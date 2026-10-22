Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?

·55·Salomatlik
Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?

Olimlar soch to‘kilishiga qarshi kurashishda yangi imkoniyat yaratishi mumkin bo‘lgan VDPHL01 preparatini sinovdan o‘tkazmoqda. Minoksidilning bosh terisiga surtiladigan shaklidan farqli ravishda, yangi vosita tabletka ko‘rinishida qabul qilinadi.

Klinik sinovlarda 536 nafar erkak ishtirok etgan. Olti oy davom etgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, preparat qabul qilingan guruhlarda soch zichligi har kvadrat santimetrga o‘rtacha 30–33 ta sochga oshgani xabar qilingan. Bu natijalar yangi dori vositasi erkaklarda soch to‘kilishini davolash uchun istiqbolli usul bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Shunga qaramay, preparatni samarali va xavfsiz davolash vositasi sifatida keng qo‘llash uchun qo‘shimcha tekshiruvlar hamda tegishli ruxsatlar zarur. Hozircha VDPHL01 AQSH oziq-ovqat va dori vositalari boshqarmasi (FDA) tomonidan tasdiqlanmagan.

Mutaxassislar uchun nafaqat soch o‘sishiga ta’siri, balki preparatning uzoq muddatli xavfsizligi va ehtimoliy nojo‘ya ta’sirlarini ham baholash muhim.

Agar keyingi klinik sinovlar va rasmiy tekshiruvlar ijobiy natijalarni tasdiqlasa, VDPHL01 kelajakda soch to‘kilishidan aziyat chekayotgan insonlar uchun yangi davolash imkoniyatiga aylanishi mumkin.

VDPHL01soch to‘kilishiFDAklinik sinovlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?20 oktabr 16:16Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30 iyul 20:29Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?27 iyul 17:23Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30 may 13:32O‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandiO‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandiBugun 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi