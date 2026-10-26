Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?

·36·Salomatlik
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ertalab uyg‘onganda kuzatiladigan ko‘krakdagi noqulaylik, nafas qisishi yoki kuchli charchoq kabi alomatlar yurak xurujining dastlabki belgilari bo‘lishi mumkin.
  • Shuningdek, bosh aylanishi, sovuq ter bosishi, ko‘ngil aynishi hamda tananing yuqori qismiga tarqaladigan og‘riqlarga ham jiddiy e’tibor qaratish lozim.

Yurak xuruji ba’zan to‘satdan kuchli ko‘krak og‘rig‘i bilan boshlanadi, ammo ayrim hollarda uning belgilari sezilarsiz kechadi. Ertalab uyg‘onganda paydo bo‘ladigan ko‘krakdagi noqulaylik, nafas qisishi yoki odatdagidan kuchli charchoqni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bunday alomatlar har doim ham yurak xurujini anglatmaydi, biroq ular takrorlansa yoki bir vaqtning o‘zida bir nechtasi kuzatilsa, tibbiy yordamga murojaat qilish muhim. Yurak xurujining belgilari odamdan odamga farq qilishi mumkin.

Ertalab kuzatilishi mumkin bo‘lgan oltita belgi

1. Ko‘krakda bosim yoki og‘riq. Ko‘krakning o‘rtasida siqilish, og‘irlik yoki bosim hissi paydo bo‘lishi mumkin. Noqulaylik bir necha daqiqa davom etishi yoki yo‘qolib, yana qaytishi ehtimoldan xoli emas.

2. Nafas qisishi. Odam jismoniy harakat qilmagan bo‘lsa ham nafas olishi qiyinlashishi mumkin. Bu belgi ko‘krakda og‘riq bo‘lmaganida ham yuzaga keladi.

3. Odatdagidan kuchli charchoq. Yetarlicha uxlaganiga qaramay, inson ertalab o‘zini juda holsiz his qilishi mumkin. Sababsiz charchoq ayniqsa boshqa alomatlar bilan birga kuzatilsa, jiddiy qabul qilinishi lozim.

4. Bosh aylanishi yoki ko‘z oldi qorong‘ilashishi. Ba’zi odamlarda yurak xuruji vaqtida bosh aylanishi, yengil boshlik yoki hushdan ketishga yaqin holat kuzatiladi.

5. Sovuq ter bosishi. Havo issiq bo‘lmasa yoki jismoniy zo‘riqish bo‘lmasa ham tanada sovuq ter paydo bo‘lishi mumkin.

6. Ko‘ngil aynishi va tananing yuqori qismida og‘riq. Ko‘ngil aynishi, oshqozon bezovtaligi yoki og‘riqning qo‘l, yelka, orqa, bo‘yin va jag‘ga tarqalishi ham yurak xurujining ehtimoliy belgilari hisoblanadi.

Bu alomatlarni faqat ertalab paydo bo‘lganda xavfli deb hisoblash to‘g‘ri emas. Yurak xuruji kunning istalgan vaqtida yuz berishi mumkin. Ayrim odamlarda, xususan, keksa yoshdagilar va diabeti bor bemorlarda belgilari odatdagidan kamroq sezilishi mumkin.

Agar ko‘krakda bosim yoki og‘riq, nafas qisishi, sovuq ter va bosh aylanishi kabi alomatlar paydo bo‘lsa, ularning o‘z-o‘zidan o‘tib ketishini kutmaslik kerak. Darhol tez tibbiy yordam chaqirish zarur. Belgilar yengil bo‘lsa ham, yurak xuruji ehtimolini mustaqil ravishda istisno qilib bo‘lmaydi.

Yurak XurujiYurak SalomatligiNafas QisishiKo‘krak Og‘rig‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgiYurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgiBugun 00:5050 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?5 oktabr 17:23Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»20 sentabr 12:54Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12 iyun 13:17Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi