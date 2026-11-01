Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?

·90·Salomatlik
Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ertalab och qoringa bir qoshiq tabiiy asal iste'mol qilish organizmga quvvat berib, asab tizimini mustahkamlaydi va surunkali charchoqni kamaytiradi.
  • Asal tarkibidagi V, S va K vitaminlari hamda antioksidantlar miya faoliyatini yaxshilash, stressga chidamlilikni oshirish va yallig'lanishlarga qarshi kurashish xususiyatiga ega.

Zamonaviy hayot sur’ati, doimiy ish va ruhiy zo‘riqishlar inson organizmida surunkali charchoqni keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Biroq tabiatning o‘zi bizga ruhiy va jismoniy tetiklikni qaytaruvchi eng bebaho ne’matlardan birini tuhfa etgan — bu tabiiy asaldir.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kunni ertalab bir qoshiq sifatli asal bilan boshlash odati nafaqat tanani quvvat bilan ta’minlaydi, balki asab tizimi uchun kuchli tabiiy himoya qalqoni bo‘lib xizmat qiladi.

Tabiiy antidepressant: Ruhiyat va asab tizimiga ta’siri

Asal tarkibidagi biologik faol moddalar miya faoliyatiga va kayfiyatni boshqaruvchi gormonlar balansiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Kunni asal bilan boshlaydigan insonlarda quyidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi:

  • Surunkali charchoqqa qarshi kurash: Organizm kun davomida tetikroq bo‘lib, tonggi lanjlik va doimiy holsizlik sindromi sezilarli darajada kamayadi;

  • Asabiylik va tajovuzkorlikning pasayishi: Asab tolalarining zo‘riqishi yumshab, inson o‘zini xotirjamroq va bosiqroq his qila boshlaydi;

  • Stressga chidamlilik: Turli kutilmagan asabiy vaziyatlar hamda kundalik ruhiy bosimlarga nisbatan tananing moslashuvchanligi oshadi.

Boy tarkib: Vitaminlar va antioksidantlar xazinasi

Asal shunchaki shirinlik emas, balki tananing himoya tizimini mustahkamlovchi murakkab tabiiy kompleksdir:

  • Hayotiy muhim vitaminlar: Mahsulot tarkibida asab va yurak-qon tomir tizimi uchun zarur bo‘lgan V guruhi vitaminlari, immunitetni ko‘taruvchi S vitamini hamda qon ivish tizimini me’yorlashtiruvchi K vitamini mavjud;

  • Yallig‘lanishga qarshi kuchli xususiyat: Asaldagi boy antioksidantlar va fermentlar tanadagi mikrobli zararlanishlar bilan kurashadi, ichki yallig‘lanish jarayonlarining oldini oladi va hujayralarning yosharishiga ko‘maklashadi.

Qanday iste’mol qilish tavsiya etiladi?

Asaldan maksimal darajada foyda olish uchun uni ertalab, och qoringa bir choy yoki desert qoshig‘ida, iliq (qaynoq bo‘lmagan) suv bilan birgalikda iste’mol qilish eng ma’qul usul hisoblanadi. Qaynoq suv yoki choyga solish uning tarkibidagi foydali fermentlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin.

asalsog‘lom turmush tarziasab tizimitabiiy antidepressant
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Bugun 15:09Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir29 oktabr 14:25Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva