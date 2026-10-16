Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati

·2·Salomatlik
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati

Inson tanasidagi har bir hayotiy muhim a’zo kundalik iste’mol qilinadigan oziq-ovqatlarga o‘ziga xos tarzda ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim taomlar tanani ich-ichidan davolab, yoshlik va tetiklik bag‘ishlasa, ba’zilari esa sezilmasdan a’zolar faoliyatini ishdan chiqaradi.

Tibbiyot mutaxassislari asosiy organlarning me’yorida ishlashi uchun qanday mahsulotlardan voz kechish va qaysilarini ko‘proq tanovul qilish kerakligini aniqladi.

Asosiy a’zolar uchun eng zararli va eng foydali ne’matlar

Inson salomatligini mustahkamlash uchun taomnomani quyidagi tartibda muvozanatlash tavsiya etiladi:

  • Inson terisi:

    • Eng yomoni: Kartoshka fri (trans-yog‘lar va yuqori haroratda qovurilgan mahsulotlar teri kataklarini yog‘lantirib, erta qarish va husnbuzarlarga olib keladi);

    • Eng foydalisi: Ismaloq (antioksidantlar, temir va A, C vitaminlariga boy bo‘lib, terini tabiiy tozalaydi va namlantiradi).

  • Yurak-qon tomir tizimi:

    • Eng zararlisi: Qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari, kolbasa va sosiskalar (tarkibidagi kimyoviy konservantlar va zararli xolesterin tomirlarni toraytiradi);

    • Eng foydalisi: Turshak (quritilgan o‘rik) (kaliy va magniy moddasiga juda boy bo‘lib, yurak mushaklarini mustahkamlaydi va bosimni me’yorlashtiradi).

  • Oshqozon osti bezi (pankreas):

    • Eng zararlisi: Shakar va sun’iy shirinliklar (qonda glyukozaning keskin ko‘tarilishi bezni zo‘riqtirib, diabet xavfini tug‘diradi);

    • Eng foydalisi: Gulkaram (oshqozon osti bezidagi yallig‘lanishlarni kamaytiradi va yengil hazm bo‘ladi).

  • Ichaklar faoliyati:

    • Eng yomoni: Gazli va shirin ichimliklar (foydali mikroflorani nobud qiladi, ichaklarda shish va chirishni keltirib chiqaradi);

    • Eng foydalisi: Kivi (kletchatka va maxsus fermentlarga boy bo‘lib, ichak peristaltikasini yaxshilaydi hamda tiqinlarni yo‘qotadi).

  • Jigar:

    • Eng zararlisi: Spirtli ichimliklar (jigar hujayralarini to‘g‘ridan to‘g‘ri yemiradi va yog‘ bosishi yoki sirrozga sabab bo‘ladi);

    • Eng foydalisi: Lavlagi (jigarni toksinlardan tozalovchi, safro haydovchi va qon aylanishini yaxshilovchi betakror tabiiy vosita).

  • Buyraklar:

    • Eng zararlisi: Haddan tashqari sho‘r taomlar va sho‘r zakuskalar (tanada ortiqcha suv to‘planishiga va tuz cho‘kib, tosh hosil bo‘lishiga olib keladi);

    • Eng foydalisi: Qovoq (yengil siydik haydovchi xususiyatga ega bo‘lib, buyraklarni yuvadi va ortiqcha tuzlarni chiqarib yuboradi).

  • Bo‘g‘imlar va paylar:

    • Eng zararlisi: Margarin va gidrogenlangan yog‘lar (bo‘g‘im tog‘aylarida kuchli yallig‘lanishni kuchaytiradi va harakatni og‘riqli qiladi);

    • Eng foydalisi: Losos balig‘i (Omega-3 yog‘ kislotalariga boy bo‘lib, bo‘g‘im tog‘aylarining elastikligini saqlaydi va yemirilishining oldini oladi).

Taomnomada zararli odatlarni foydali muqobillarga almashtirish butun organizmning uzoq yillar davomida mustahkam va xastaliklarsiz ishlashini ta’minlaydi.

IsmaloqTurshakGulkaramDiyeta va salomatlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:1590 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi