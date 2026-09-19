«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда илк бор ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танловида 46 мингдан ортиқ педагог иштирок этиб, 208 нафар ўқитувчи ғолиб бўлди.
- Ҳар бир ғолибга амалдаги БҲМ миқдорига кўра 616 миллион сўмдан пул мукофоти берилади.
- Ушбу танлов умумтаълим тизими педагогларининг касбий маҳоратини аниқлаш ва рағбатлантириш мақсадида ташкил этилган бўлиб, энди ҳар икки йилда бир марта ўтказилади.
Ўзбекистонда илк бор ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танлови ўз якунига етди. Мамлакатнинг барча ҳудудларидан 46 мингдан ортиқ педагог иштирок этган кенг кўламли беллашувда 208 нафар ўқитувчи ғолиб деб топилди. Уларнинг ҳар бири 616 миллион сўм миқдорида пул мукофоти билан тақдирланади.
Бу сумма танлов учун алоҳида белгиланган рағбат пули бўлиб, амалдаги тартибга кўра ғолибларга БҲМнинг 1400 баравари миқдорида мукофот берилади. 2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 минг сўм этиб белгилангани ҳисобга олинса, 1400 БҲМ 616 миллион сўмни ташкил қилади.
46 мингдан ортиқ педагог қатнашган танлов қандай якунланди?
«Йил ўқитувчиси» танлови умумтаълим тизими педагогларининг касбий маҳоратини аниқлаш ва рағбатлантириш мақсадида ташкил этилди.
Танловнинг биринчи босқичиданоқ унда иштирок этиш истагини билдирган педагоглар сони 46 мингдан ошди. Кейинги саралаш босқичларида эса энг юқори натижа қайд этган ўқитувчилар танлаб борилди.
Иккинчи босқичда 208 та туман ва шаҳарнинг ҳар биридан уч нафардан — жами 624 нафар педагог иштирок этган. Уларнинг дарс бериш маҳорати, ўқувчилар билан ишлаш қобилияти ва касбий салоҳияти баҳоланган.
Якуний босқичга эса 208 та туман ва шаҳардан сараланган 416 нафар педагог йўл олган. Улар касбий маҳоратидан ташқари маънавий-маърифий фаолияти ва китобхонлик савияси бўйича ҳам баҳоланган.
Ҳар бир туман ва шаҳардан биттадан ғолиб
Танловнинг якуний натижасига кўра, мамлакатдаги 208 та туман ва шаҳарнинг ҳар биридан биттадан ўқитувчи ғолиб деб топилди.
Шу тариқа умумий ғолиблар сони 208 нафарни ташкил қилди. Бу танловнинг ҳудудий қамрови қанчалик кенг бўлганини ҳам кўрсатади.
Кўрсаткич
Натижа
Танлов иштирокчилари
46 мингдан ортиқ
Ғолиблар сони
208 нафар
Ғолиблар танланадиган ҳудудлар
208 та туман ва шаҳар
Бир ҳудуддан ғолиблар
1 нафар
Бир ғолиб учун мукофот
616 млн сўм
Мукофот мезони
1400 БҲМ
Танлов тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 28 апрелдаги 264-сон қарори билан белгиланган. Ҳужжатга кўра, «Йил ўқитувчиси» танлови 2026 йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказилади ва ғолиблар пул мукофоти билан тақдирланади.
Нега мукофот миқдори 616 миллион сўмга етди?
Бу ерда муҳим бир жиҳат бор.
Танлов ғолибларига бериладиган пул мукофоти қатъий сўм миқдорида эмас, БҲМнинг 1400 баравари сифатида белгиланган. Шу сабабли БҲМ ўзгарса, мукофотнинг сўмдаги қиймати ҳам ўзгаради.
2026 йил 31 августга қадар БҲМ 412 минг сўм эди. 2026 йил 1 сентябрдан эса у 440 минг сўмга оширилди. Натижада:
440 000 × 1 400 = 616 000 000 сўм.
Шунинг учун айни пайтда «Йил ўқитувчиси» танловининг ҳар бир ғолиби учун ҳисобланадиган мукофот 616 миллион сўмни ташкил этади.
Танловда фақат дарс ўтиш маҳорати баҳоланмаган
Беллашувнинг кейинги босқичларида педагогларни баҳолаш бир нечта йўналишни қамраб олган.
Хусусан, учинчи босқичда иштирокчиларнинг касбий маҳорати билан бирга маънавий-маърифий фаолияти ва китобхонлик савияси ҳам баҳоланган.
100 баллик баҳолаш тизимида 20 балл маънавий-маърифий фаолиятга, 80 балл эса тасдиқланган адабиётлар асосидаги 40 та тест саволи натижаларига ажратилган.
Бу эса танловда педагогнинг фақат ўз фани бўйича билими эмас, балки дунёқараши, китобхонлиги ва тарбиявий фаолиятига ҳам эътибор қаратилганини кўрсатади.
208 нафар ғолиб учун жами қанча маблағ керак?
Бир нафар ғолибга 616 миллион сўмдан берилиши белгиланган бўлса, 208 нафар ғолиб учун ҳисоб-китоб қуйидагича:
616 миллион × 208 = 128 миллиард 128 миллион сўм.
Яъни 208 нафар ғолибга белгиланган мукофотларнинг умумий миқдори 128,128 миллиард сўмни ташкил этади.
Низомга мувофиқ, танлов ғолиблари Мактабгача ва мактаб таълими вазири жамғармасига ажратилган маблағлар ҳисобидан пул мукофоти билан тақдирланади.
«Йил ўқитувчиси» — янги рағбат тизимининг бир қисми
«Йил ўқитувчиси» танлови 2026 йилдан бошлаб янги тартиб асосида ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Шунингдек, шу қарор билан «Касбий маҳорат етакчиси» танлови ҳам йўлга қўйилган.
Бу тизимда ғолиблик нафақат пул мукофоти, балки педагогнинг касбий маҳоратини оммалаштириш ва бошқа ўқитувчилар учун намуна сифатида кўрсатиш имкониятини ҳам беради.
2024 йилда Президент Шавкат Мирзиёев педагоглар билан мулоқотида «Йил ўқитувчиси» танловини ўтказиш ва 208 та туман ҳамда шаҳардан ғолиб чиққан ўқитувчиларни рағбатлантириш ташаббусини билдирган эди. Ўша мулоқотда ғолибларга уй-жой тақдим этиш масаласи ҳам айтилган.
Орадан вақт ўтиб, танловнинг амалдаги низомида ғолибларни рағбатлантириш механизми пул мукофоти шаклида белгиланди.
Шундай қилиб, Ўзбекистонда биринчи марта ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танлови 46 мингдан ортиқ педагогни қамраб олди ва 208 нафар ғолибни аниқлади. Ҳар бир ғолибга амалдаги БҲМ миқдори асосида 616 миллион сўмдан мукофот берилиши кўзда тутилган.
Энг қизиғи, танлов энди бир марталик тадбир бўлиб қолмайди: амалдаги низомга кўра, у ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Демак, келгуси танловларда яна минглаб педагоглар ўз касбий маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.
Изоҳлар 0
…