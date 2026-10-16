Китоб ўқиб, 50 минг доллар ютиш мумкин: Ўзбекистонда ноодатий танлов!
Ўзбекистонда мактаб ўқувчилари ўртасида китобхонликни оммалаштиришга қаратилган "Миллий китобхонлик ҳаракати" умуммиллий танлови ташкил этилмоқда. Унда 1–11-синф ўқувчилари иштирок этиши мумкин. Танловнинг йиллик мукофот жамғармаси 240 минг доллар бўлиб, бош ғолибга 50 минг доллар мукофот берилади.
Лойиҳанинг асосий мақсади ёш авлод орасида мутолаа маданиятини юксалтириш, китоб ўқишга бўлган қизиқишни кучайтириш ва ўқувчиларнинг билим савиясини оширишдан иборат.
Танловда кимлар қатнашиши мумкин?
Мусобақада умумтаълим мактабларининг 1–11-синф ўқувчилари иштирок этади. Қатнашчилар ёшига ва синфига қараб учта гуруҳга бўлинади:
1–5-синф ўқувчилари;
6–8-синф ўқувчилари;
9–11-синф ўқувчилари.
Ҳар бир ёш тоифаси учун алоҳида тавсия этилган китоблар рўйхати тузилган. Ўқувчилар ушбу асарларни «Мутолаа» мобил иловаси орқали ўқишлари мумкин. Танлов қандай босқичларда ўтказилади?
Мусобақа уч босқични қамраб олади: мактаб ёки туман босқичи, ҳудудий саралаш ва республика финали. Иштирокчилар тавсия этилган китобларни мутолаа қилиб, танловнинг кейинги босқичларига йўл олиш учун беллашади.
Ташаббус ўқувчилар орасида китоб ўқишга бўлган меҳрни ошириш, мутолаани кундалик одатга айлантириш ҳамда билимга интилувчи ёшларни рағбатлантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…