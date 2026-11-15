Saudiya Arabistoni so‘nggi ikki oyda 20 ta havo vositasini yo‘qotdi: Husiylar bayonoti

1 daqiqa o'qish74
Saudiya Arabistoni so‘nggi ikki oyda 20 ta havo vositasini yo‘qotdi: Husiylar bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamandagi «Ansorulloh» harakati so‘nggi ikki oy ichida Saudiya Arabistonining 20 ta havo vositasi, jumladan, F-15SA qiruvchisi, AH-6i vertolyoti va turli rusumdagi dronlar yo‘q qilinganini ma’lum qildi.
  • Harbiy texnikalar asosan Marib va Al-Javf viloyatlari osmonida olib borilgan to‘qnashuvlar chog‘ida urib tushirilgan.
  • 2026 yil yozida to‘rt yillik sulh buzilgach, tomonlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar yanada avj olib, mintaqadagi taranglikni kuchaytirdi.

Yamandagi «Ansorulloh» (husiylar) harakati bilan keskinlashgan to‘qnashuvlarda Saudiya Arabistoni harbiy havo kuchlari jiddiy yo‘qotishlarga uchragani xabar qilinmoqda. Husiylarning rasmiy bayonotlariga ko‘ra, so‘nggi ikki oy davomida Saudiyaning jami 20 ta havo vositasi yo‘q qilingan. Mazkur holat mintaqadagi harbiy taranglik yanada oshib ketganidan darak beradi.

Havo vositalarining yo‘qotilish tarkibi

Ochiq manbalar va husiylarning rasmiy manbalari e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yo‘qotilgan texnikalar qatoriga quyidagilar kiradi:

  • 1 ta F-15SA qiruvchi samolyoti

  • 2 ta Bayraktar uchuvchisiz uchish apparati

  • 4 ta CH-4 uchuvchisiz uchish apparati

  • 9 ta Wing Loong II uchuvchisiz uchish apparati

  • 3 ta Karayel uchuvchisiz uchish apparati

  • 1 ta AH-6i vertolyoti

Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 16 sentyabr kuni husiylar harbiy vakili general Yahyo Sari Yamanning Marib viloyati osmonida Saudiya Harbiy-havo kuchlariga tegishli F-15 samolyoti zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ma’lum qilgan edi. Shuningdek, 2026 yil noyabr oyi o‘rtalarida Al-Javf viloyati osmonida navbatdagi qurollangan razvedka droni yo‘q qilingani e’lon qilindi.

Harbiy yo‘qotishlar yo‘nalishi

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Umumiy yo‘qotishlar

20 ta harbiy havo vositasi (husiylar bayonotiga ko‘ra)

Asosiy texnikalar

F-15SA qiruvchisi, turli rusumdagi dronlar va vertolyot

Harbiy harakatlar hududi

Marib va Al-Javf viloyatlari osmoni

Rasmiy pozitsiya

Saudiya Arabistoni Mudofaa vazirligi va Arab koalitsiyasi bularni rasman tasdiqlamagan

Sulhning buzilishi va kelajakdagi xavflar

Mazkur to‘qnashuvlar 2026 yil yozida to‘rt yillik sulh buzilganidan so‘ng yanada qayta avj oldi. Vaziyatga javoban Saudiya Arabistoni Yaman hududiga muntazam aviazarbalar bermoqda. O‘z navbatida, husiylar Ar-Riyod va mamlakatning sharqiy hududlaridagi neft infratuzilmasi hamda aeroportlarga raketa va dronlar orqali hujumlar uyushtirmoqda. Havo mudofaasini kuchaytirish maqsadida Buyuk Britaniya kabi G‘arb davlatlari Saudiyaga qo‘shimcha qiruvchi samolyotlar yuborishini ma’lum qilgan.

Sizningcha, Yamandagi sulhning buzilishi va harbiy to‘qnashuvlarning kuchayishi Yaqin Sharqdagi umumiy geosiyosiy vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari