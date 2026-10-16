Китоб ўқиб, 50 минг доллар ютиш мумкин: Ўзбекистонда ноодатий танлов!

·1·Ўзбекистон
Китоб ўқиб, 50 минг доллар ютиш мумкин: Ўзбекистонда ноодатий танлов!

Ўзбекистонда мактаб ўқувчилари ўртасида китобхонликни оммалаштиришга қаратилган "Миллий китобхонлик ҳаракати" умуммиллий танлови ташкил этилмоқда. Унда 1–11-синф ўқувчилари иштирок этиши мумкин. Танловнинг йиллик мукофот жамғармаси 240 минг доллар бўлиб, бош ғолибга 50 минг доллар мукофот берилади.

Лойиҳанинг асосий мақсади ёш авлод орасида мутолаа маданиятини юксалтириш, китоб ўқишга бўлган қизиқишни кучайтириш ва ўқувчиларнинг билим савиясини оширишдан иборат.

Танловда кимлар қатнашиши мумкин?

Мусобақада умумтаълим мактабларининг 1–11-синф ўқувчилари иштирок этади. Қатнашчилар ёшига ва синфига қараб учта гуруҳга бўлинади:

1–5-синф ўқувчилари;

6–8-синф ўқувчилари;

9–11-синф ўқувчилари.

Ҳар бир ёш тоифаси учун алоҳида тавсия этилган китоблар рўйхати тузилган. Ўқувчилар ушбу асарларни «Мутолаа» мобил иловаси орқали ўқишлари мумкин. Танлов қандай босқичларда ўтказилади?

Мусобақа уч босқични қамраб олади: мактаб ёки туман босқичи, ҳудудий саралаш ва республика финали. Иштирокчилар тавсия этилган китобларни мутолаа қилиб, танловнинг кейинги босқичларига йўл олиш учун беллашади.

Ташаббус ўқувчилар орасида китоб ўқишга бўлган меҳрни ошириш, мутолаани кундалик одатга айлантириш ҳамда билимга интилувчи ёшларни рағбатлантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Миллий китобхонлик ҳаракатиЎзбекистонмактаб ўқувчиларикитобхонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютди10 сентябр 11:19Китобхонлар учун мўлжалланган Tome иловаси ўз фаолиятини тўхтатмоқдаКитобхонлар учун мўлжалланган Tome иловаси ўз фаолиятини тўхтатмоқда7 май 23:51Китобхон аскар уйига бир ой олдин қайтиши мумкин: янги имтиёз тафсилотлариКитобхон аскар уйига бир ой олдин қайтиши мумкин: янги имтиёз тафсилотлари14 октябр 11:12«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!26 сентябр 07:49Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олди25 июл 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?