Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ertalab och qoringa bir qoshiq tabiiy asal iste'mol qilish organizmga quvvat berib, asab tizimini mustahkamlaydi va surunkali charchoqni kamaytiradi.
- Asal tarkibidagi V, S va K vitaminlari hamda antioksidantlar miya faoliyatini yaxshilash, stressga chidamlilikni oshirish va yallig'lanishlarga qarshi kurashish xususiyatiga ega.
Zamonaviy hayot sur’ati, doimiy ish va ruhiy zo‘riqishlar inson organizmida surunkali charchoqni keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Biroq tabiatning o‘zi bizga ruhiy va jismoniy tetiklikni qaytaruvchi eng bebaho ne’matlardan birini tuhfa etgan — bu tabiiy asaldir.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kunni ertalab bir qoshiq sifatli asal bilan boshlash odati nafaqat tanani quvvat bilan ta’minlaydi, balki asab tizimi uchun kuchli tabiiy himoya qalqoni bo‘lib xizmat qiladi.
Tabiiy antidepressant: Ruhiyat va asab tizimiga ta’siri
Asal tarkibidagi biologik faol moddalar miya faoliyatiga va kayfiyatni boshqaruvchi gormonlar balansiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Kunni asal bilan boshlaydigan insonlarda quyidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi:
Surunkali charchoqqa qarshi kurash: Organizm kun davomida tetikroq bo‘lib, tonggi lanjlik va doimiy holsizlik sindromi sezilarli darajada kamayadi;
Asabiylik va tajovuzkorlikning pasayishi: Asab tolalarining zo‘riqishi yumshab, inson o‘zini xotirjamroq va bosiqroq his qila boshlaydi;
Stressga chidamlilik: Turli kutilmagan asabiy vaziyatlar hamda kundalik ruhiy bosimlarga nisbatan tananing moslashuvchanligi oshadi.
Boy tarkib: Vitaminlar va antioksidantlar xazinasi
Asal shunchaki shirinlik emas, balki tananing himoya tizimini mustahkamlovchi murakkab tabiiy kompleksdir:
Hayotiy muhim vitaminlar: Mahsulot tarkibida asab va yurak-qon tomir tizimi uchun zarur bo‘lgan V guruhi vitaminlari, immunitetni ko‘taruvchi S vitamini hamda qon ivish tizimini me’yorlashtiruvchi K vitamini mavjud;
Yallig‘lanishga qarshi kuchli xususiyat: Asaldagi boy antioksidantlar va fermentlar tanadagi mikrobli zararlanishlar bilan kurashadi, ichki yallig‘lanish jarayonlarining oldini oladi va hujayralarning yosharishiga ko‘maklashadi.
Qanday iste’mol qilish tavsiya etiladi?
Asaldan maksimal darajada foyda olish uchun uni ertalab, och qoringa bir choy yoki desert qoshig‘ida, iliq (qaynoq bo‘lmagan) suv bilan birgalikda iste’mol qilish eng ma’qul usul hisoblanadi. Qaynoq suv yoki choyga solish uning tarkibidagi foydali fermentlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…