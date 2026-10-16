Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Inson tanasidagi har bir hayotiy muhim a’zo kundalik iste’mol qilinadigan oziq-ovqatlarga o‘ziga xos tarzda ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim taomlar tanani ich-ichidan davolab, yoshlik va tetiklik bag‘ishlasa, ba’zilari esa sezilmasdan a’zolar faoliyatini ishdan chiqaradi.
Tibbiyot mutaxassislari asosiy organlarning me’yorida ishlashi uchun qanday mahsulotlardan voz kechish va qaysilarini ko‘proq tanovul qilish kerakligini aniqladi.
Asosiy a’zolar uchun eng zararli va eng foydali ne’matlar
Inson salomatligini mustahkamlash uchun taomnomani quyidagi tartibda muvozanatlash tavsiya etiladi:
Inson terisi:
Eng yomoni: Kartoshka fri (trans-yog‘lar va yuqori haroratda qovurilgan mahsulotlar teri kataklarini yog‘lantirib, erta qarish va husnbuzarlarga olib keladi);
Eng foydalisi: Ismaloq (antioksidantlar, temir va A, C vitaminlariga boy bo‘lib, terini tabiiy tozalaydi va namlantiradi).
Yurak-qon tomir tizimi:
Eng zararlisi: Qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari, kolbasa va sosiskalar (tarkibidagi kimyoviy konservantlar va zararli xolesterin tomirlarni toraytiradi);
Eng foydalisi: Turshak (quritilgan o‘rik) (kaliy va magniy moddasiga juda boy bo‘lib, yurak mushaklarini mustahkamlaydi va bosimni me’yorlashtiradi).
Oshqozon osti bezi (pankreas):
Eng zararlisi: Shakar va sun’iy shirinliklar (qonda glyukozaning keskin ko‘tarilishi bezni zo‘riqtirib, diabet xavfini tug‘diradi);
Eng foydalisi: Gulkaram (oshqozon osti bezidagi yallig‘lanishlarni kamaytiradi va yengil hazm bo‘ladi).
Ichaklar faoliyati:
Eng yomoni: Gazli va shirin ichimliklar (foydali mikroflorani nobud qiladi, ichaklarda shish va chirishni keltirib chiqaradi);
Eng foydalisi: Kivi (kletchatka va maxsus fermentlarga boy bo‘lib, ichak peristaltikasini yaxshilaydi hamda tiqinlarni yo‘qotadi).
Jigar:
Eng zararlisi: Spirtli ichimliklar (jigar hujayralarini to‘g‘ridan to‘g‘ri yemiradi va yog‘ bosishi yoki sirrozga sabab bo‘ladi);
Eng foydalisi: Lavlagi (jigarni toksinlardan tozalovchi, safro haydovchi va qon aylanishini yaxshilovchi betakror tabiiy vosita).
Buyraklar:
Eng zararlisi: Haddan tashqari sho‘r taomlar va sho‘r zakuskalar (tanada ortiqcha suv to‘planishiga va tuz cho‘kib, tosh hosil bo‘lishiga olib keladi);
Eng foydalisi: Qovoq (yengil siydik haydovchi xususiyatga ega bo‘lib, buyraklarni yuvadi va ortiqcha tuzlarni chiqarib yuboradi).
Bo‘g‘imlar va paylar:
Eng zararlisi: Margarin va gidrogenlangan yog‘lar (bo‘g‘im tog‘aylarida kuchli yallig‘lanishni kuchaytiradi va harakatni og‘riqli qiladi);
Eng foydalisi: Losos balig‘i (Omega-3 yog‘ kislotalariga boy bo‘lib, bo‘g‘im tog‘aylarining elastikligini saqlaydi va yemirilishining oldini oladi).
Taomnomada zararli odatlarni foydali muqobillarga almashtirish butun organizmning uzoq yillar davomida mustahkam va xastaliklarsiz ishlashini ta’minlaydi.
Izohlar 0
…