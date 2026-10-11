Учтепада иссиқ сув 18 октябргача вақтинча ўчирилади

·9·Ўзбекистон
Учтепада иссиқ сув 18 октябргача вақтинча ўчирилади

Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида 2026 йил 12 октябрдан 18 октябрга қадар иссиқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилади. Чекловлар 2026 йил учун белгиланган режали профилактика ишлари билан боғлиқ.

Иссиқ сув таъминотидаги узилиш ИМ-5 қозонхоналари хизмат кўрсатадиган ҳудудларга тааллуқли. Жами 25 та маҳалладаги аҳоли ушбу чекловдан таъсирланади.

Иссиқ сув вақтинча ўчириладиган маҳаллалар рўйхати:

• «Гузар»

• «Қўрғонтепа»

• «Хуросон»

• «Заргарлик»

• «Кўҳна Чўпонота»

«Боғистон»

• «Боғобод»

• «Бирлик»

• «Найман»

• «Фарҳод»

• «Тинчликобод»

• «Ватан»

• «Ватанпарвар»

• «Ҳамдўст»

• «Нуробод»

• «Ширин»

• «Дийдор»

• «А. Соғуний»

• «Диёробод»

• «Янгийўл»

• «Фозилтепа»

• «Зулфизар»

• «Хуршид»

• «Кўркамобод»

• «Қуйи Дархон»

Режали профилактика ишлари якунланганидан сўнг иссиқ сув таъминоти 2026 йил 18 октябрда қайта тикланиши белгиланган.

ТошкентУчтепа туманиИМ-5 қозонхоналарииссиқ сув таъминоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиТошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайди5 октябр 19:32Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди10 июн 21:19Сотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиСотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқланди8 июн 10:09Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиТошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланади4 июн 17:41Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!20 сентябр 12:18Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкинТошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкинБугун 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)