Bolgariyadagi dahshatli ommaviy avariya: 86 ta mashina to‘qnashib, 12 kishi halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 10 noyabr kuni Bolgariyaning Yambol oblasti Zimnitsa qishlog‘i yaqinidagi «Frakiya» magistralida 86 ta transport vositasi ishtirokida yirik yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.
- O‘ta quyuq tuman, yo‘lning namligi va yuqori tezlik oqibatida kelib chiqqan ushbu fojia 12 kishining umriga zomin bo‘ldi hamda 50 ga yaqin insonning jarohatlanishiga olib keldi.
2026 yil 10 noyabr kuni tong saharda Bolgariyaning janubi-sharqidagi Yambol oblastining Zimnitsa qishlog‘i yaqinida mamlakat tarixidagi eng yirik va ayanchli yo‘l-transport hodisalaridan biri sodir bo‘ldi. O‘ta quyuq tuman va noqulay ob-havo sharoiti tufayli «Frakiya» (A1) yuqori tezlikdagi avtotransport magistralining ikkala qarama-qarshi yo‘nalishida jami 86 ta transport vositasi bir-biriga kelib urildi.
86 ta mashina to‘qnashuvi: Fojia tafsilotlari
Mas’ul idoralarning dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, soat 07:00 atrofida to‘satdan tushgan o‘ta quyuq tuman haydovchilarning ko‘rinish doirasini keskin pasaytirib yuborgan. Bundan tashqari, yo‘l qoplamasining namligi va haydovchilarning bunday xavfli muhit uchun juda yuqori tezlikda harakatlangani fojianing asosiy sababi sifatida ko‘rsatilmoqda.
Mash’um to‘qnashuvlar oqibatida ko‘plab og‘ir yuk mashinalari va yo‘lovchi avtobusi ham jabr ko‘rgan. Zudlik bilan ko‘rilgan choralarga qaramay, hodisa joyida va shifoxonalarda 12 kishi halok bo‘ldi, 50 ga yaqin inson esa turli darajadagi og‘ir tan jarohatlarini oldi.
YTH parametrlari va ko‘rsatkichlari
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Hodisa sanasi va vaqti
2026 yil 10 noyabr, tonggi soat 07:00 atrofida
Joylashuv manzili
Bolgariyaning janubi-sharqi, Yambol oblasti, Zimnitsa qishlog‘i yaqini («Frakiya» A1 magistrali)
To‘qnashgan transportlar
Jjami 86 ta avtomobil (yukli avtomashinalar va yo‘lovchi avtobusi)
Qurbonlar va jarohatlanganlar
12 nafar halok bo‘lgan, 50 ga yaqin jarohatlangan
Asosiy sabablar
O‘ta quyuq tuman, yomon ko‘rinish sharoiti va belgilanmagan yuqori tezlik
Ko‘rilgan choralar
Vertolyotlardan foydalanish imkoni bo‘lmagach, maxsus tibbiy samolyotlar safarbar etildi
«Bu mamlakatimiz so‘nggi yillarda duch kelgan eng og‘ir va eng ko‘p qurbonlar bilan tugagan yo‘l-transport fojiasidir. Halok bo‘lganlarning oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz».
Qutqaruv operatsiyasi va maxsus tibbiy samolyotlar
Hodisa joyida qutqaruv ishlari o‘ta murakkab sharoitda kechdi. Tuman haddan tashqari qalin bo‘lgani sababli jarohatlanganlarni tezkor evakuatsiya qilish uchun an’anaviy vertolyotlardan foydalanishning mutlaqo imkoni bo‘lmadi. Shu boisdan Bolgariya hukumati og‘ir ahvoldagi bemorlarni mamlakatning yetakchi shifoxonalarga yetkazib berish uchun zudlik bilan maxsus tibbiy samolyotlarni safarbar etishga majbur bo‘ldi.
Umummilliy motam e’lon qilindi
Bolgariya Bosh vaziri Rumen Radev sodir bo‘lgan ushbu mudhish hodisani rasman «milliy fojia» deb atadi. Mamlakatda halok bo‘lganlarning xotirasini yod etish maqsadida 11 noyabr kuni umummilliy motam kuni deb e’lon qilindi, davlat bayroqlari pastga tushirildi.
Rasmiylar haydovchilarni noqulay ob-havo sharoitida, ayniqsa kuz-qish mavsumidagi tumanli kunlarda tezlik me’yorlariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.
Sizningcha, yo‘llarda bunday ommaviy fojialarning oldini olish uchun haydovchilarga nisbatan qanday qo‘shimcha qat’iy choralar yoki avtomatik nazorat tizimlari joriy etilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…