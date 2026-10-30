Kelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldi

·2·Salomatlik
Kelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Energetik ichimliklarni muntazam iste'mol qilish inson organizmidagi gormonal balansni buzib, bepushtlik xavfini keskin oshiradi.
  • Ushbu mahsulotlar tarkibidagi kofein, shakar va sintetik moddalar ayollarda hayz siklining buzilishi hamda tuxumdonlar faoliyatining zaiflashuviga olib keladi.
  • Erkaklarda esa mazkur ichimliklar spermatozoidlar sifati va faolligini pasaytirib, yurak-qon tomir hamda asab tizimiga jiddiy ziyon yetkazadi.

Kundalik hayotda tetiklik bag‘ishlovchi oddiy ichimlik sifatida qabul qilinayotgan energetik vositalar inson salomatligi, xususan, kelajakda farzand ko‘rish qobiliyati uchun jiddiy xavf manbaiga aylanishi mumkin. Tibbiyot mutaxassislari va reproduktologlarning ta’kidlashicha, bunday mahsulotlarni surunkali va muntazam iste’mol qilish organizmdagi gormonal balansni izdan chiqarib, bepushtlik xavfini keskin oshiradi.

Tarkibida haddan tashqari yuqori miqdorda kofein, shakar hamda turli biofaol sintetik moddalar jamlangan bu turdagi ichimliklar nafaqat yurak-qon tomir, balki ayollar va erkaklarning nozik reproduktiv tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba bermoqda.

Ayollar organizmi: Hayz siklining buzilishi va tuxumdonlar funksiyasining so‘nishi

Shifokorlarning xulosasiga ko‘ra, energetik ichimliklar ayollar reproduktiv salomatligiga quyidagicha og‘ir asoratlarni olib keladi:

  • Gormonal to‘qnashuv: Kuchli stimulyatorlar ta’sirida gormonlar ishlab chiqarilishi buziladi, bu esa reproduktiv siklning muntazamligiga rahna soladi;

  • Tuxumdonlar faoliyatining zaiflashuvi: Muntazam iste’mol tuxumdonlarning sifatli ishlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va follikulalarning normal rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi;

  • Homilador bo‘lish ehtimolining pasayishi: Gormonal tizimdagi nomutanosiblik va reproduktiv hujayralarning zaiflashuvi natijasida kelajakda rejalashtirilgan homiladorlikning yuz berish imkoniyati sezilarli darajada kamayadi.

Erkaklar salomatligi va organizmning umumiy zo‘riqishi

Xavf faqat ayollar bilan cheklanmaydi. Energetiklar erkaklarning siydik-tanosil tizimiga ham tizimli ziyon yetkazadi:

  • Reproduktiv ta’sir: Muntazam qabul qilinganda spermatozoidlar sifati va faolligi pasayishi, urologik organlarning ishi yomonlashishi mumkin;

  • Yurak-qon tomir tizimi: Qon bosimining surunkali ko‘tarilishi (gipertoniya) va yurak urishining notekis tezlashishi (aritmiya) kelib chiqadi;

  • Asab tizimi va oshqozon muammolari: Organizm sun’iy ravishda doimiy stress va zo‘riqish holatida ushlab turiladi. Bundan tashqari, oshqozon-ichak traktida yallig‘lanishlar va kislotali muvozanatning buzilishi rivojlanadi.

Mutaxassislar charchoqni yengish uchun organizmning ichki zaxiralarini tugatuvchi sun’iy stimulyatorlardan voz kechib, yetarlicha uyqu, to‘g‘ri ovqatlanish va tabiiy suv balansini saqlashni tavsiya etmoqda.

energetik ichimliklarreproduktiv salomatlikbepushtlikgormonal buzilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?4 oktabr 23:49Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildiTadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi12 oktabr 15:34Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...14 avgust 08:24Oshqozoningizdagi “bomba”: Har kuni iste’mol qilinadigan eng xavfli 7 ta mahsulotOshqozoningizdagi “bomba”: Har kuni iste’mol qilinadigan eng xavfli 7 ta mahsulotBugun 13:02Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotAnordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotBugun 12:11Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilariTunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilariBugun 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi