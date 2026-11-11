Tojikiston tashqi ishlar vaziri Moskvadagi forumda muhim bayonot berdi

2 daqiqa o'qish72
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Moskvadagi forumda muhim bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvada o‘tgan xalqaro forumda Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muxriddin xalqaro hamjamiyatni yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun birlashishga chaqirdi.
  • U mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash hamda konstruktiv muloqotni rivojlantirish zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi yagona yo‘l ekanini ta’kidladi.
  • Tadbir doirasida terrorizm, ekstremizm, kiberjinoyatchilik va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish mexanizmlari muhokama qilindi.

Moskva shahrida Rossiyaning Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi (ODKB) raisligi doirasida «Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost» shiori ostida nufuzli Xalqaro forum bo‘lib o‘tdi. Mazkur global tadbirda Tojikiston Respublikasi nomidan qatnashgan tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muxriddin xalqaro hamjamiyatni yangi va keskin xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun biriktiruvchi qadamlar tashlashga chaqirdi.

Regional xavfsizlik va xalqaro hamkorlik muhimligi

«Sputnik» nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, forum doirasida so‘zga chiqqan Tojikiston TIV rahbari Sirojiddin Muxriddin bugungi kunda mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash har qachongidan ham muhimroq ekanini alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, konstruktiv muloqotni rivojlantirish hamda xavfsizlik mexanizmini takomillashtirish zamonaviy tahdidlarga qarshi tura oladigan yagona yo‘ldir.

Muxriddin xalqaro hamjamiyatning sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirish hamda transmilliy xavf-xatarlarga qarshi kelishilgan holda choralar ko‘rish zarurligini qayd etdi.

Forumning asosiy yo‘nalishlari

Tafsilotlar va muhokama qilingan masalalar

O‘tkazilgan joy va raislik

Moskva shahri, Rossiyaning ODKBdagi raisligi doirasida

Forum shiori

«Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost»

Asosiy tashabbuskor fikr

Tojikiston tomonidan yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashni birlashtirish chaqirig‘i

Muhokama qilingan global tahdidlar

Terrorizm, ekstremizm, kiberprestupnost va nezakonniy oborot narkotikov

Tadbir formatlari

Plenar majlislar, panel diskussiyalar va xavfsizlik texnologiyalari ko‘rgazmasi

«Hozirgi ko‘p qutbli dunyoda har bir davlatning xavfsizligi umumiy mas’uliyatga aylangan. Faqatgina birgalikdagi sa’y-harakatlar orqaligina yangi global tahdidlarning oldini olish mumkin».

Moskvadagi forumning asosiy muhokama markazi

Moskvada o‘tgan ushbu yirik anjumanda nafaqat xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, balki Yevraziya makonida ko‘p tomonlama sheriklikni rivojlantirish masalalari ham keng muhokama qilindi. Xususan, quyidagi transmilliy xavf-xatarlarga qarshi kurashish mexanizmlari diqqat markazida bo‘ldi:

  • Xalqaro terrorizm va radikalizmga qarshi kurash.

  • Kiberprestupnost va raqamli xavfsizlikni ta’minlash.

  • Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi keskin choralar ko‘rish.

Forum dasturidan plenar majlislar, dolzarb panel muhokamalari hamda xavfsizlik sohasidagi so‘nggi texnologiyalar ko‘rgazmasi o‘rin oldi, bu esa ishtirokchilarga zamonaviy mudofaa va xavfsizlik yutuqlari bilan yaqindan tanishish imkonini berdi.

Sizningcha, Markaziy Osiyo mintaqasida yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun qo‘shni davlatlar yana qanday qo‘shma amaliy qadamlarni tashlashi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari