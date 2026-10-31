Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva

·63·Salomatlik
Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Quritilgan mevalar tarkibida tola, kaliy, temir va antioksidantlar kabi organizm uchun zarur bo‘lgan ozuqa moddalari jamlangan bo‘ladi.
  • Qora olxo‘ri qoqisi hazm tizimini yaxshilasa, turshak kaliy va beta-karotin, anjir esa kalsiy hamda magniy manbai hisoblanadi.
  • Finiklar organizmga tez energiya bersa, mayiz tarkibidagi polifenollar hujayralarni himoya qilishga yordam beradi.

Quruq mevalar nafaqat shirin va mazali gazak, balki organizm uchun zarur bo‘lgan tola, kaliy, temir va antioksidantlar manbai hamdir. Ular tarkibidagi suv kamaygani sababli ozuqa moddalari nisbatan jamlanadi. Ammo har birining organizmga foydasi turlicha.

Quyida kundalik iste’mol qilish mumkin bo‘lgan besh xil foydali quruq mevani ko‘rib chiqamiz.

1. Qora olxo‘ri qoqisi — ichaklar faoliyati uchun

Qora olxo‘ri qoqisi hazm tizimi uchun foydali mahsulotlardan biri hisoblanadi. U tarkibidagi oziq tolalari va sorbitol moddasi tufayli ichak harakatini rag‘batlantirib, qabziyatni yengillashtirishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, unda kaliy va K vitamini mavjud.

2. Turshak — kaliy va beta-karotin manbai

Oq idishlarga joylangan turli xildagi quritilgan o‘riklar va turshaklar.

Quritilgan o‘rik, ya’ni turshak, kaliyga boyligi bilan ajralib turadi. Kaliy mushaklar ishlashi va qon bosimini me’yorda saqlashda muhim ahamiyatga ega. Turshakda beta-karotin ham bor, organizm uni A vitaminiga aylantiradi. Bu vitamin ko‘rish qobiliyati va immun tizimi uchun zarur.

3. Quritilgan anjir — tola va minerallarga boy

Katakli idishda quritilgan anjir va fonda turshak tasvirlangan.

Anjir qoqisi tarkibida oziq tolalari, kaliy, kalsiy va magniy mavjud. U hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi. Boshqa quruq mevalarga nisbatan kalsiy miqdori ham e’tiborga molik.

4. Quritilgan xurmo (finik) — quvvat manbai

Yog‘och piyoladagi xurmo mevalari mato ustida turibdi.

Finiklar tabiiy uglevodlarga boy bo‘lgani uchun organizmga tez energiya beradi. Ularda kaliy, magniy va oziq tolalari ham mavjud. Shu sababli ular jismoniy faollikdan keyin yengil gazak sifatida iste’mol qilinishi mumkin.

5. Mayiz — kaliy va antioksidantlar manbai

Oq likopcha va yog‘och taxtada to‘plangan qora mayizlar.

Mayiz uzumni quritish orqali olinadi va tarkibida kaliy, oziq tolalari hamda polifenollar mavjud. Kaliy yurak va mushaklar faoliyatida ishtirok etadi, polifenollar esa hujayralarni oksidlovchi stress ta’siridan himoya qilishga yordam beruvchi birikmalar hisoblanadi.

Qancha miqdorda iste’mol qilish kerak?

Quruq mevalar foydali bo‘lsa-da, ularning tarkibida tabiiy shakar va kaloriya miqdori ancha jamlangan. Shuning uchun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydi. Kattalar uchun bir porsiya taxminan 30 gramm bo‘lishi mumkin. Imkon qadar qo‘shimcha shakar qo‘shilmagan va sifatli mahsulotlarni tanlash kerak.

Qandli diabeti bor insonlar esa quruq mevalarni iste’mol qilish miqdoriga alohida e’tibor qaratishi lozim. Shuningdek, ularni ovqatlanish oralig‘ida uzluksiz yeb yurish tishlar salomatligiga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Eng muhimi, quruq mevalar yangi mevalarning o‘rnini to‘liq bosmaydi. Ularni me’yorida va turli xil oziq-ovqatlar bilan birgalikda iste’mol qilish foydaliroq.

quruq mevalarsog‘lom ovqatlanishvitaminlarparhez
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Organizm uchun eng foydali 5 ta mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta meva29 oktabr 05:19Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotAnordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotKecha 12:11Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?26 oktabr 15:13O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta meva29 iyul 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi