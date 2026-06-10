Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди

·0·Жамият
Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди

Пойтахтимиз кўчаларида ўзаро ҳурмат, маданият ва шаҳарсозлик қоидаларига риоя этиш ҳар бир ҳаракат иштирокчисининг бурчидир. Айниқса, гўзал аёлларимизга нисбатан кўча-кўйда ҳурмат билан муносабатда бўлиш миллий қадриятларимиз сирасига киради. Аммо, афсуски, орамизда ҳанузгача арзимаган сабаб туфайли ўзини бошқара олмай, жаҳл устида қонунбузарликка қўл ураётганлар ҳам учраб турибди. Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида содир бўлган ана шундай хунук ва ачинарли воқеа тезкорлик билан ўрганилиб, қонунбузар шахсга нисбатан қатъий чора кўрилди.

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш ҳолат жорий йилнинг 8 июнь санасида юз берган. Маълум бўлишича, йўл ҳаракати давомида транспорт воситасини бошқариб кетаётган 41 ёшли М.Ш. (эркак киши) ҳамда 34 ёшли Т.Ф. (аёл киши) ўртасида ўзаро йўл талашиш оқибатида жиддий келишмовчилик келиб чиққан. Натижада, ўзини тута олмаган эркак ҳайдовчи жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимай, аёл ҳайдовчи шаънига ножўя, уятли ва ҳақоратли сўзларни ишлатган ҳолда катта жанжал кўтарган.

Мазкур салбий ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан зудлик билан суриштирув ишлари олиб борилди ва иш судга оширилди. Суд мажлисида М.Ш. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли 183-моддаси (Майда безорилик) билан айбдор деб топилди. Маҳкама қарорига биноан, унга нисбатан энг қатъий жазо чораси қўлланилиб, 15 суткалик маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Бундан ташқари, руҳий босим ва тазйиққа учраган аёл ҳайдовчининг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга расман «Ҳимоя ордери» тақдим этилди.

Жабрланувчи аёл суд залида бўлиб ўтган маҳкама жараёнида ўша куни бошидан кечирган даҳшатли дақиқаларни йиғлаб сўзлаб берди:

«Машина ойнасидан туриб бундан ҳам баттар, ўта оғир сўкинишлар ва шаънимга нолойиқ ҳақоратлар ёғдирилди. Ҳатто воқеани тасвирга олмоқчи бўлганимда, телефонимни қўлимдан куч билан юлиб олиб, қайтариб бермасликка уринди… Ўша воқеадан кейин эрталабдан бери қўрқув ва ҳаяжондан бутун баданим титраб, ҳалигача ўзимга кела олмаяпман», — деди аёл кўз ёшларини тута олмай.

Ўз қилмишининг ҳуқуқий оқибатларини англаб етган ва темир панжара ортига йўл олган М.Ш. эса суд курсисида ўтириб, қилган ишидан қаттиқ пушаймон эканлигини билдирди:

«Мен қилган ишимдан чин дилдан пушаймонман ва аёлдан кечирим сўрайман. Ваъда бераман, бундай хунук иш бошқа ҳеч қачон қайтарилмайди. Бундан буён кўчада ҳаммани ҳурмат қилиб, қонуний ва тўғри юраман. Энг асосийси, жаҳлимни ва асабларимни жиловлашни ўрганиб, кейин кўчага чиқаман. Бунақа ҳолат менинг ҳаётимда бошқа такрорланмайди», — дея кўрсатма берди қонунбузар эркак.

Ушбу воқеа барча ҳайдовчилар учун катта сабоқ бўлиши, кўчаларда нафақат йўл ҳаракати қоидаларига, балки инсонийлик ва ўзаро ҳурмат меъёрларига амал қилиш шартлигини яна бир бор эслатиб ўтади. Қонун устувор бўлган юртда ҳеч бир аёлга нисбатан қилинган тазйиқ жазосиз қолмайди.

Пойтахтимиздаги энг сўнгги тезкор воқеалар, ҳуқуқий ислоҳотлар, ИИББ янгиликлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиПранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиБугун, 10:05Зангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиЗангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиБугун, 09:40Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаГермания клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаБугун, 09:33Қарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиҚарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиБугун, 09:21130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилди130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилдиБугун, 09:12Банкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБанкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБугун, 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди