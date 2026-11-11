Tojikiston tashqi ishlar vaziri Moskvadagi forumda muhim bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvada o‘tgan xalqaro forumda Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muxriddin xalqaro hamjamiyatni yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun birlashishga chaqirdi.
- U mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash hamda konstruktiv muloqotni rivojlantirish zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi yagona yo‘l ekanini ta’kidladi.
- Tadbir doirasida terrorizm, ekstremizm, kiberjinoyatchilik va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish mexanizmlari muhokama qilindi.
Moskva shahrida Rossiyaning Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi (ODKB) raisligi doirasida «Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost» shiori ostida nufuzli Xalqaro forum bo‘lib o‘tdi. Mazkur global tadbirda Tojikiston Respublikasi nomidan qatnashgan tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muxriddin xalqaro hamjamiyatni yangi va keskin xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun biriktiruvchi qadamlar tashlashga chaqirdi.
Regional xavfsizlik va xalqaro hamkorlik muhimligi
«Sputnik» nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, forum doirasida so‘zga chiqqan Tojikiston TIV rahbari Sirojiddin Muxriddin bugungi kunda mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash har qachongidan ham muhimroq ekanini alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, konstruktiv muloqotni rivojlantirish hamda xavfsizlik mexanizmini takomillashtirish zamonaviy tahdidlarga qarshi tura oladigan yagona yo‘ldir.
Muxriddin xalqaro hamjamiyatning sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirish hamda transmilliy xavf-xatarlarga qarshi kelishilgan holda choralar ko‘rish zarurligini qayd etdi.
Forumning asosiy yo‘nalishlari
Tafsilotlar va muhokama qilingan masalalar
O‘tkazilgan joy va raislik
Moskva shahri, Rossiyaning ODKBdagi raisligi doirasida
Forum shiori
«Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost»
Asosiy tashabbuskor fikr
Tojikiston tomonidan yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashni birlashtirish chaqirig‘i
Muhokama qilingan global tahdidlar
Terrorizm, ekstremizm, kiberprestupnost va nezakonniy oborot narkotikov
Tadbir formatlari
Plenar majlislar, panel diskussiyalar va xavfsizlik texnologiyalari ko‘rgazmasi
«Hozirgi ko‘p qutbli dunyoda har bir davlatning xavfsizligi umumiy mas’uliyatga aylangan. Faqatgina birgalikdagi sa’y-harakatlar orqaligina yangi global tahdidlarning oldini olish mumkin».
Moskvadagi forumning asosiy muhokama markazi
Moskvada o‘tgan ushbu yirik anjumanda nafaqat xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, balki Yevraziya makonida ko‘p tomonlama sheriklikni rivojlantirish masalalari ham keng muhokama qilindi. Xususan, quyidagi transmilliy xavf-xatarlarga qarshi kurashish mexanizmlari diqqat markazida bo‘ldi:
Xalqaro terrorizm va radikalizmga qarshi kurash.
Kiberprestupnost va raqamli xavfsizlikni ta’minlash.
Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi keskin choralar ko‘rish.
Forum dasturidan plenar majlislar, dolzarb panel muhokamalari hamda xavfsizlik sohasidagi so‘nggi texnologiyalar ko‘rgazmasi o‘rin oldi, bu esa ishtirokchilarga zamonaviy mudofaa va xavfsizlik yutuqlari bilan yaqindan tanishish imkonini berdi.
Sizningcha, Markaziy Osiyo mintaqasida yangi xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish uchun qo‘shni davlatlar yana qanday qo‘shma amaliy qadamlarni tashlashi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…