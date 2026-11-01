Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?

·76·Salomatlik
Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inson organizmida vitamin va mikroelementlar yetishmovchiligi yuz hamda sochdagi 6 ta o'zgarish orqali namoyon bo'ladi.
  • Xususan, soch to'kilishi V9, ko'z shishi yod, milk qonashi S vitamini, teri oqarishi V12, teri quruqligi A va lab yorilishi V2 vitamini tanqisligidan dalolat beradi.
  • Bunday belgilarni sezgan kishilar ratsionni foydali mahsulotlar bilan boyitishi hamda shifokor maslahati bilan qon tahlilini topshirishi lozim.

Ko‘pincha inson tanasida biror muhim vitamin yoki mikroelement yetishmasa, organizm bu haqda tashqi ko‘rinish — xususan yuz va soch orqali signal bera boshlaydi. Muammoni erta bosqichda payqash uchun ba’zan oynaga sinchkovlik bilan nazar solishning o‘zi kifoya.

Agar organizmingizda zarur moddalar tanqisligi yuzaga kelgan bo‘lsa, bu holat birinchi navbatda teri rangi, lablar, qovoqlar va sochlarda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Yuzdagi asosiy o‘zgarishlar va ularning asl sabablari

Mutaxassislar yuzda ko‘zga tashlanadigan belgilar va ularga mas’ul bo‘lgan vitaminlarni quyidagicha ko‘rsatadi:

  • Sochning yomon holati va to‘kilishi — V9 vitamini (foliy kislotasi): Sochlarning jonsizlanishi, sinishi va ko‘p to‘kilishi aksar hollarda ushbu vitamin tanqisligi bilan bog‘liq.

  • Shishgan ko‘z va qovoqlar — Yod moddasi: Ertalabki qovoqlar va ko‘z atrofidagi muntazam shishlar qalqonsimon bez faoliyati susaygani hamda organizmda yod yetishmayotganidan dalolat berishi mumkin.

  • Milklardan qon ketishi — S vitamini: Tish tozalash vaqtida milklarning qonashi va zaiflashishi askorbin kislotasi yetishmayotganining eng asosiy belgilaridan biridir.

  • Oqargan, rangpar teri — V12 vitamini: Yuz rangining haddan tashqari oqarib ketishi va so‘lg‘inlik kamqonlik (anemiya) hamda V12 vitaminining keskin kamayganini ko‘rsatadi.

  • Teri quruqligi va sho‘ralashi — A vitamini: Terining quruqshab qolishi, elastikligi yo‘qolishi ko‘pincha retinol (A vitamini) tanqisligi oqibatida yuzaga keladi.

  • Lablarning yorilishi — V2 vitamini (riboflavin): Lab chetlari va yuzasining tez-tez yorilishi, yaralar paydo bo‘lishi mazkur vitamin yetishmasligidan darak beradi.

Nima qilish kerak?

Agar o‘zingizda ushbu belgilarni sezsangiz, eng avvalo kundalik ratsionni qayta ko‘rib chiqish, tabiiy ko‘katlar, sabzavotlar, mevalar va oqsilga boy mahsulotlarni ko‘paytirish tavsiya etiladi. Dorixonalardan vitamin komplekslarini o‘zboshimchalik bilan qabul qilishdan oldin esa, qon tahlili topshirib, shifokor bilan maslahatlashish maqsadga muvofiqdir.

vitaminlargipovitaminozsog‘lom turmush tarzitibbiy maslahat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Bugun 15:15Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir29 oktabr 14:25Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva