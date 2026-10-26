Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yurak xuruji yuz berishidan oldin organizmda doimiy holsizlik, uyqu muammolari, ko‘krakda bosim hissi, nafas yetishmasligi, sovuq terlash hamda ko‘ngil aynishi kabi alomatlar kuzatilishi mumkin.
- Ushbu belgilar boshqa kasalliklar bilan bog‘liq bo‘lishi ham mumkinligi sababli ularni yurak xurujining aniq dalili deb qabul qilmaslik lozim.
- Biroq bir nechta alomat bir vaqtda paydo bo‘lsa yoki insonning ahvoli to‘satdan yomonlashsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish zarur.
Yurak xuruji ba’zan undan oldin paydo bo‘ladigan alomatlar orqali sezilishi mumkin. Insonda uzoq davom etadigan charchoq, tunda bezovta uxlash, ko‘krakda og‘irlik yoki sababsiz nafas qisishi kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Bu belgilar boshqa kasalliklar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularni yurak xurujining aniq dalili deb qabul qilish to‘g‘ri emas. Ammo organizmdagi yangi va g‘ayrioddiy o‘zgarishlarga e’tibor berish muhim, deb xabar beradi MSN sayti.
Organizm qanday belgilar orqali ogohlantirishi mumkin?
1. Doimiy holsizlik. Odatdagidan ko‘proq charchash, dam olgandan keyin ham o‘zini tetik his qilmaslik yurak bilan bog‘liq muammolarda uchrashi mumkin. Agar holsizlik kundalik faoliyatga xalaqit bersa yoki sababsiz davom etsa, tibbiy ko‘rikdan o‘tish lozim.
2. Tunda bezovtalik va uyqu muammolari. Tez-tez uyg‘onish, yotgan holatda nafas olish qiyinlashishi yoki yurak urishini sezib uyg‘onib ketish turli salomatlik muammolarining belgisi bo‘lishi mumkin. Bunday holat muntazam takrorlansa, uning sababini aniqlash uchun shifokorga murojaat qilish kerak.
3. Ko‘krakda bosim hissi. Ko‘krak sohasida og‘irlik, siqilish yoki noqulaylik paydo bo‘lishi yurak xurujining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Og‘riq doimiy bo‘lmasligi, biroz pasayib, yana kuchayishi mumkin.
4. Nafas yetishmasligi. Odam harakatsiz turganida ham nafas olishga qiynalsa yoki odatiy harakatlar paytida nafasi tez-tez qissa, buni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Nafas qisishi ko‘krak og‘rig‘isiz ham kuzatilishi mumkin.
5. Sovuq terlash. To‘satdan sovuq ter chiqishi, ayniqsa boshqa alomatlar bilan birga kuzatilganda, yurak xuruji ehtimolini ko‘rib chiqishni talab qiladi. Bunday holatda uy sharoitida sababini aniqlashga urinish o‘rniga tibbiy yordam olish muhim.
6. Ko‘ngil aynishi va oshqozon bezovtaligi. Yurak xuruji ba’zan hazm tizimidagi muammoga o‘xshash alomatlar bilan namoyon bo‘ladi. Ko‘ngil aynishiga ko‘krakdagi bosim, nafas qisishi yoki qo‘l va yelkadagi og‘riq qo‘shilsa, bu ayniqsa jiddiy qabul qilinishi kerak.
Ushbu belgilarning birortasi ham alohida holda yurak xuruji bo‘layotganini aniq tasdiqlamaydi. Biroq bir nechta alomat bir vaqtda paydo bo‘lsa yoki insonning ahvoli to‘satdan yomonlashsa, tezkor harakat qilish zarur.
Ko‘krakda og‘riq yoki bosim, nafas qisishi, sovuq terlash va og‘riqning qo‘l, orqa yoki jag‘ga tarqalishi kuzatilganda darhol tez tibbiy yordam chaqirish kerak. Belgilar pasaygan taqdirda ham, yurak xuruji ehtimolini shifokor tekshiruvisiz istisno qilib bo‘lmaydi.
Izohlar 0
…