Issiq xonada uxlash miya faoliyatini qanday susaytiradi? Olimlarning yangi xulosasi

2 daqiqa o'qish2
Issiq xonada uxlash miya faoliyatini qanday susaytiradi? Olimlarning yangi xulosasi

Qanchalik issiq xonada uxlasangiz, ertasi kuni fikrlashingiz shunchalik sustlashadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, har bir qo‘shimcha daraja issiqlik «miya xiralashuvi» (fikrlashning loyqalanishi) va diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar xavfini oshiradi. Bunda gap o‘ta yuqori harorat haqida ham ketayotgani yo‘q — tadqiqot ishtirokchilarining yotoqxonalaridagi o‘rtacha harorat taxminan 24°C (75°F) bo‘lgan.

Bu jarayon qanday sodir bo‘ladi?

Issiq xonada uxlash uyqu sifatini buzadi va ertasi kuni miyaning ishlash tezligi, xotira hamda diqqatni jamlash qobiliyatini pasaytiradi. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘ladi:

  • Tana haroratining pasayishiga to‘sqinlik: Inson chuqur uyquga ketishi uchun tananing ichki harorati taxminan 1°C ga pasayishi kerak. Xona issiq bo‘lsa, organizm issiqlikni tashqariga chiqara olmaydi va uyqu yuzaki bo‘lib qoladi.

  • Miya tiklanish fazalarining qisqarishi: Yuqori harorat miya dam oladigan va xotirani mustahkamlaydigan chuqur uyqu hamda REM (tez uyqu) fazalarini qisqartiradi. Natijada miya ertalabgacha to‘liq tiklanmaydi.

  • Kognitiv qobiliyatlarning pasayishi: Garvard olimlari o‘tkazgan tajribada konditsionersiz issiq xonada (o‘rtacha 26°C) uxlagan talabalar salqin xonada (21°C) uxlaganlarga qaraganda ertasi kuni mantiqiy testlarda 13% ga yomonroq natija ko‘rsatgan. Ayniqsa, tezkor qaror qabul qilish va murakkab vazifalarni bajarish qiyinlashgan.

Uyqu harorati va uning ta’siri

Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar

Optimal harorat

Sog‘lom kattalar uchun 16°C — 19°C (ba’zan 20–21°C)

Keksa yoshdagilar uchun

Biroz iliqroq harorat (taxminan 20°C–23°C atrofida)

Garvard tajribasi natijasi

Issiq xonada uxlaganlar mantiqiy testlarda 13% ga past natija ko‘rsatgan

Sifatli va sog‘lom uyqu uchun amaliy tavsiyalar

Ertalab miyaning tiniq va tetik ishlashini ta’minlash uchun quyidagi qoidalarga amal qilish tavsiya etiladi:

  1. Xonani shamollatish: Uxlashdan 15–20 daqiqa oldin derazani ochib, xonaga toza va salqin havo kiriting.

  2. Tabiiy matolardan foydalanish: Sintetik choyshab va kiyimlar o‘rniga havo o‘tkazuvchi paxta yoki zig‘ir (lyon) matolarini tanlang.

  3. Uyqudan oldin iliq dush: Issiq emas, balki iliq dush qabul qilish teri yuzasidagi qon tomirlarini kengaytiradi. Dushdan chiqqach, tana tezroq soviydi va uyquga ketish osonlashadi.

Siz uyqu paytida xona harorati qanday bo‘lishiga e’tibor berasizmi? Xonani salqin saqlash uchun qanday usullardan foydalanasiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari