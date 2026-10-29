Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?

·41·Salomatlik
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tuzli va qayta ishlangan mahsulotlar, kofeinli ichimliklar, kola turidagi gazlangan mahsulotlar hamda oksalat va fitatlarga boy oziq-ovqatlar organizmda kalsiy muvozanatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
  • Natriyning yuqori miqdori kalsiyning siydik orqali chiqib ketishini tezlashtirsa, kofein va gazlangan ichimliklar uning o'zlashtirilishini qiyinlashtiradi.

Kalsiy suyak va tishlarning mustahkamligi uchun zarur mineral hisoblanadi. Uni oziq-ovqat orqali yetarli miqdorda olish muhim, ammo ovqatlanish odatlari ham kalsiy muvozanatiga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, natriyni ko‘p iste’mol qilish kalsiyning siydik orqali chiqib ketishini oshirishi, kofein esa uning o‘zlashtirilishiga biroz ta’sir qilishi mumkin. Bu haqda MSN saytidagi maqolada ma’lumot berilgan.

Kalsiyga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan to‘rt omil

Tuzli va qayta ishlangan mahsulotlar. Chips, kolbasa, tez tayyorlanadigan taomlar va tuzi ko‘p gazaklarda natriy miqdori yuqori bo‘lishi mumkin. Natriyni haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish organizmdan kalsiy chiqib ketishini oshiradi. Shu sababli tuzni me’yorda ishlatish va mahsulotlar tarkibiga e’tibor berish tavsiya etiladi.

Kofe va energetik ichimliklar. Kofein kalsiyning siydik orqali yo‘qotilishini biroz oshirishi mumkin. Lekin bu ta’sir odatda katta emas. Kalsiyni yetarli iste’mol qiladigan odamlar uchun me’yorda kofe ichishning o‘zi jiddiy xavf tug‘dirishi shart emas. Asosiy e’tibor kofeinli ichimliklarni ko‘paytirib yubormaslikka qaratilishi kerak.

Kola turidagi gazlangan ichimliklar. Bunday ichimliklarni tez-tez va ko‘p iste’mol qilish suyaklar salomatligi uchun nomaqbul bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, ular sut yoki kalsiyga boy boshqa ichimliklar o‘rnini egallasa, organizmning kalsiy olishi kamayadi. Shuning uchun suv va oziqaviy qiymati yuqori ichimliklarni ko‘proq tanlash ma’qul.

Oksalat va fitatlarga boy mahsulotlar. Isfanoҷ, rovoch, ayrim donlar, dukkaklilar, yong‘oq va urug‘larda kalsiyning o‘zlashtirilishiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan tabiiy birikmalar mavjud. Ammo bu mahsulotlarni ratsiondan chiqarish shart emas. Ularning ozuqaviy foydasi ham bor, ta’siri esa umumiy ovqatlanish tartibiga bog‘liq.

Kalsiy yetishmasligining oldini olish

Suyaklarni mustahkam saqlash uchun kalsiyga boy mahsulotlarni muntazam iste’mol qilish, D vitamini yetarli bo‘lishiga e’tibor berish va jismoniy faollikni saqlash muhim. Sut mahsulotlaridan tashqari, ayrim ko‘katlar, suyagi bilan iste’mol qilinadigan baliqlar va kalsiy bilan boyitilgan mahsulotlar ham kalsiy manbai bo‘lishi mumkin.

Kalsiyni kamaytirishi mumkin bo‘lgan mahsulotlar haqida gap ketganda, ularning barchasini zararli deb hisoblash to‘g‘ri emas. Muhimi, tuz va kofeinni ortiqcha iste’mol qilmaslik, muvozanatli ovqatlanish va kalsiyga bo‘lgan ehtiyojni qondirishdir. Agar suyaklar zaifligi yoki kalsiy yetishmasligiga shubha bo‘lsa, shifokor bilan maslahatlashish lozim.

KalsiySuyaklarSog‘lom OvqatlanishKofein
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiOlimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi28 iyul 00:12Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotBuyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot27 iyul 14:54Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...9 avgust 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor