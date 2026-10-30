Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulot

·60·Salomatlik
Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Organizmda oksidlovchi stressga qarshi kurashuvchi antioksidantlar anordan tashqari qora buzina, artishok, qora maymunjon, qahva, qulupnay, qora shokolad, malina, qizil vino, olma va ismaloq kabi mahsulotlar tarkibida ham mavjud.
  • Ushbu mahsulotlar hujayralarni zararlanishdan himoya qiluvchi turli birikmalar, jumladan, antotsianlar, vitaminlar va flavonoidlarga boy.

Anor antioksidantlarga boy mevalardan biri hisoblanadi. Ammo organizmni oksidlovchi stress ta’siridan himoya qilishga yordam beruvchi moddalar boshqa ko‘plab mahsulotlarda ham mavjud. Qora malina, qulupnay, qorag‘atdosh mevalar, ismaloq, qahva va qora shokolad shular jumlasidan. Ularning tarkibida hujayralarni zararlanishdan himoya qilishda ishtirok etadigan turli birikmalar bor, deb xabar beradi MSN sayti.

Anor tarkibida punikalaginlar, flavonollar, antotsianlar va S vitamini mavjud. Bu moddalar antioksidant xususiyatlarga ega. Biroq shunday birikmalarni boshqa meva-sabzavotlardan ham olish mumkin. Quyida antioksidantlarga boy bo‘lgan 10 ta mahsulot keltirilgan.

1. Qora buzina mevasi

Qora buzina to‘q binafsha rangi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida antotsianlar bor. Bu birikmalar hujayralarni oksidlanish jarayonidagi zararlanishdan himoya qilishga yordam beradi. Ammo xom buzina mevasini iste’mol qilish xavfli bo‘lishi mumkin. Shu sababli uni faqat pishirilgan holda yeyish kerak.

2. Artishok

Artishok S vitamini, sinarin va xlorogen kislotasi kabi antioksidant birikmalar manbai hisoblanadi. Unda boshqa oziq moddalar ham mavjud. Artishokni taomlar va salatlarga qo‘shib iste’mol qilish mumkin.

3. Qora maymunjon

Qora maymunjon tarkibida S va Ye vitaminlari, antotsianlar, ellag kislotasi hamda kversetin bor. Bu birikmalar antioksidant xususiyatlarga ega. Mevada tola ham mavjud bo‘lib, u kundalik ovqatlanish uchun foydali tanlovlardan biri sanaladi.

4. Qahva

Qahva ko‘pchilik uchun kundalik antioksidant manbalaridan biri hisoblanadi. Uning tarkibida polifenollar, xususan, fenol kislotalari bor. Qahva iste’moli ayrim tadqiqotlarda miya salomatligi va ba’zi surunkali kasalliklar xavfining kamayishi bilan bog‘langan. Biroq qahva miqdorini me’yorda saqlash, ayniqsa kofeinga sezgir odamlar uchun muhim.

5. Qulupnay

Qulupnay antotsianlar, ellag kislotasi va S vitaminiga boy. Shuningdek, unda tola, marganes va folat mavjud. Uni yangi holda, meva salatlari yoki boshqa taomlar tarkibida iste’mol qilish mumkin.

6. Qora shokolad

Qora shokolad tarkibida kakao flavanollari, jumladan, katexin, epikatexin va protsianidinlar uchraydi. Ushbu birikmalar yurak-qon tomir tizimi salomatligiga ehtimoliy ijobiy ta’siri nuqtayi nazaridan o‘rganilgan. Ammo shokolad tanlashda kakao miqdoriga va tarkibidagi shakarga e’tibor berish kerak.

7. Malina

Malina antotsianlar va ellagitanninlarga boy. Bu moddalar oksidlovchi stressga qarshi kurashishda ishtirok etadi. Laboratoriya va hayvonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda ular hujayralarni zararlanishdan himoya qilish xususiyatini ko‘rsatgan. Inson salomatligiga ta’sirini aniqlash uchun esa qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.

8. Qizil vino

Qizil vinoda resveratrol va katexinlar kabi antioksidant birikmalar mavjud. Ular yurak salomatligi bilan bog‘liq tadqiqotlarda o‘rganilgan. Biroq bu qizil vino ichish sog‘liq uchun foydali degani emas. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti spirtli ichimliklarning xavfsiz iste’mol miqdori mavjudligini tasdiqlovchi dalillar yo‘qligini bildirgan. Shu sababli antioksidant olish maqsadida alkogol iste’mol qilish tavsiya etilmaydi.

9. Olma

Olma tarkibida xlorogen kislotasi va kversetin kabi flavonoidlar bor. Antioksidant birikmalarning katta qismi meva po‘stida ham uchraydi. Shuning uchun olmani yaxshilab yuvib, po‘sti bilan iste’mol qilish mumkin.

10. Ismaloq

Ismaloq lyutein va zeaksantin manbai hisoblanadi. Bu antioksidantlar ko‘z salomatligini qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi. Ismaloq tarkibida nitratlar ham bor, ular qon aylanishi va qon bosimini me’yorda saqlash jarayonlariga yordam berishi mumkin.

Mutaxassislar antioksidantlarni faqat bitta mahsulotdan olishga urinmasdan, turli meva-sabzavotlar, yong‘oqlar va don mahsulotlarini ratsionga kiritishni tavsiya qiladi. Chunki har bir mahsulotdagi foydali birikmalar turlicha. Antioksidantlarni oziq-ovqat orqali olish esa ularni qo‘shimchalar shaklida qabul qilishdan ko‘ra maqbulroq hisoblanadi.

AntioksidantlarSog‘lom OvqatlanishQulupnayIsmaloqQora Shokolad
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxatiTaomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati16 oktabr 12:02Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiOlimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi28 iyul 00:12«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...9 avgust 01:14Vitaminlarga boy super mevalar!Vitaminlarga boy super mevalar!10 may 16:40Mayonez: mazali, ammo sog‘liq uchun yashirin xavflar bormi?Mayonez: mazali, ammo sog‘liq uchun yashirin xavflar bormi?10 may 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi