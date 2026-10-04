Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farzand kutayotgan erkaklarga ko'proq pomidor va uning sharbatini iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki bu ularning reproduktiv salomatligini tabiiy yo'llar bilan mustahkamlaydi.
- Pomidor tarkibidagi likopin moddasi spermatozoidlarni shikastlanishdan himoya qiladi, ularning harakatchanligi va sifatini oshiradi, natijada homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi.
Farzand ko‘rish va nasl qoldirish rejasida bo‘lgan juftliklar ko‘pincha qimmatbaho dori-darmonlar va murakkab muolajalarga murojaat qilishadi. Biroq tibbiyot mutaxassislari erkaklar reproduktiv salomatligini mustahkamlashning eng oddiy va tabiiy yo‘llaridan biri kundalik taomnomamizdagi qizil pomidor ekanini ta’kidlamoqda.
Ota bo‘lishni niyat qilgan erkaklarga ratsionga ko‘proq yangi uzilgan pomidor va uning tabiiy sharbatini kiritish bejiz tavsiya etilmaydi.
Likopin — erkaklik urug‘ining tabiiy qalqoni
Pomidorning asosiy shifobaxsh siri uning tarkibidagi kuchli antioksidant — likopin moddasi bilan bog‘liq:
Shamollashdan himoya: Likopin erkaklik urug‘i hujayralarini turli shamollash va yallig‘lanish jarayonlaridan samarali asraydi;
Hujayralar butunligi: Mazkur modda spermatozoidlarni oksidlanish stressi va turli mikrojarohatlardan himoya qilib, ularning harakatchanligi hamda sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi;
Homiladorlik ehtimolini oshirish: To‘qimalarning himoyalanishi tabiiy ravishda otalik imkoniyatini bir necha barobarga mustahkamlaydi.
Vitaminlar koni va minimal kaloriya
Pomidor va pomidor sharbati nafaqat reproduktiv tizim, balki butun organizmni quvvatlantiruvchi mikroelementlarga boy:
Qimmatli minerallar: Tarkibdagi temir moddasi qon aylanishini yaxshilasa, kalsiy suyak va mushak tizimini mustahkamlaydi;
Immunitet va yoshlik vitaminlari: Yuqori miqdordagi C va E vitaminlari immunitetni ko‘tarib, tanani toksinlardan tozalaydi va hujayralarning yangilanishini tezlashtiradi;
Qomatga zararsiz: 100 gramm mahsulotning energetik quvvati atigi 21 kkalga teng bo‘lib, u hech qanday ortiqcha vazn to‘plash xavfini tug‘dirmaydi.
Kundalik ovqatlanish tartibiga ushbu oddiy va foydali sabzavotni muntazam kiritish erkaklar kuch-quvvatini tiklash hamda sog‘lom otalikka qadam tashlashning eng samarali tabiiy omillaridan biri hisoblanadi.
Izohlar 0
…