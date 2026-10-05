Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайди

·20·Жамият
Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентнинг Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларидаги айрим ҳудудларда 5 октябрдан 9 октябргача иссиқ сув таъминоти тўхтатилади.
  • Бу узилиш иссиқлик тармоқлари ва ускуналарида куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш мақсадида ўтказиладиган режали профилактика ишлари билан боғлиқ.
  • Мазкур ишларнинг асосий мақсади иссиқлик тизимининг қиш мавсумида барқарор ва узлуксиз ишлашини таъминлашдан иборат.

Тошкентнинг бешта туманида айрим ҳудудларда иссиқ сув таъминоти беш кунга тўхтатилади. Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларининг айрим ҳудудларида профилактика ишлари сабабли 5 октябрдан 9 октябргача иссиқ сув берилмайди.

Бу вақтда иссиқлик тармоқлари ва тегишли ускуналарда режали профилактика ишлари амалга оширилади.

Қайси туманларда иссиқ сув тўхтатилади?

Режали ишлар пойтахтнинг қуйидаги туманларидаги айрим ҳудудларни қамраб олади:

  • Миробод;

  • Яшнобод;

  • Сергели;

  • Янгиҳаёт;

  • Бектемир.

Иссиқ сув таъминоти 5 октябрдан 9 октябргача вақтинча тўхтатилади.

Шунинг учун мазкур туманларда яшовчи аҳоли белгиланган кунларда иссиқ сув таъминотида узилиш бўлишига тайёр туриши керак.

Нега иссиқ сув тўхтатиляпти?

Маълум қилинишича, бу оддий авария ёки режадан ташқари узилиш эмас.

Иссиқлик таъминоти тизимида режали профилактика ишлари олиб борилади. Уларнинг асосий мақсади куз-қиш мавсумида иссиқлик тармоқлари ва ускуналарининг барқарор ишлашини таъминлашдан иборат.

Яъни тармоқлар совуқ мавсум бошланишидан олдин техник жиҳатдан текширилиб, зарур профилактика ишларидан ўтказилади.

Аҳоли учун вақтинчалик ноқулайлик

Иссиқ сувнинг бир неча кунга тўхтатилиши, айниқса кўп қаватли уйларда яшаётган аҳоли учун муайян ноқулайлик келтириб чиқариши мумкин.

Бироқ режали профилактика ишлари иссиқлик тизимининг куз-қиш мавсумида узлуксиз ва барқарор ишлашини таъминлаш учун амалга оширилади.

Шу сабабли Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларининг иссиқ суви вақтинча тўхтайдиган ҳудудларида яшовчи фуқаролар 5–9 октябрь кунлари учун зарур чораларни олдиндан кўриб қўйиши мақсадга мувофиқ.

9 октябрдан кейин таъминот тикланади

Режали профилактика ишлари белгиланган муддатда якунлангач, иссиқ сув таъминотини қайта тиклаш кўзда тутилган.

Мазкур ишлардан асосий мақсад — қиш мавсумида пойтахт иссиқлик тармоқларининг ишончли ва барқарор ишлашини таъминлаш.

Демак, беш тумандаги вақтинчалик узилиш аҳоли учун ноқулайлик туғдирса-да, унинг ортида куз-қиш мавсумига тайёргарлик ва иссиқлик тизимини барқарор ишлатиш мақсади турибди.

Тошкентиссиқ сув таъминотипрофилактика ишларииссиқлик тармоқлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчирилади7 сентябр 14:04Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)16 август 12:14+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?14 июл 12:10Веолиа Энергй кузда нега иссиқ сув 5 кунга ўчирилишини тушунтирдиВеолиа Энергй кузда нега иссиқ сув 5 кунга ўчирилишини тушунтирди30 сентябр 13:09Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБоғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатди13 июл 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди