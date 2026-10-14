Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi

·7.2K·Salomatlik
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi

Rossiyaning «KrioRus» kompaniyasi kelajakda qayta tiriltirish umidida 109 kishining tanasi yoki miyasini o‘ta past haroratda saqlamoqda. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, ularning 31 nafari xorijiy davlatlar fuqarolaridir. Bu haqda Moskva 24 xabar berdi.

2026 yil 13 oktyabrda e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, kriosaqlashdan o‘tkazilgan odamlar soni bo‘yicha AQSH 566 kishi bilan birinchi o‘rinda turadi. Rossiya esa 109 kishi bilan ikkinchi pog‘onani egallagan.

Kriosaqlash — inson vafotidan keyin uning tanasi yoki miyasini kelajakda qayta tiklash imkoniyati paydo bo‘lishiga umid qilib, juda past haroratda saqlash usuli. Jarayonda odatda suyuq azotdan foydalaniladi va harorat −196 darajagacha tushiriladi.

Laboratoriyadagi uskunalar yonida suyuq azot bug‘i bilan o‘ralgan qora obyekt turibdi.

Biroq bu usul insonni qayta tiriltirish imkonini berishi hozircha ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Zamonaviy tibbiyotda kriosaqlashdan o‘tkazilgan inson tanasi yoki miyasini qayta tiklab, hayotga qaytarish texnologiyasi mavjud emas. Kelajakda bunday imkoniyat paydo bo‘lishi ham kafolatlanmagan.

KrioRuskriosaqlashKrioTexnologiyalarKrioTiklash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildiDunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi8 oktabr 23:36«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...12 sentabr 00:00Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildiKo‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi4 oktabr 10:05Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiPul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiBugun 10:04Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...14 avgust 08:24Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13 sentabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?