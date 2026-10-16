Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)

·62·Salomatlik
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Markaziy Osiyo xalqlarida keng tarqalgan beshikdan foydalanish bolaning bosh shakli, suyak-bo‘g‘im tizimi va umumiy jismoniy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ilmiy tadqiqotlarda o‘z isbotini topmoqda.
  • Beshikda bola harakatsiz yotishi va tanasining siqib bog‘lanishi natijasida «beshik deformatsiyasi» deb nomlangan yassi ensa shakli paydo bo‘ladi, bu esa 1 yoshdan keyin ham sezilarli darajada qolib ketishi mumkin.

Boshingizning orqa qismini ushlab ko‘rganmisiz? Ko‘pchiligimizda ensa qismi tekis, ya’ni yassi shaklga ega. Antropologlar va tibbiyot olimlari Markaziy Osiyo xalqlarida keng uchraydigan bu ko‘rinishni bevosita milliy urf-odatimiz bo‘lgan beshik bilan bog‘laydilar.

Go‘daklik chog‘ida soatlab qattiq yostiqda harakatsiz yotish va tananing siqib bog‘lanishi bolaning nafaqat bosh shakliga, balki suyak-bo‘g‘im tizimi va umumiy jismoniy rivojlanishiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi ilmiy tadqiqotlarda o‘z isbotini topmoqda.

«Beshik deformatsiyasi»: Yassi ensa qayerdan paydo bo‘ladi?

Chaqaloqning bosh suyaklari juda yumshoq va egiluvchan bo‘ladi:

  • Qattiq yostiq va bir xil holat: Kun bo‘yi qattiq yostiqqa bir xil bosim bilan yotgan boshning ensa qismi og‘irlik ta’sirida osongina tekislanib, yassi bo‘lib qoladi;

  • Ilmiy atama: Rus antropologlari qadimiy bosh suyaklarini o‘rganish jarayonida aynan shu shaklga «beshik deformatsiyasi» deya rasmiy ta’rif berganlar;

  • «O‘tib ketadi» deyish xato: Tojikistonda o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, 1 yoshdan keyin ham beshikka belangan bolalarning bosh shakli hatto 4–5 yoshga yetganda ham sezilarli darajada yassiroq qolib ketgan.

Harakat cheklanishi: Kechikkan o‘tirish va yurish

Beshikdagi mahkam tana bog‘ichi bolani tabiiy erkinligidan — tepinish, yonboshga ag‘darilish va boshini mustaqil ko‘tarish imkoniyatidan to‘liq mahrum qiladi:

  • Kechikkan ko‘nikmalar: Tadqiqotlarga ko‘ra, muntazam beshikka belangan 8 oylik bolalarning atigi 44 foizigina mustaqil o‘tira olgan;

  • Xalqaro me’yorlar: Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) standartlarida esa 8 oylik bolalarning 95 foizi o‘tirishi kerakligi ko‘rsatilgan;

  • 16 oylikda yurmaslik: Ushbu tadqiqotdagi bolalarning har uchtasidan biri hatto 16 oylik bo‘lganida ham mustaqil yurishni boshlay olmagan.

Bo‘g‘im chiqishi va bukri qomat: Ortoped xulosasi

Ortoped shifokor Farhod Orifovning ta’kidlashicha, bola qancha ko‘p erkin harakat qilsa, uning qomati shuncha to‘g‘ri shakllanadi:

  • Mushaklar zaiflashuvi: Bo‘yin va orqa mushaklari faqatgina faol harakat jarayonida chiniqadi;

  • Son bo‘g‘imi displaziyasi xavfi: Bola oyoqlarini bir-biriga tekislab, jipslab bog‘lash son bo‘g‘imining chiqib ketish xavfini bir necha barobarga oshiradi;

  • Mo‘g‘uliston tajribasi: Bo‘g‘imi hali to‘liq yetilmagan 80 nafar chaqaloq ishtirokidagi sinovda, qattiq o‘rab qo‘yilgan 40 ta bolaning 8 tasida displaziya aniqlangan, erkin qoldirilgan 40 tasida esa birorta ham kasallik kuzatilmagan. Og‘ir holatda davolanmagan displaziya kelajakda oyoqlar uzunligining farqlanishiga, oqsoqlikka va yoshlikdanoq bo‘g‘imlar yemirilishiga sabab bo‘ladi.

Sumak gigiyenasi va nafas qisilishi

Pediatr Mahsud Muxtorov beshik aksessuarlarining xavflari haqida ogohlantiradi:

  • Infeksiya manbai: Sumak va uning atrofidagi gigiyena muntazam hamda to‘g‘ri ta’minlanmasa, nozik jinsiy a’zolarda og‘ir bakterial va yallig‘lanish infeksiyalari rivojlanadi;

  • Havosizlik va issiq urishi: Beshik ustidan qalin beshikpo‘sh yopib qo‘yilganda ichkarida havo va kislorod kamayadi. Pediatrlar uxlayotgan go‘dakning boshi doimo ochiq turishi, tanasi qizib ketmasligi kerakligini qat’iy ta’kidlaydilar.

«Biz ham beshikda yotganmiz, hech narsa qilmagan» degan fikr bola sog‘lig‘iga oid zamonaviy tibbiyotda ilmiy dalil bo‘la olmaydi. Farzandingizni soatlab harakatsiz bog‘lab qo‘ymang — bog‘ichlarni yechib, erkin harakatlanishiga, mushaklarining chiniqishiga imkon yarating. Beshikning noxush izlarini bolangizga umrbod meros qoldirmang.

beshik deformatsiyasiJahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST)Pediatr Mahsud MuxtorovOrtoped shifokor Farhod Orifov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?14 oktabr 18:42Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16Quvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladiQuvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladiKecha 11:08«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiPul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiBugun 10:04Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odatAql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat21 sentabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?