Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ertalab uyg‘onganda kuzatiladigan ko‘krakdagi noqulaylik, nafas qisishi yoki kuchli charchoq kabi alomatlar yurak xurujining dastlabki belgilari bo‘lishi mumkin.
- Shuningdek, bosh aylanishi, sovuq ter bosishi, ko‘ngil aynishi hamda tananing yuqori qismiga tarqaladigan og‘riqlarga ham jiddiy e’tibor qaratish lozim.
Yurak xuruji ba’zan to‘satdan kuchli ko‘krak og‘rig‘i bilan boshlanadi, ammo ayrim hollarda uning belgilari sezilarsiz kechadi. Ertalab uyg‘onganda paydo bo‘ladigan ko‘krakdagi noqulaylik, nafas qisishi yoki odatdagidan kuchli charchoqni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bunday alomatlar har doim ham yurak xurujini anglatmaydi, biroq ular takrorlansa yoki bir vaqtning o‘zida bir nechtasi kuzatilsa, tibbiy yordamga murojaat qilish muhim. Yurak xurujining belgilari odamdan odamga farq qilishi mumkin.
Ertalab kuzatilishi mumkin bo‘lgan oltita belgi
1. Ko‘krakda bosim yoki og‘riq. Ko‘krakning o‘rtasida siqilish, og‘irlik yoki bosim hissi paydo bo‘lishi mumkin. Noqulaylik bir necha daqiqa davom etishi yoki yo‘qolib, yana qaytishi ehtimoldan xoli emas.
2. Nafas qisishi. Odam jismoniy harakat qilmagan bo‘lsa ham nafas olishi qiyinlashishi mumkin. Bu belgi ko‘krakda og‘riq bo‘lmaganida ham yuzaga keladi.
3. Odatdagidan kuchli charchoq. Yetarlicha uxlaganiga qaramay, inson ertalab o‘zini juda holsiz his qilishi mumkin. Sababsiz charchoq ayniqsa boshqa alomatlar bilan birga kuzatilsa, jiddiy qabul qilinishi lozim.
4. Bosh aylanishi yoki ko‘z oldi qorong‘ilashishi. Ba’zi odamlarda yurak xuruji vaqtida bosh aylanishi, yengil boshlik yoki hushdan ketishga yaqin holat kuzatiladi.
5. Sovuq ter bosishi. Havo issiq bo‘lmasa yoki jismoniy zo‘riqish bo‘lmasa ham tanada sovuq ter paydo bo‘lishi mumkin.
6. Ko‘ngil aynishi va tananing yuqori qismida og‘riq. Ko‘ngil aynishi, oshqozon bezovtaligi yoki og‘riqning qo‘l, yelka, orqa, bo‘yin va jag‘ga tarqalishi ham yurak xurujining ehtimoliy belgilari hisoblanadi.
Bu alomatlarni faqat ertalab paydo bo‘lganda xavfli deb hisoblash to‘g‘ri emas. Yurak xuruji kunning istalgan vaqtida yuz berishi mumkin. Ayrim odamlarda, xususan, keksa yoshdagilar va diabeti bor bemorlarda belgilari odatdagidan kamroq sezilishi mumkin.
Agar ko‘krakda bosim yoki og‘riq, nafas qisishi, sovuq ter va bosh aylanishi kabi alomatlar paydo bo‘lsa, ularning o‘z-o‘zidan o‘tib ketishini kutmaslik kerak. Darhol tez tibbiy yordam chaqirish zarur. Belgilar yengil bo‘lsa ham, yurak xuruji ehtimolini mustaqil ravishda istisno qilib bo‘lmaydi.
Izohlar 0
…