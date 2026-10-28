Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mutaxassislar ayollar terisining erta so‘lishi va ajin tushishiga olib keladigan 6 ta asosiy kundalik odatni aniqladi.
- Bular qatoriga SPF vositalaridan foydalanmaslik, kam suv ichish, gazlangan ichimliklar va shirinliklarni ko‘p iste’mol qilish kiradi.
- Shuningdek, meva-sabzavotlarning yetishmasligi hamda uyqu rejimining buzilishi organizmning qarish jarayonini tezlashtiradi.
Har bir ayol uzoq vaqt davomida tabiiy yoshligi, tarang terisi va tarovatini saqlab qolishni istaydi. Biroq ko‘pchilik bilmagan holda kundalik turmush tarzida yo‘l qo‘yadigan mayda ko‘ringan odatlar organizmning ichki zaxiralarini tugatib, terining erta so‘lishiga va ajinlar paydo bo‘lishiga olib keladi.
Kosmetologlar va shifokor-dermatologlar ayollarning yoshligini eng ko‘p o‘g‘irlovchi va erta qarishga sabab bo‘luvchi asosiy omillarni ochiqladi.
Ayollar salomatligi va go‘zalligiga putur yetkazuvchi 6 ta xato
Infografikada ko‘rsatilgan kundalik xatolar qatoriga quyidagi muhim jihatlar kiradi:
Quyosh nurlaridan saqlovchi vositalarga (SPF) bee’tibor bo‘lish: Quyoshning ultrabinafsha nurlari fotoqarishning 1-raqamli sababchisi hisoblanadi. Hatto bulutli kunlarda ham SPF kremini surtmaslik kollagen tolalarini parchalab, dog‘ va chuqur ajinlar kelib chiqishini tezlashtiradi;
Kam suv ichish: Terining namlanishi va tarangligi avvalo ichkaridan boshlanadi. Organizmda suv yetishmovchiligi yuz berganda teri quruqlashadi, xiralashadi va o‘z elastikligini yo‘qotadi;
Gazlangan ichimliklarni ko‘p iste’mol qilish: Gazli, shakarli va bo‘yoqli ichimliklar organizmda yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytiradi, hujayralarning suvsizlanishiga va teri turgorining tushishiga olib keladi;
Ko‘p shirinlik yeyish (glikatsiya jarayoni): Ortiqcha shakar qondagi oqsillar, xususan, teri yoshligiga javobgar bo‘lgan kollagen va elastin bilan birlashib, ularni qattiq va mo‘rt qilib qo‘yadi. Natijada teri osti osilib qoladi;
Meva va sabzavotlarni kam iste’mol qilish: Ratsionda antioksidantlar, vitaminlar (ayniqsa S va Ye) va kletchatka yetishmasligi erkin radikallar hujumiga qarshi himoyani zaiflashtirib, qarish sur’atini oshiradi;
Uyquga to‘ymaslik va rejimning buzilishi: Aynan tungi tiniqib uxlash paytida teri hujayralari faol tiklanadi va yoshartiruvchi gormonlar ishlab chiqariladi. Muntazam uyqusizlik ko‘z osti qopchalari, qorayish va muddatidan oldin qarishga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi.
Yoshlikni uzaytirish uchun nima qilish kerak?
Mutaxassislar ushbu salbiy odatlarni to‘xtatish va turmush tarzini sog‘lomlashtirish orqali tabiiy yoshlikni uzoq yillar saqlab qolish mumkinligini ta’kidlaydi:
Har kuni ko‘chaga chiqishdan oldin fasldan qat’i nazar SPF himoya vositasidan foydalaning;
Toza ichimlik suvini kun davomida me’yor bilan ichib borishni odat qiling;
Shakar va gazli shirin ichimliklarni cheklab, ularning o‘rniga ko‘proq yangi mevalar, sabzavotlar va ko‘katlarni tanlang;
Har kuni kamida 7-8 soatlik sifatli va to‘laqonli uyquga vaqt ajrating.
Kundalik kichik va to‘g‘ri tanlovlar qimmatbaho muolajalardan ko‘ra yaxshiroq natija berib, ayol organizmini ichkaridan va tashqaridan yosh, sog‘lom hamda nurli saqlaydi.
Izohlar 0
…