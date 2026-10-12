Nonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkin

·35·Salomatlik
Nonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nonushtani muntazam o‘tkazib yuborish o‘t pufagining kamroq bo‘shashishiga olib kelishi va ayrim hollarda o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.
  • O‘t toshlari paydo bo‘lishiga irsiy moyillik, ortiqcha vazn, ovqatlanish tartibi va vaznni tez yo‘qotish kabi bir nechta omillar ta’sir qiladi.

Ertalab shoshilib, nonushta qilmasdan ishga yoki o‘qishga ketish ko‘pchilik uchun odatiy holga aylangan. Ammo ovqatlanish orasidagi tanaffusning uzayishi organizmdagi ayrim jarayonlarga, jumladan, o‘t pufagining ishlashiga ham ta’sir qilishi mumkin. Mutaxassislar muntazam ovqatlanishni hazm tizimi salomatligi uchun muhim omillardan biri deb hisoblaydi.

Eng muhimi, nonushtani bir marta o‘tkazib yuborish bilan o‘t pufagida tosh paydo bo‘ladi, degan xulosa noto‘g‘ri. Biroq uzoq vaqt ovqatlanmaslik yoki muntazam ravishda ovqatni o‘tkazib yuborish o‘t pufagining kamroq bo‘shashishiga olib kelishi va ayrim hollarda o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.

O‘t pufagi nima uchun muntazam ishlashi kerak?

O‘t pufagi jigar ostida joylashgan kichik a’zo bo‘lib, jigar ishlab chiqaradigan o‘t suyuqligini saqlaydi va quyuqlashtiradi. Ovqat iste’mol qilinganda, ayniqsa, tarkibida yog‘ bo‘lgan taomlar hazm jarayonida ishtirok etishi uchun o‘t suyuqligi ichakka ajratiladi.

Ovqatlanish orasidagi tanaffus juda uzaysa, o‘t pufagi kamroq qisqarib, bo‘shashishi mumkin. Bu esa o‘tning uzoqroq turib qolishiga sharoit yaratadi. Ayrim hollarda o‘t tarkibidagi xolesterin muvozanatining buzilishi bilan birga, toshlar shakllanishi ehtimoli ham oshadi.

Nonushtani o‘tkazib yuborish o‘t toshiga sabab bo‘ladimi?

Bu savolga javob biroz murakkab. Nonushta qilmaslikning o‘zi har bir insonda o‘t toshi paydo bo‘ladi, degani emas. O‘t toshlari shakllanishiga bir nechta omil ta’sir qiladi: irsiy moyillik, ortiqcha vazn, ovqatlanish tartibi va vaznni juda tez yo‘qotish shular jumlasidan.

Tadqiqotlarda birinchi ovqatni kech iste’mol qilish bilan o‘t toshlari uchrashi o‘rtasida bog‘liqlik aniqlangan. Biroq bunday bog‘liqlikning o‘zi nonushtani o‘tkazib yuborish har doim kasallikka sabab bo‘lishini isbotlamaydi. Shuning uchun sog‘lom ovqatlanish tartibiga rioya qilish va shaxsiy xavf omillarini hisobga olish muhim.

Ertalab nima qilish foydali?

O‘t pufagi va hazm tizimi salomatligini qo‘llab-quvvatlash uchun quyidagi odatlarga e’tibor berish mumkin:

  • Nonushtani muntazam qiling. Imkon qadar kunni muvozanatli ovqat bilan boshlang.

  • Tolalarga boy mahsulotlarni tanlang. Sabzavotlar, mevalar, dukkaklilar va butun donli mahsulotlar sog‘lom ovqatlanishning muhim qismidir.

  • Sog‘lom yog‘larni me’yorida iste’mol qiling. Masalan, baliq va zaytun yog‘i kabi mahsulotlar muvozanatli ratsion tarkibida bo‘lishi mumkin.

  • Vaznni keskin o‘zgartirishdan saqlaning. Juda tez ozish o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.

  • Uzoq och qolishni odatga aylantirmang. Ovqatlanish tartibini kundalik ehtiyojlaringizga mos ravishda rejalashtiring.

Nonushta albatta katta porsiyadan iborat bo‘lishi shart emas. Muhimi, organizmning ehtiyojlarini hisobga olgan holda muntazam va muvozanatli ovqatlanishdir.

Qaysi belgilarni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak?

O‘t toshlari ba’zan hech qanday alomat bermasligi mumkin. Ammo o‘ng qovurg‘a ostida yoki qorinning yuqori qismida bir necha soat davom etadigan og‘riq, ko‘ngil aynishi yoki qusish kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish kerak.

Agar og‘riqqa isitma, qaltirash, teri yoki ko‘z oqining sarg‘ayishi qo‘shilsa, zudlik bilan tibbiy yordam olish muhim. Bu belgilar o‘t pufagi, o‘t yo‘llari yoki boshqa a’zolarda jiddiy muammo borligini ko‘rsatishi mumkin.

Kichik odat, katta ahamiyat

Nonushtani o‘tkazib yuborishning o‘zi darhol kasallikka olib kelmaydi. Ammo muntazam ravishda uzoq och yurish, ovqatlanish tartibining buzilishi va vaznni keskin o‘zgartirish hazm tizimi salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.

Shuning uchun ertalabki ovqatlanishga befarq bo‘lmang. Muvozanatli ratsion, muntazam ovqatlanish va sog‘lom turmush tarzi o‘t pufagi salomatligini asrashga yordam beradi. Agar sizda avvaldan o‘t toshlari yoki hazm tizimiga oid muammolar bo‘lsa, ovqatlanish tartibini shifokor bilan maslahatlashib belgilaganingiz ma’qul.

o‘t toshlario‘t pufaginunushtaovqatlanish tartibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)Pashsha qo‘ngan ovqatni iste’mol qilish qanchalik xavfli? Bu video siz uchun (video)1 oktabr 13:00Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»20 sentabr 12:5450 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?