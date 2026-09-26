Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar

·44·Salomatlik
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nazoratli och qolish tanani o‘zini o‘zi tiklashga undaydi, bu jarayon 12 soatdan boshlanib, 72 soatgacha davom etadi.
  • Ochlikning dastlabki bosqichlarida ichak va jigar tozalanishi, insulin miqdorining kamayishi va yog‘larning faol yoqilishi kuzatiladi.
  • 24 soatlik ochlikda o‘sish gormoni 2000 foizgacha ko‘tarilsa, 48–72 soat ichida esa maksimal autofagiya, ya’ni hujayralarning to‘liq yangilanishi yuz beradi.

Inson organizmi o‘zini o‘zi tiklash va turli zararli toksinlardan xalos etish bo‘yicha mukammal tabiiy mexanizmlarga ega bo‘lib, bu jarayonlarni ishga tushiruvchi eng kuchli omillardan biri nazoratli och qolish (interval ro‘za) hisoblanadi. Olimlar va tibbiyot tadqiqotchilarining xulosalariga ko‘ra, taomdan ma’lum muddat tiyilish tanani shunchaki och qo‘yish emas, balki a’zolar faoliyatini qayta ishga tushiruvchi haqiqiy biologik qayta yuklanish (perezagruzka) hisoblanadi. Ochlikning 12-soatidanoq ichak va jigarda tabiiy detoksikatsiya jarayonlari faollashadi, 14-soatda insulin miqdori kamayib, organizm yog‘larni faol yoqish rejimiga o‘tadi. 16–18 soatga kelib ketonlar kupayishi oqibatida miya ishi sezilarli darajada yaxshilansa, 24 soatlik ochlikda o‘sish gormoni (GR) miqdori naq 2000 foizgacha ko‘tariladi. Vaqt o‘tib borgan sari, ya’ni 48–72 soatlik chegarada tanada maksimal autofagiya — ya’ni eski, kasal va zaiflashgan hujayralarni yo‘qotib, butunlay yangilanish jarayoni o‘z cho‘qqisiga chiqadi.

«2000% gormon o‘sishi, yog‘ eritish va hujayralar qayta tug‘ilishi»: Ochlik ta’sirining 5 ta asosiy bosqichi

Tananing ochlikka bo‘lgan biologik javobidan eng muhim tibbiy faktlar:

  • Jigar va ichak tozalanishi (12 soat): Taomdan tiyilishning ilk 12 soatida ichki organlarda detoksikatsiya jarayoni faollashadi;

  • Insulin pasayishi va yog‘ yoqish (14 soat): Insulin darajasi minimallashib, to‘plangan yog‘ zaxiralari energiyaga aylana boshlaydi;

  • Miya faoliyatining tezlashishi (16–18 soat): Keton moddalari miqdori ortib, bosh miya neyronlari yanada samarali ishlay boshlaydi;

  • O‘sish gormonining 2000 foizga ortishi (24 soat): Bir sutkalik ochlik tanada yoshlik va mushaklarni tiklovchi gormonni keskin oshiradi;

  • Immunitet va maksimal autofagiya (36–72 soat): Ichak mikrobiotasi yangilanadi, immunitet kuchayadi va hujayralarni to‘liq tozalash mexanizmi ishga tushadi.

Och qolish xronologiyasi: Tana a’zolari va gormonal tizimdagi o‘zgarishlar taqqosi

Vaqt oralig‘i bo‘yicha tanada yuz beradigan bosqichma-bosqich o‘zgarishlar tahlili:

Vaqt chegarasi

Tanadagi asosiy biologik jarayon

Salomatlik va organlar uchun foydasi

12 soat

Detoksikatsiya jarayonining boshlanishi

Ichak va jigarda toksinlardan tozalanish boshlanadi

14 soat

Insulin miqdorining keskin kamayishi

Organizm to‘plangan yog‘larni faol yoqishni boshlaydi

16–18 soat

Keton tanachalarining ko‘payishi

Miya hujayralari faollashadi, fikrlash tiniqlashadi

18–24 soat

Yallig‘lanishlarning kamayishi

Tanadagi hujayralarning regeneratsiyasi va tiklanishi

24 soat

O‘sish gormoni (GR) miqdori 2000% gacha oshishi

Metabolizm tezlashadi, to‘qimalar yosharishi jadallashadi

24–36 soat

Ichak mikrobiotasining yangilanishi

Ovqat hazm qilish tizimi foydali bakteriyalari tiklanadi

36–48 soat

Immunitet tizimining kuchayishi

Qarigan immun hujayralari almashib, yangi kuchga to‘ladi

48–72 soat

Maksimal autofagiya faollashuvi

Zararlangan va saraton oldi hujayralari to‘liq tozalanadi

Tibbiy va biologik ekspertiza: Nega och qolish insonni yoshartiradi?

Nobel mukofoti laureatlari, shifokorlar va diyetologlarning xulosalari:

  • «Autofagiya — tabiiy jarrohlik»: 2016 yilda yapon olimi Yosinori Osumi ochlik paytida hujayralar o‘zining chiqindilarini qayta ishlab, tozalanishini (autofagiya) isbotlab, Nobel mukofotini olgan edi; 48 soatdan oshgan ochlik tanadagi barcha nosog‘lom va shikastlangan elementlarni yo‘q qilib, saraton xavfini kamaytiradi;

  • Gormonal portlash va yog‘ erishi: Kundalik ovqatlanishda insulin doimo yuqori bo‘lib, yog‘larni eritishga yo‘l qo‘ymaydi; ochlik insulinni tushirib, o‘sish gormonini 2000 foizga oshiradi, bu esa mushaklarni saqlagan holda eng chuqur yog‘ qatlamlarini eritishga yordam beradi;

  • Miya va neyronlar himoyasi: Ketonlar ko‘payishi ortidan miya faoliyati Alsgeymer va Parkinson kabi degenerativ kasalliklardan himoyalanadi, diqqatni jamlash va xotira qobiliyati bir necha barobarga oshadi.

Siz kundalik hayotingizda interval ochlik yoki ro‘za tutish amaliyotidan foydalanasizmi? 24 soatlik ochlikda o‘sish gormonining 2000 foizgacha ko‘tarilishi va autofagiya hodisasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va salomatlikni dori-darmonsiz tiklash sirlari aks etgan ushbu ilmiy tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

interval ro‘zaautofagiyagormon o‘sishidetoksikatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriBugun 08:55Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Kecha 09:28Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li