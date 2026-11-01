O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan

·69·Salomatlik
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Insonning hujayralari ichki nutq va fikrlarni so‘zma-so‘z qabul qilib, ularga biologik darajada javob qaytaradi.
  • Salbiy fikrlar organizmda kortizol va adrenalin kabi stress gormonlarini ko‘paytirib, immunitetni zaiflashtiradi hamda hujayralarga zarar yetkazadi.
  • Ijobiy va dalda beruvchi so‘zlar esa aksincha, tanadagi tiklanish jarayonlarini tezlashtirib, asab tizimini tinchlantiradi va umumiy salomatlikni mustahkamlaydi.

Ko‘pchilik hayotida bir marta bo‘lsa ham o‘ziga nisbatan norozilik bildirib, hazil yoki asabiylik ortidan salbiy iboralarni ishlatadi. Biroq inson miyasi va biologik tuzilishi hazil bilan haqiqatni ajrata olmaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni isbotlamoqdaki, insonning hujayralari uning ichki nutqi va fikrlarini so‘zma-so‘z «eshitadi» va unga biologik darajada javob qaytaradi.

Inson o‘ziga salbiy fikrlarni tez-tez takrorlasa, organizm ularni mutlaq haqiqat va to‘g‘ridan to‘g‘ri buyruq sifatida qabul qiladi. Natijada tanada surunkali stress, quvvatsizlik, charchoq va tushkunlik kuchaya boshlaydi.

Salbiy va ijobiy fikrlash tanamizga qanday ta’sir qiladi?

Tanadagi mikrodunyo — hujayralar darajasida har bir fikr aniq fiziologik reaksiyani ishga tushiradi:

  • «Qo‘limdan kelmaydi» yoki «Men noshudman» degan fikrlar: Bunday ichki e’tirozlar tana uchun xuddi kutilmaganda vahshiy hayvonga duch kelib, undan qochayotgandek kuchli stress gormonlarini (kortizol, adrenalin) ajratib chiqaradi. Bu immunitetni zaiflashtirib, tomirlarni toraytiradi va hujayralarga zarar yetkazadi;

  • Ijobiy va dalda beruvchi fikrlash: Aksincha, o‘ziga nisbatan mehr va ishonch bilan muomala qilish hujayralar darajasida tiklanish (regeneratsiya) jarayonini tezlashtiradi, ichki quvvatni oshiradi va tanani mustahkamlaydi;

  • Energiya va kayfiyat nazorati: O‘zingiz bilan kun davomida qanday tilda gaplashishingiz sizning umumiy tetikligingiz, kayfiyatingiz va hatto ish unumdorligingizni to‘g‘ridan to‘g‘ri belgilab beradi.

Har bir so‘zingizga ishonuvchi organizm bilan qanday ishlash kerak?

Inson o‘z organizmiga berayotgan ichki buyruqlarini nazorat qilishni o‘rganishi hayotiy muhim ahamiyatga ega:

  1. Fikrlar hayotimizni shakllantiradi: Boshingizdan o‘tayotgan har bir o‘y ong osti orqali harakatlaringiz va salomatligingizga yo‘nalish beradi;

  2. Ijobiy so‘zlar — sog‘lomlik manbai: Tilimizdan chiqayotgan yoki xayolimizda aylanayotgan yaxshi so‘zlar asab tizimini tinchlantirib, yurak faoliyatini me’yoriga soladi;

  3. O‘z-o‘zingizga yaxshi munosabatda bo‘ling: Xatolarga tushkunlik emas, tajriba sifatida qarab, o‘zingizni kamsitishdan butunlay voz keching;

  4. Har kun — yangi fikr va yangi kelajak: Har tongni tushkun xayollar bilan emas, yangi maqsad va ijobiy niyatlar bilan boshlash hujayralarni yangilanishga undaydi.

Tanangiz sizning har bir so‘zingizga chin dildan ishonadi. Shunday ekan, unga faqat yaxshi, quvvat beruvchi va davolovchi gaplarni aytishni odatga aylantiring!

psixologiyaijobiy fikrlashstresssog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir29 oktabr 14:25Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Kecha 15:15Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Kecha 15:09Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva