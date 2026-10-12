Nonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nonushtani muntazam o‘tkazib yuborish o‘t pufagining kamroq bo‘shashishiga olib kelishi va ayrim hollarda o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.
- O‘t toshlari paydo bo‘lishiga irsiy moyillik, ortiqcha vazn, ovqatlanish tartibi va vaznni tez yo‘qotish kabi bir nechta omillar ta’sir qiladi.
Ertalab shoshilib, nonushta qilmasdan ishga yoki o‘qishga ketish ko‘pchilik uchun odatiy holga aylangan. Ammo ovqatlanish orasidagi tanaffusning uzayishi organizmdagi ayrim jarayonlarga, jumladan, o‘t pufagining ishlashiga ham ta’sir qilishi mumkin. Mutaxassislar muntazam ovqatlanishni hazm tizimi salomatligi uchun muhim omillardan biri deb hisoblaydi.
Eng muhimi, nonushtani bir marta o‘tkazib yuborish bilan o‘t pufagida tosh paydo bo‘ladi, degan xulosa noto‘g‘ri. Biroq uzoq vaqt ovqatlanmaslik yoki muntazam ravishda ovqatni o‘tkazib yuborish o‘t pufagining kamroq bo‘shashishiga olib kelishi va ayrim hollarda o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.
O‘t pufagi nima uchun muntazam ishlashi kerak?
O‘t pufagi jigar ostida joylashgan kichik a’zo bo‘lib, jigar ishlab chiqaradigan o‘t suyuqligini saqlaydi va quyuqlashtiradi. Ovqat iste’mol qilinganda, ayniqsa, tarkibida yog‘ bo‘lgan taomlar hazm jarayonida ishtirok etishi uchun o‘t suyuqligi ichakka ajratiladi.
Ovqatlanish orasidagi tanaffus juda uzaysa, o‘t pufagi kamroq qisqarib, bo‘shashishi mumkin. Bu esa o‘tning uzoqroq turib qolishiga sharoit yaratadi. Ayrim hollarda o‘t tarkibidagi xolesterin muvozanatining buzilishi bilan birga, toshlar shakllanishi ehtimoli ham oshadi.
Nonushtani o‘tkazib yuborish o‘t toshiga sabab bo‘ladimi?
Bu savolga javob biroz murakkab. Nonushta qilmaslikning o‘zi har bir insonda o‘t toshi paydo bo‘ladi, degani emas. O‘t toshlari shakllanishiga bir nechta omil ta’sir qiladi: irsiy moyillik, ortiqcha vazn, ovqatlanish tartibi va vaznni juda tez yo‘qotish shular jumlasidan.
Tadqiqotlarda birinchi ovqatni kech iste’mol qilish bilan o‘t toshlari uchrashi o‘rtasida bog‘liqlik aniqlangan. Biroq bunday bog‘liqlikning o‘zi nonushtani o‘tkazib yuborish har doim kasallikka sabab bo‘lishini isbotlamaydi. Shuning uchun sog‘lom ovqatlanish tartibiga rioya qilish va shaxsiy xavf omillarini hisobga olish muhim.
Ertalab nima qilish foydali?
O‘t pufagi va hazm tizimi salomatligini qo‘llab-quvvatlash uchun quyidagi odatlarga e’tibor berish mumkin:
Nonushtani muntazam qiling. Imkon qadar kunni muvozanatli ovqat bilan boshlang.
Tolalarga boy mahsulotlarni tanlang. Sabzavotlar, mevalar, dukkaklilar va butun donli mahsulotlar sog‘lom ovqatlanishning muhim qismidir.
Sog‘lom yog‘larni me’yorida iste’mol qiling. Masalan, baliq va zaytun yog‘i kabi mahsulotlar muvozanatli ratsion tarkibida bo‘lishi mumkin.
Vaznni keskin o‘zgartirishdan saqlaning. Juda tez ozish o‘t toshlari xavfini oshirishi mumkin.
Uzoq och qolishni odatga aylantirmang. Ovqatlanish tartibini kundalik ehtiyojlaringizga mos ravishda rejalashtiring.
Nonushta albatta katta porsiyadan iborat bo‘lishi shart emas. Muhimi, organizmning ehtiyojlarini hisobga olgan holda muntazam va muvozanatli ovqatlanishdir.
Qaysi belgilarni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak?
O‘t toshlari ba’zan hech qanday alomat bermasligi mumkin. Ammo o‘ng qovurg‘a ostida yoki qorinning yuqori qismida bir necha soat davom etadigan og‘riq, ko‘ngil aynishi yoki qusish kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish kerak.
Agar og‘riqqa isitma, qaltirash, teri yoki ko‘z oqining sarg‘ayishi qo‘shilsa, zudlik bilan tibbiy yordam olish muhim. Bu belgilar o‘t pufagi, o‘t yo‘llari yoki boshqa a’zolarda jiddiy muammo borligini ko‘rsatishi mumkin.
Kichik odat, katta ahamiyat
Nonushtani o‘tkazib yuborishning o‘zi darhol kasallikka olib kelmaydi. Ammo muntazam ravishda uzoq och yurish, ovqatlanish tartibining buzilishi va vaznni keskin o‘zgartirish hazm tizimi salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun ertalabki ovqatlanishga befarq bo‘lmang. Muvozanatli ratsion, muntazam ovqatlanish va sog‘lom turmush tarzi o‘t pufagi salomatligini asrashga yordam beradi. Agar sizda avvaldan o‘t toshlari yoki hazm tizimiga oid muammolar bo‘lsa, ovqatlanish tartibini shifokor bilan maslahatlashib belgilaganingiz ma’qul.
Izohlar 0
…