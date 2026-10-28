Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oyoqlarni paypoq bilan isitib uxlash uyqu sifatini yaxshilashga va tezroq uxlab qolishga yordam berishi mumkin.
- Journal of Physiological Anthropology jurnalida 2018 yilda e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, paypoq kiygan olti nafar yosh erkak nazorat guruhiga qaraganda o'rtacha 7,5 daqiqa tezroq uxlab, 32 daqiqa ko'proq dam olgan.
- Oyoqlarning isishi qon tomirlarining kengayishiga va tana haroratining uyqu uchun mos ravishda pasayishiga xizmat qiladi.
Ko‘pchilik sovuq kunlarda oyoqlari muzlab qolmasligi uchun paypoq kiyib uxlaydi. Ammo bu oddiy odat uyqu sifatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini bilarmidingiz?
2018 yilda Journal of Physiological Anthropology jurnalida chop etilgan tadqiqotda oyoqlarini paypoq bilan isitib uxlagan olti nafar yosh erkak kuzatilgan. Natijada ular paypoqsiz uxlagan holatga qaraganda o‘rtacha 7,5 daqiqa tezroq uyquga ketgan va 32 daqiqa ko‘proq uxlagan. Biroq tadqiqot ishtirokchilari juda kam bo‘lgani uchun bu natijalar hamma uchun bir xil bo‘lmasligi mumkin.
Nega paypoq uyquga yordam berishi mumkin?
Oyoqlar iliqlashganda teri yuzasidagi qon tomirlari kengayib, organizm ortiqcha issiqlikni tashqariga chiqarishiga yordam beradi. Bu esa tana haroratining uyquga mos ravishda pasayish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi. Natijada ayrim odamlarga tezroq uxlab qolish osonlashishi mumkin.
Bundan tashqari, oyoqlari doim sovuq bo‘ladigan insonlar uchun paypoq tunda qulaylik yaratadi. Oyoq terisi quruq bo‘lsa, namlantiruvchi krem surtib, ustidan toza paypoq kiyish namlikni saqlashga ham yordam berishi mumkin.
Qanday paypoq kiygan ma’qul?
Uyqu uchun yumshoq, havo o‘tkazadigan, oyoqni siqmaydigan paypoq tanlang. Har kecha toza paypoq kiyish muhim. Juda qalin yoki tor paypoq oyoqlarni qizdirib yuborsa, uni yechgan ma’qul.
Qandli diabet yoki oyoqlarda qon aylanishi bilan bog‘liq muammolari bor insonlar esa oyoq parvarishi bo‘yicha shifokor tavsiyasiga amal qilishi kerak. Maxsus kompression paypoqlarni shifokor tavsiyasisiz uxlash vaqtida kiyish kerak emas.
Eng muhimi, paypoq kiyib uxlash hamma uchun majburiy emas. Agar oyoqlaringiz sovqotsa yoki paypoqda o‘zingizni qulay his qilsangiz, bu oddiy odat uyquga ketishingizga yordam berishi mumkin.
Izohlar 0
…