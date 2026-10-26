Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi

·35·Salomatlik
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yurak xuruji yuz berishidan oldin organizmda doimiy holsizlik, uyqu muammolari, ko‘krakda bosim hissi, nafas yetishmasligi, sovuq terlash hamda ko‘ngil aynishi kabi alomatlar kuzatilishi mumkin.
  • Ushbu belgilar boshqa kasalliklar bilan bog‘liq bo‘lishi ham mumkinligi sababli ularni yurak xurujining aniq dalili deb qabul qilmaslik lozim.
  • Biroq bir nechta alomat bir vaqtda paydo bo‘lsa yoki insonning ahvoli to‘satdan yomonlashsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish zarur.

Yurak xuruji ba’zan undan oldin paydo bo‘ladigan alomatlar orqali sezilishi mumkin. Insonda uzoq davom etadigan charchoq, tunda bezovta uxlash, ko‘krakda og‘irlik yoki sababsiz nafas qisishi kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Bu belgilar boshqa kasalliklar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularni yurak xurujining aniq dalili deb qabul qilish to‘g‘ri emas. Ammo organizmdagi yangi va g‘ayrioddiy o‘zgarishlarga e’tibor berish muhim, deb xabar beradi MSN sayti.

Organizm qanday belgilar orqali ogohlantirishi mumkin?

1. Doimiy holsizlik. Odatdagidan ko‘proq charchash, dam olgandan keyin ham o‘zini tetik his qilmaslik yurak bilan bog‘liq muammolarda uchrashi mumkin. Agar holsizlik kundalik faoliyatga xalaqit bersa yoki sababsiz davom etsa, tibbiy ko‘rikdan o‘tish lozim.

2. Tunda bezovtalik va uyqu muammolari. Tez-tez uyg‘onish, yotgan holatda nafas olish qiyinlashishi yoki yurak urishini sezib uyg‘onib ketish turli salomatlik muammolarining belgisi bo‘lishi mumkin. Bunday holat muntazam takrorlansa, uning sababini aniqlash uchun shifokorga murojaat qilish kerak.

3. Ko‘krakda bosim hissi. Ko‘krak sohasida og‘irlik, siqilish yoki noqulaylik paydo bo‘lishi yurak xurujining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Og‘riq doimiy bo‘lmasligi, biroz pasayib, yana kuchayishi mumkin.

4. Nafas yetishmasligi. Odam harakatsiz turganida ham nafas olishga qiynalsa yoki odatiy harakatlar paytida nafasi tez-tez qissa, buni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Nafas qisishi ko‘krak og‘rig‘isiz ham kuzatilishi mumkin.

5. Sovuq terlash. To‘satdan sovuq ter chiqishi, ayniqsa boshqa alomatlar bilan birga kuzatilganda, yurak xuruji ehtimolini ko‘rib chiqishni talab qiladi. Bunday holatda uy sharoitida sababini aniqlashga urinish o‘rniga tibbiy yordam olish muhim.

6. Ko‘ngil aynishi va oshqozon bezovtaligi. Yurak xuruji ba’zan hazm tizimidagi muammoga o‘xshash alomatlar bilan namoyon bo‘ladi. Ko‘ngil aynishiga ko‘krakdagi bosim, nafas qisishi yoki qo‘l va yelkadagi og‘riq qo‘shilsa, bu ayniqsa jiddiy qabul qilinishi kerak.

Ushbu belgilarning birortasi ham alohida holda yurak xuruji bo‘layotganini aniq tasdiqlamaydi. Biroq bir nechta alomat bir vaqtda paydo bo‘lsa yoki insonning ahvoli to‘satdan yomonlashsa, tezkor harakat qilish zarur.

Ko‘krakda og‘riq yoki bosim, nafas qisishi, sovuq terlash va og‘riqning qo‘l, orqa yoki jag‘ga tarqalishi kuzatilganda darhol tez tibbiy yordam chaqirish kerak. Belgilar pasaygan taqdirda ham, yurak xuruji ehtimolini shifokor tekshiruvisiz istisno qilib bo‘lmaydi.

Yurak XurujiYurak SalomatligiCharchoqNafas Qisishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?Bugun 00:46Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?5 oktabr 17:23Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12 iyun 13:1750 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24 avgust 04:21Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?2 avgust 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi