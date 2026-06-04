Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланади

·36·Ўзбекистон
Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланади
Аудио версияси

Тошкент шаҳри ҳокими Шоукат Умурзаков Иссиқлик маркази №5га ташриф буюриб, 2026–2028 йилларга мўлжалланган энергетика ва коммунал инфратузилмани ривожлантириш режаларини тақдим этди.

Лойиҳалар Учтепа туманидагина эмас, балки бутун пойтахтдаги иссиқлик таъминоти билан боғлиқ муаммоларни тизимли ҳал этишга қаратилган.

Реформанинг асосий йўналишларидан бири когенерация технологияларини жорий этиш ҳисобланади. Бу орқали иссиқлик ва электр энергияси бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқарилиб, энергия самарадорлиги оширилади.

Шунингдек, эскирган қувур тармоқлари босқичма-босқич алмаштирилади. Аввало авариялар кўп кузатиладиган ва аҳолидан энг кўп мурожаат келиб тушадиган ҳудудларга эътибор қаратилади.

Тизимларни модернизация қилиш орқали ресурсларни узлуксиз етказиб бериш таъминланади. Иссиқликни узатиш жараёнидаги йўқотишларни камайтириш ҳам асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.

Шоукат Умурзаковнинг таъкидлашича, инфратузилма ҳолати энг оғир бўлган ҳудудлар жамоатчилик таклифлари асосида устувор тартибда кўриб чиқилади.

ТошкентШоукат УмурзаковИссиқлик маркази №5Учтепа тумани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоландиКеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди