Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat

·39·Salomatlik
Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mutaxassislar ayollar terisining erta so‘lishi va ajin tushishiga olib keladigan 6 ta asosiy kundalik odatni aniqladi.
  • Bular qatoriga SPF vositalaridan foydalanmaslik, kam suv ichish, gazlangan ichimliklar va shirinliklarni ko‘p iste’mol qilish kiradi.
  • Shuningdek, meva-sabzavotlarning yetishmasligi hamda uyqu rejimining buzilishi organizmning qarish jarayonini tezlashtiradi.

Har bir ayol uzoq vaqt davomida tabiiy yoshligi, tarang terisi va tarovatini saqlab qolishni istaydi. Biroq ko‘pchilik bilmagan holda kundalik turmush tarzida yo‘l qo‘yadigan mayda ko‘ringan odatlar organizmning ichki zaxiralarini tugatib, terining erta so‘lishiga va ajinlar paydo bo‘lishiga olib keladi.

Kosmetologlar va shifokor-dermatologlar ayollarning yoshligini eng ko‘p o‘g‘irlovchi va erta qarishga sabab bo‘luvchi asosiy omillarni ochiqladi.

Ayollar salomatligi va go‘zalligiga putur yetkazuvchi 6 ta xato

Infografikada ko‘rsatilgan kundalik xatolar qatoriga quyidagi muhim jihatlar kiradi:

  • Quyosh nurlaridan saqlovchi vositalarga (SPF) bee’tibor bo‘lish: Quyoshning ultrabinafsha nurlari fotoqarishning 1-raqamli sababchisi hisoblanadi. Hatto bulutli kunlarda ham SPF kremini surtmaslik kollagen tolalarini parchalab, dog‘ va chuqur ajinlar kelib chiqishini tezlashtiradi;

  • Kam suv ichish: Terining namlanishi va tarangligi avvalo ichkaridan boshlanadi. Organizmda suv yetishmovchiligi yuz berganda teri quruqlashadi, xiralashadi va o‘z elastikligini yo‘qotadi;

  • Gazlangan ichimliklarni ko‘p iste’mol qilish: Gazli, shakarli va bo‘yoqli ichimliklar organizmda yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytiradi, hujayralarning suvsizlanishiga va teri turgorining tushishiga olib keladi;

  • Ko‘p shirinlik yeyish (glikatsiya jarayoni): Ortiqcha shakar qondagi oqsillar, xususan, teri yoshligiga javobgar bo‘lgan kollagen va elastin bilan birlashib, ularni qattiq va mo‘rt qilib qo‘yadi. Natijada teri osti osilib qoladi;

  • Meva va sabzavotlarni kam iste’mol qilish: Ratsionda antioksidantlar, vitaminlar (ayniqsa S va Ye) va kletchatka yetishmasligi erkin radikallar hujumiga qarshi himoyani zaiflashtirib, qarish sur’atini oshiradi;

  • Uyquga to‘ymaslik va rejimning buzilishi: Aynan tungi tiniqib uxlash paytida teri hujayralari faol tiklanadi va yoshartiruvchi gormonlar ishlab chiqariladi. Muntazam uyqusizlik ko‘z osti qopchalari, qorayish va muddatidan oldin qarishga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi.

Yoshlikni uzaytirish uchun nima qilish kerak?

Mutaxassislar ushbu salbiy odatlarni to‘xtatish va turmush tarzini sog‘lomlashtirish orqali tabiiy yoshlikni uzoq yillar saqlab qolish mumkinligini ta’kidlaydi:

  • Har kuni ko‘chaga chiqishdan oldin fasldan qat’i nazar SPF himoya vositasidan foydalaning;

  • Toza ichimlik suvini kun davomida me’yor bilan ichib borishni odat qiling;

  • Shakar va gazli shirin ichimliklarni cheklab, ularning o‘rniga ko‘proq yangi mevalar, sabzavotlar va ko‘katlarni tanlang;

  • Har kuni kamida 7-8 soatlik sifatli va to‘laqonli uyquga vaqt ajrating.

Kundalik kichik va to‘g‘ri tanlovlar qimmatbaho muolajalardan ko‘ra yaxshiroq natija berib, ayol organizmini ichkaridan va tashqaridan yosh, sog‘lom hamda nurli saqlaydi.

kosmetologiyateri parvarishisog‘lom turmush tarzifotoqarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKecha 14:18Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarQaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar27 oktabr 12:49Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29Inson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillarInson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillar8 sentabr 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor