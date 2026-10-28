Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari

·87·Salomatlik
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oyoqlarni paypoq bilan isitib uxlash uyqu sifatini yaxshilashga va tezroq uxlab qolishga yordam berishi mumkin.
  • Journal of Physiological Anthropology jurnalida 2018 yilda e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, paypoq kiygan olti nafar yosh erkak nazorat guruhiga qaraganda o'rtacha 7,5 daqiqa tezroq uxlab, 32 daqiqa ko'proq dam olgan.
  • Oyoqlarning isishi qon tomirlarining kengayishiga va tana haroratining uyqu uchun mos ravishda pasayishiga xizmat qiladi.

Ko‘pchilik sovuq kunlarda oyoqlari muzlab qolmasligi uchun paypoq kiyib uxlaydi. Ammo bu oddiy odat uyqu sifatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini bilarmidingiz?

2018 yilda Journal of Physiological Anthropology jurnalida chop etilgan tadqiqotda oyoqlarini paypoq bilan isitib uxlagan olti nafar yosh erkak kuzatilgan. Natijada ular paypoqsiz uxlagan holatga qaraganda o‘rtacha 7,5 daqiqa tezroq uyquga ketgan va 32 daqiqa ko‘proq uxlagan. Biroq tadqiqot ishtirokchilari juda kam bo‘lgani uchun bu natijalar hamma uchun bir xil bo‘lmasligi mumkin.

Nega paypoq uyquga yordam berishi mumkin?

Oyoqlar iliqlashganda teri yuzasidagi qon tomirlari kengayib, organizm ortiqcha issiqlikni tashqariga chiqarishiga yordam beradi. Bu esa tana haroratining uyquga mos ravishda pasayish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi. Natijada ayrim odamlarga tezroq uxlab qolish osonlashishi mumkin.

Bundan tashqari, oyoqlari doim sovuq bo‘ladigan insonlar uchun paypoq tunda qulaylik yaratadi. Oyoq terisi quruq bo‘lsa, namlantiruvchi krem surtib, ustidan toza paypoq kiyish namlikni saqlashga ham yordam berishi mumkin.

Qanday paypoq kiygan ma’qul?

Uyqu uchun yumshoq, havo o‘tkazadigan, oyoqni siqmaydigan paypoq tanlang. Har kecha toza paypoq kiyish muhim. Juda qalin yoki tor paypoq oyoqlarni qizdirib yuborsa, uni yechgan ma’qul.

Qandli diabet yoki oyoqlarda qon aylanishi bilan bog‘liq muammolari bor insonlar esa oyoq parvarishi bo‘yicha shifokor tavsiyasiga amal qilishi kerak. Maxsus kompression paypoqlarni shifokor tavsiyasisiz uxlash vaqtida kiyish kerak emas.

Eng muhimi, paypoq kiyib uxlash hamma uchun majburiy emas. Agar oyoqlaringiz sovqotsa yoki paypoqda o‘zingizni qulay his qilsangiz, bu oddiy odat uyquga ketishingizga yordam berishi mumkin.

uyqu gigiyenasisog‘lom turmush tarziuyqusizliktana harorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarQaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarKecha 12:49Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:15Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullariXolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullari26 oktabr 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor