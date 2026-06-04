Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланади
Тошкент шаҳри ҳокими Шоукат Умурзаков Иссиқлик маркази №5га ташриф буюриб, 2026–2028 йилларга мўлжалланган энергетика ва коммунал инфратузилмани ривожлантириш режаларини тақдим этди.
Лойиҳалар Учтепа туманидагина эмас, балки бутун пойтахтдаги иссиқлик таъминоти билан боғлиқ муаммоларни тизимли ҳал этишга қаратилган.
Реформанинг асосий йўналишларидан бири когенерация технологияларини жорий этиш ҳисобланади. Бу орқали иссиқлик ва электр энергияси бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқарилиб, энергия самарадорлиги оширилади.
Шунингдек, эскирган қувур тармоқлари босқичма-босқич алмаштирилади. Аввало авариялар кўп кузатиладиган ва аҳолидан энг кўп мурожаат келиб тушадиган ҳудудларга эътибор қаратилади.
Тизимларни модернизация қилиш орқали ресурсларни узлуксиз етказиб бериш таъминланади. Иссиқликни узатиш жараёнидаги йўқотишларни камайтириш ҳам асосий вазифалардан бири этиб белгиланган.
Шоукат Умурзаковнинг таъкидлашича, инфратузилма ҳолати энг оғир бўлган ҳудудлар жамоатчилик таклифлари асосида устувор тартибда кўриб чиқилади.
…