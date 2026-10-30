Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Organizmda oksidlovchi stressga qarshi kurashuvchi antioksidantlar anordan tashqari qora buzina, artishok, qora maymunjon, qahva, qulupnay, qora shokolad, malina, qizil vino, olma va ismaloq kabi mahsulotlar tarkibida ham mavjud.
- Ushbu mahsulotlar hujayralarni zararlanishdan himoya qiluvchi turli birikmalar, jumladan, antotsianlar, vitaminlar va flavonoidlarga boy.
Anor antioksidantlarga boy mevalardan biri hisoblanadi. Ammo organizmni oksidlovchi stress ta’siridan himoya qilishga yordam beruvchi moddalar boshqa ko‘plab mahsulotlarda ham mavjud. Qora malina, qulupnay, qorag‘atdosh mevalar, ismaloq, qahva va qora shokolad shular jumlasidan. Ularning tarkibida hujayralarni zararlanishdan himoya qilishda ishtirok etadigan turli birikmalar bor, deb xabar beradi MSN sayti.
Anor tarkibida punikalaginlar, flavonollar, antotsianlar va S vitamini mavjud. Bu moddalar antioksidant xususiyatlarga ega. Biroq shunday birikmalarni boshqa meva-sabzavotlardan ham olish mumkin. Quyida antioksidantlarga boy bo‘lgan 10 ta mahsulot keltirilgan.
1. Qora buzina mevasi
Qora buzina to‘q binafsha rangi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida antotsianlar bor. Bu birikmalar hujayralarni oksidlanish jarayonidagi zararlanishdan himoya qilishga yordam beradi. Ammo xom buzina mevasini iste’mol qilish xavfli bo‘lishi mumkin. Shu sababli uni faqat pishirilgan holda yeyish kerak.
2. Artishok
Artishok S vitamini, sinarin va xlorogen kislotasi kabi antioksidant birikmalar manbai hisoblanadi. Unda boshqa oziq moddalar ham mavjud. Artishokni taomlar va salatlarga qo‘shib iste’mol qilish mumkin.
3. Qora maymunjon
Qora maymunjon tarkibida S va Ye vitaminlari, antotsianlar, ellag kislotasi hamda kversetin bor. Bu birikmalar antioksidant xususiyatlarga ega. Mevada tola ham mavjud bo‘lib, u kundalik ovqatlanish uchun foydali tanlovlardan biri sanaladi.
4. Qahva
Qahva ko‘pchilik uchun kundalik antioksidant manbalaridan biri hisoblanadi. Uning tarkibida polifenollar, xususan, fenol kislotalari bor. Qahva iste’moli ayrim tadqiqotlarda miya salomatligi va ba’zi surunkali kasalliklar xavfining kamayishi bilan bog‘langan. Biroq qahva miqdorini me’yorda saqlash, ayniqsa kofeinga sezgir odamlar uchun muhim.
5. Qulupnay
Qulupnay antotsianlar, ellag kislotasi va S vitaminiga boy. Shuningdek, unda tola, marganes va folat mavjud. Uni yangi holda, meva salatlari yoki boshqa taomlar tarkibida iste’mol qilish mumkin.
6. Qora shokolad
Qora shokolad tarkibida kakao flavanollari, jumladan, katexin, epikatexin va protsianidinlar uchraydi. Ushbu birikmalar yurak-qon tomir tizimi salomatligiga ehtimoliy ijobiy ta’siri nuqtayi nazaridan o‘rganilgan. Ammo shokolad tanlashda kakao miqdoriga va tarkibidagi shakarga e’tibor berish kerak.
7. Malina
Malina antotsianlar va ellagitanninlarga boy. Bu moddalar oksidlovchi stressga qarshi kurashishda ishtirok etadi. Laboratoriya va hayvonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda ular hujayralarni zararlanishdan himoya qilish xususiyatini ko‘rsatgan. Inson salomatligiga ta’sirini aniqlash uchun esa qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.
8. Qizil vino
Qizil vinoda resveratrol va katexinlar kabi antioksidant birikmalar mavjud. Ular yurak salomatligi bilan bog‘liq tadqiqotlarda o‘rganilgan. Biroq bu qizil vino ichish sog‘liq uchun foydali degani emas. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti spirtli ichimliklarning xavfsiz iste’mol miqdori mavjudligini tasdiqlovchi dalillar yo‘qligini bildirgan. Shu sababli antioksidant olish maqsadida alkogol iste’mol qilish tavsiya etilmaydi.
9. Olma
Olma tarkibida xlorogen kislotasi va kversetin kabi flavonoidlar bor. Antioksidant birikmalarning katta qismi meva po‘stida ham uchraydi. Shuning uchun olmani yaxshilab yuvib, po‘sti bilan iste’mol qilish mumkin.
10. Ismaloq
Ismaloq lyutein va zeaksantin manbai hisoblanadi. Bu antioksidantlar ko‘z salomatligini qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi. Ismaloq tarkibida nitratlar ham bor, ular qon aylanishi va qon bosimini me’yorda saqlash jarayonlariga yordam berishi mumkin.
Mutaxassislar antioksidantlarni faqat bitta mahsulotdan olishga urinmasdan, turli meva-sabzavotlar, yong‘oqlar va don mahsulotlarini ratsionga kiritishni tavsiya qiladi. Chunki har bir mahsulotdagi foydali birikmalar turlicha. Antioksidantlarni oziq-ovqat orqali olish esa ularni qo‘shimchalar shaklida qabul qilishdan ko‘ra maqbulroq hisoblanadi.
Izohlar 0
…