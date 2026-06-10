Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди
Пойтахтимиз кўчаларида ўзаро ҳурмат, маданият ва шаҳарсозлик қоидаларига риоя этиш ҳар бир ҳаракат иштирокчисининг бурчидир. Айниқса, гўзал аёлларимизга нисбатан кўча-кўйда ҳурмат билан муносабатда бўлиш миллий қадриятларимиз сирасига киради. Аммо, афсуски, орамизда ҳанузгача арзимаган сабаб туфайли ўзини бошқара олмай, жаҳл устида қонунбузарликка қўл ураётганлар ҳам учраб турибди. Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида содир бўлган ана шундай хунук ва ачинарли воқеа тезкорлик билан ўрганилиб, қонунбузар шахсга нисбатан қатъий чора кўрилди.
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш ҳолат жорий йилнинг 8 июнь санасида юз берган. Маълум бўлишича, йўл ҳаракати давомида транспорт воситасини бошқариб кетаётган 41 ёшли М.Ш. (эркак киши) ҳамда 34 ёшли Т.Ф. (аёл киши) ўртасида ўзаро йўл талашиш оқибатида жиддий келишмовчилик келиб чиққан. Натижада, ўзини тута олмаган эркак ҳайдовчи жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимай, аёл ҳайдовчи шаънига ножўя, уятли ва ҳақоратли сўзларни ишлатган ҳолда катта жанжал кўтарган.
Мазкур салбий ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан зудлик билан суриштирув ишлари олиб борилди ва иш судга оширилди. Суд мажлисида М.Ш. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли 183-моддаси (Майда безорилик) билан айбдор деб топилди. Маҳкама қарорига биноан, унга нисбатан энг қатъий жазо чораси қўлланилиб, 15 суткалик маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Бундан ташқари, руҳий босим ва тазйиққа учраган аёл ҳайдовчининг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга расман «Ҳимоя ордери» тақдим этилди.
Жабрланувчи аёл суд залида бўлиб ўтган маҳкама жараёнида ўша куни бошидан кечирган даҳшатли дақиқаларни йиғлаб сўзлаб берди:
«Машина ойнасидан туриб бундан ҳам баттар, ўта оғир сўкинишлар ва шаънимга нолойиқ ҳақоратлар ёғдирилди. Ҳатто воқеани тасвирга олмоқчи бўлганимда, телефонимни қўлимдан куч билан юлиб олиб, қайтариб бермасликка уринди… Ўша воқеадан кейин эрталабдан бери қўрқув ва ҳаяжондан бутун баданим титраб, ҳалигача ўзимга кела олмаяпман», — деди аёл кўз ёшларини тута олмай.
Ўз қилмишининг ҳуқуқий оқибатларини англаб етган ва темир панжара ортига йўл олган М.Ш. эса суд курсисида ўтириб, қилган ишидан қаттиқ пушаймон эканлигини билдирди:
«Мен қилган ишимдан чин дилдан пушаймонман ва аёлдан кечирим сўрайман. Ваъда бераман, бундай хунук иш бошқа ҳеч қачон қайтарилмайди. Бундан буён кўчада ҳаммани ҳурмат қилиб, қонуний ва тўғри юраман. Энг асосийси, жаҳлимни ва асабларимни жиловлашни ўрганиб, кейин кўчага чиқаман. Бунақа ҳолат менинг ҳаётимда бошқа такрорланмайди», — дея кўрсатма берди қонунбузар эркак.
Ушбу воқеа барча ҳайдовчилар учун катта сабоқ бўлиши, кўчаларда нафақат йўл ҳаракати қоидаларига, балки инсонийлик ва ўзаро ҳурмат меъёрларига амал қилиш шартлигини яна бир бор эслатиб ўтади. Қонун устувор бўлган юртда ҳеч бир аёлга нисбатан қилинган тазйиқ жазосиз қолмайди.
Пойтахтимиздаги энг сўнгги тезкор воқеалар, ҳуқуқий ислоҳотлар, ИИББ янгиликлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…