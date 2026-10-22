Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?
Olimlar soch to‘kilishiga qarshi kurashishda yangi imkoniyat yaratishi mumkin bo‘lgan VDPHL01 preparatini sinovdan o‘tkazmoqda. Minoksidilning bosh terisiga surtiladigan shaklidan farqli ravishda, yangi vosita tabletka ko‘rinishida qabul qilinadi.
Klinik sinovlarda 536 nafar erkak ishtirok etgan. Olti oy davom etgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, preparat qabul qilingan guruhlarda soch zichligi har kvadrat santimetrga o‘rtacha 30–33 ta sochga oshgani xabar qilingan. Bu natijalar yangi dori vositasi erkaklarda soch to‘kilishini davolash uchun istiqbolli usul bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Shunga qaramay, preparatni samarali va xavfsiz davolash vositasi sifatida keng qo‘llash uchun qo‘shimcha tekshiruvlar hamda tegishli ruxsatlar zarur. Hozircha VDPHL01 AQSH oziq-ovqat va dori vositalari boshqarmasi (FDA) tomonidan tasdiqlanmagan.
Mutaxassislar uchun nafaqat soch o‘sishiga ta’siri, balki preparatning uzoq muddatli xavfsizligi va ehtimoliy nojo‘ya ta’sirlarini ham baholash muhim.
Agar keyingi klinik sinovlar va rasmiy tekshiruvlar ijobiy natijalarni tasdiqlasa, VDPHL01 kelajakda soch to‘kilishidan aziyat chekayotgan insonlar uchun yangi davolash imkoniyatiga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…