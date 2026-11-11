Bolgariyadagi dahshatli ommaviy avariya: 86 ta mashina to‘qnashib, 12 kishi halok bo‘ldi

2 daqiqa o'qish48
Bolgariyadagi dahshatli ommaviy avariya: 86 ta mashina to‘qnashib, 12 kishi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 10 noyabr kuni Bolgariyaning Yambol oblasti Zimnitsa qishlog‘i yaqinidagi «Frakiya» magistralida 86 ta transport vositasi ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.
  • O‘ta quyuq tuman, yo‘lning namligi va yuqori tezlik oqibatida kelib chiqqan ushbu fojia 12 kishining umriga zomin bo‘ldi hamda 50 ga yaqin insonning jarohatlanishiga olib keldi.

2026 yil 10 noyabr kuni tong saharda Bolgariyaning janubi-sharqidagi Yambol oblastining Zimnitsa qishlog‘i yaqinida mamlakat tarixidagi eng yirik va ayanchli yo‘l-transport hodisalaridan biri sodir bo‘ldi. O‘ta quyuq tuman va noqulay ob-havo sharoiti tufayli «Frakiya» (A1) yuqori tezlikdagi avtotransport magistralining ikkala qarama-qarshi yo‘nalishida jami 86 ta transport vositasi bir-biriga kelib urildi.

86 ta mashina to‘qnashuvi: Fojia tafsilotlari

Mas’ul idoralarning dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, soat 07:00 atrofida to‘satdan tushgan o‘ta quyuq tuman haydovchilarning ko‘rinish doirasini keskin pasaytirib yuborgan. Bundan tashqari, yo‘l qoplamasining namligi va haydovchilarning bunday xavfli muhit uchun juda yuqori tezlikda harakatlangani fojianing asosiy sababi sifatida ko‘rsatilmoqda.

Mash’um to‘qnashuvlar oqibatida ko‘plab og‘ir yuk mashinalari va yo‘lovchi avtobusi ham jabr ko‘rgan. Zudlik bilan ko‘rilgan choralarga qaramay, hodisa joyida va shifoxonalarda 12 kishi halok bo‘ldi, 50 ga yaqin inson esa turli darajadagi og‘ir tan jarohatlarini oldi.

YTH parametrlari va ko‘rsatkichlari

Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar

Hodisa sanasi va vaqti

2026 yil 10 noyabr, tonggi soat 07:00 atrofida

Joylashuv manzili

Bolgariyaning janubi-sharqi, Yambol oblasti, Zimnitsa qishlog‘i yaqini («Frakiya» A1 magistrali)

To‘qnashgan transportlar

Jjami 86 ta avtomobil (yukli avtomashinalar va yo‘lovchi avtobusi)

Qurbonlar va jarohatlanganlar

12 nafar halok bo‘lgan, 50 ga yaqin jarohatlangan

Asosiy sabablar

O‘ta quyuq tuman, yomon ko‘rinish sharoiti va belgilanmagan yuqori tezlik

Ko‘rilgan choralar

Vertolyotlardan foydalanish imkoni bo‘lmagach, maxsus tibbiy samolyotlar safarbar etildi

«Bu mamlakatimiz so‘nggi yillarda duch kelgan eng og‘ir va eng ko‘p qurbonlar bilan tugagan yo‘l-transport fojiasidir. Halok bo‘lganlarning oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz».

Qutqaruv operatsiyasi va maxsus tibbiy samolyotlar

Hodisa joyida qutqaruv ishlari o‘ta murakkab sharoitda kechdi. Tuman haddan tashqari qalin bo‘lgani sababli jarohatlanganlarni tezkor evakuatsiya qilish uchun an’anaviy vertolyotlardan foydalanishning mutlaqo imkoni bo‘lmadi. Shu boisdan Bolgariya hukumati og‘ir ahvoldagi bemorlarni mamlakatning yetakchi shifoxonalarga yetkazib berish uchun zudlik bilan maxsus tibbiy samolyotlarni safarbar etishga majbur bo‘ldi.

Umummilliy motam e’lon qilindi

Bolgariya Bosh vaziri Rumen Radev sodir bo‘lgan ushbu mudhish hodisani rasman «milliy fojia» deb atadi. Mamlakatda halok bo‘lganlarning xotirasini yod etish maqsadida 11 noyabr kuni umummilliy motam kuni deb e’lon qilindi, davlat bayroqlari pastga tushirildi.

Rasmiylar haydovchilarni noqulay ob-havo sharoitida, ayniqsa kuz-qish mavsumidagi tumanli kunlarda tezlik me’yorlariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.

Sizningcha, yo‘llarda bunday ommaviy fojialarning oldini olish uchun haydovchilarga nisbatan qanday qo‘shimcha qat’iy choralar yoki avtomatik nazorat tizimlari joriy etilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari