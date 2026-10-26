Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?

·40·Salomatlik
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Banan po‘stining qorayishi har doim ham meva buzilganini anglatmaydi, chunki bu jarayon ko‘pincha pishib yetilish yoki sovuq harorat ta’sirida yuz beradi.
  • Biroq mevada mog‘or paydo bo‘lishi, achchiq yoki chirigan hid kelishi, shuningdek, ichki qismining qorayib, suyuqlik ajralishi uning iste’mol uchun yaroqsiz ekanligini bildiradi.
  • Agar banan faqat yumshagan bo‘lsa va chirish belgilari kuzatilmasa, uni pishiriladigan taomlarda ishlatish mumkin.

Bananning po‘sti qorayishi har doim ham meva buzilganini anglatmaydi. Pishib yetilgan bananning rangi o‘zgarishi va yumshashi tabiiy jarayon. Biroq po‘stloqda mog‘or paydo bo‘lishi, mevadan achchiq yoki chirigan hid kelishi, shuningdek, ichki qismi qorayib ketishi uni iste’mol qilish xavfli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi, deb xabar beradi MSN sayti.

Banan buzilganini qanday aniqlash mumkin?

1. Po‘stloqda mog‘or paydo bo‘lishi

Banan po‘stining sarg‘ayishi, jigarrang yoki qora dog‘lar tushishi pishish jarayonida kuzatilishi mumkin. Ammo uning yuzasida oq, kulrang yoki yashil rangli momiqsimon mog‘or paydo bo‘lsa, bunday mevani iste’mol qilmaslik kerak. Mog‘or meva buzilganining aniq belgilaridan biri hisoblanadi.

2. Noxush hid yoki suyuqlik ajralishi

Haddan tashqari pishgan banandan achishgan yoki spirtni eslatuvchi hid kelishi mumkin. Agar hid chirishni eslatsa yoki mevadan suyuqlik sizib chiqa boshlasa, uni tashlab yuborish ma’qul. Bunday o‘zgarishlar meva to‘qimalari buzilayotganidan darak berishi mumkin.

3. Ichki qismining qorayishi

Banan po‘stining qorayishi har doim ham xavfli emas. Ammo meva ichi ham qorayib ketsa, ayniqsa, undan noxush hid kelsa yoki u haddan tashqari ezilib ketgan bo‘lsa, iste’mol qilish tavsiya etilmaydi. Sog‘lom bananning ichki qismi odatda oqish yoki och jigarrang bo‘ladi.

Po‘stlog‘i qoraygan bananni tashlash kerakmi?

Banan sovuq harorat ta’sirida ham qorayishi mumkin. Masalan, uni muzlatkichda saqlash po‘stloq rangiga ta’sir qiladi, ammo meva ichi buzilmagan bo‘lsa, buning o‘zi uni iste’mol qilish mumkin emasligini anglatmaydi.

Agar banan juda yumshab ketgan bo‘lsa-yu, mog‘or va chirish belgilari bo‘lmasa, uni pishiriladigan taomlarda ishlatish mumkin. Lekin mog‘or, chirish hidi yoki suyuqlik ajralishi kuzatilsa, tavakkal qilmaslik kerak.

Bananni saqlashda uning tashqi ko‘rinishi bilan birga hidi va tuzilishiga ham e’tibor berish lozim. Shubhali belgilar mavjud bo‘lsa, mevadan tatib ko‘rib tekshirish o‘rniga uni iste’mol qilmaslik xavfsizroq.

BananOziq-Ovqat XavfsizligiMeva SaqlashSog‘lom Ovqatlanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullariXolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullariBugun 15:43Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?Bugun 00:55Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgiYurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgiBugun 00:50Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?Bugun 00:46Umrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldiUmrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldiKecha 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati