Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентнинг Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларидаги айрим ҳудудларда 5 октябрдан 9 октябргача иссиқ сув таъминоти тўхтатилади.
- Бу узилиш иссиқлик тармоқлари ва ускуналарида куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш мақсадида ўтказиладиган режали профилактика ишлари билан боғлиқ.
- Мазкур ишларнинг асосий мақсади иссиқлик тизимининг қиш мавсумида барқарор ва узлуксиз ишлашини таъминлашдан иборат.
Тошкентнинг бешта туманида айрим ҳудудларда иссиқ сув таъминоти беш кунга тўхтатилади. Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларининг айрим ҳудудларида профилактика ишлари сабабли 5 октябрдан 9 октябргача иссиқ сув берилмайди.
Бу вақтда иссиқлик тармоқлари ва тегишли ускуналарда режали профилактика ишлари амалга оширилади.
Қайси туманларда иссиқ сув тўхтатилади?
Режали ишлар пойтахтнинг қуйидаги туманларидаги айрим ҳудудларни қамраб олади:
Миробод;
Яшнобод;
Сергели;
Янгиҳаёт;
Бектемир.
Иссиқ сув таъминоти 5 октябрдан 9 октябргача вақтинча тўхтатилади.
Шунинг учун мазкур туманларда яшовчи аҳоли белгиланган кунларда иссиқ сув таъминотида узилиш бўлишига тайёр туриши керак.
Нега иссиқ сув тўхтатиляпти?
Маълум қилинишича, бу оддий авария ёки режадан ташқари узилиш эмас.
Иссиқлик таъминоти тизимида режали профилактика ишлари олиб борилади. Уларнинг асосий мақсади куз-қиш мавсумида иссиқлик тармоқлари ва ускуналарининг барқарор ишлашини таъминлашдан иборат.
Яъни тармоқлар совуқ мавсум бошланишидан олдин техник жиҳатдан текширилиб, зарур профилактика ишларидан ўтказилади.
Аҳоли учун вақтинчалик ноқулайлик
Иссиқ сувнинг бир неча кунга тўхтатилиши, айниқса кўп қаватли уйларда яшаётган аҳоли учун муайян ноқулайлик келтириб чиқариши мумкин.
Бироқ режали профилактика ишлари иссиқлик тизимининг куз-қиш мавсумида узлуксиз ва барқарор ишлашини таъминлаш учун амалга оширилади.
Шу сабабли Миробод, Яшнобод, Сергели, Янгиҳаёт ва Бектемир туманларининг иссиқ суви вақтинча тўхтайдиган ҳудудларида яшовчи фуқаролар 5–9 октябрь кунлари учун зарур чораларни олдиндан кўриб қўйиши мақсадга мувофиқ.
9 октябрдан кейин таъминот тикланади
Режали профилактика ишлари белгиланган муддатда якунлангач, иссиқ сув таъминотини қайта тиклаш кўзда тутилган.
Мазкур ишлардан асосий мақсад — қиш мавсумида пойтахт иссиқлик тармоқларининг ишончли ва барқарор ишлашини таъминлаш.
Демак, беш тумандаги вақтинчалик узилиш аҳоли учун ноқулайлик туғдирса-да, унинг ортида куз-қиш мавсумига тайёргарлик ва иссиқлик тизимини барқарор ишлатиш мақсади турибди.
Изоҳлар 0
…