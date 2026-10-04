Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?

·35·Salomatlik
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farzand kutayotgan erkaklarga ko'proq pomidor va uning sharbatini iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki bu ularning reproduktiv salomatligini tabiiy yo'llar bilan mustahkamlaydi.
  • Pomidor tarkibidagi likopin moddasi spermatozoidlarni shikastlanishdan himoya qiladi, ularning harakatchanligi va sifatini oshiradi, natijada homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi.

Farzand ko‘rish va nasl qoldirish rejasida bo‘lgan juftliklar ko‘pincha qimmatbaho dori-darmonlar va murakkab muolajalarga murojaat qilishadi. Biroq tibbiyot mutaxassislari erkaklar reproduktiv salomatligini mustahkamlashning eng oddiy va tabiiy yo‘llaridan biri kundalik taomnomamizdagi qizil pomidor ekanini ta’kidlamoqda.

Ota bo‘lishni niyat qilgan erkaklarga ratsionga ko‘proq yangi uzilgan pomidor va uning tabiiy sharbatini kiritish bejiz tavsiya etilmaydi.

Likopin — erkaklik urug‘ining tabiiy qalqoni

Pomidorning asosiy shifobaxsh siri uning tarkibidagi kuchli antioksidant — likopin moddasi bilan bog‘liq:

  • Shamollashdan himoya: Likopin erkaklik urug‘i hujayralarini turli shamollash va yallig‘lanish jarayonlaridan samarali asraydi;

  • Hujayralar butunligi: Mazkur modda spermatozoidlarni oksidlanish stressi va turli mikrojarohatlardan himoya qilib, ularning harakatchanligi hamda sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi;

  • Homiladorlik ehtimolini oshirish: To‘qimalarning himoyalanishi tabiiy ravishda otalik imkoniyatini bir necha barobarga mustahkamlaydi.

Vitaminlar koni va minimal kaloriya

Pomidor va pomidor sharbati nafaqat reproduktiv tizim, balki butun organizmni quvvatlantiruvchi mikroelementlarga boy:

  • Qimmatli minerallar: Tarkibdagi temir moddasi qon aylanishini yaxshilasa, kalsiy suyak va mushak tizimini mustahkamlaydi;

  • Immunitet va yoshlik vitaminlari: Yuqori miqdordagi C va E vitaminlari immunitetni ko‘tarib, tanani toksinlardan tozalaydi va hujayralarning yangilanishini tezlashtiradi;

  • Qomatga zararsiz: 100 gramm mahsulotning energetik quvvati atigi 21 kkalga teng bo‘lib, u hech qanday ortiqcha vazn to‘plash xavfini tug‘dirmaydi.

Kundalik ovqatlanish tartibiga ushbu oddiy va foydali sabzavotni muntazam kiritish erkaklar kuch-quvvatini tiklash hamda sog‘lom otalikka qadam tashlashning eng samarali tabiiy omillaridan biri hisoblanadi.

likopinqizil pomidorreproduktiv salomatlikqimmatbaho dori-darmonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi25 iyul 11:47Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?20 may 14:2890 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot