, mas’uliyatli va djentlmen bo‘lishi muxlislar va yoshlar tarbiyasi uchun qanchalik muhim? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari