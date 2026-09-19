«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:

·31·Ўзбекистон
«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда илк бор ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танловида 46 мингдан ортиқ педагог иштирок этиб, 208 нафар ўқитувчи ғолиб бўлди.
  • Ҳар бир ғолибга амалдаги БҲМ миқдорига кўра 616 миллион сўмдан пул мукофоти берилади.
  • Ушбу танлов умумтаълим тизими педагогларининг касбий маҳоратини аниқлаш ва рағбатлантириш мақсадида ташкил этилган бўлиб, энди ҳар икки йилда бир марта ўтказилади.

Ўзбекистонда илк бор ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танлови ўз якунига етди. Мамлакатнинг барча ҳудудларидан 46 мингдан ортиқ педагог иштирок этган кенг кўламли беллашувда 208 нафар ўқитувчи ғолиб деб топилди. Уларнинг ҳар бири 616 миллион сўм миқдорида пул мукофоти билан тақдирланади.

Бу сумма танлов учун алоҳида белгиланган рағбат пули бўлиб, амалдаги тартибга кўра ғолибларга БҲМнинг 1400 баравари миқдорида мукофот берилади. 2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 минг сўм этиб белгилангани ҳисобга олинса, 1400 БҲМ 616 миллион сўмни ташкил қилади.

46 мингдан ортиқ педагог қатнашган танлов қандай якунланди?

«Йил ўқитувчиси» танлови умумтаълим тизими педагогларининг касбий маҳоратини аниқлаш ва рағбатлантириш мақсадида ташкил этилди.

Танловнинг биринчи босқичиданоқ унда иштирок этиш истагини билдирган педагоглар сони 46 мингдан ошди. Кейинги саралаш босқичларида эса энг юқори натижа қайд этган ўқитувчилар танлаб борилди.

Иккинчи босқичда 208 та туман ва шаҳарнинг ҳар биридан уч нафардан — жами 624 нафар педагог иштирок этган. Уларнинг дарс бериш маҳорати, ўқувчилар билан ишлаш қобилияти ва касбий салоҳияти баҳоланган.

Якуний босқичга эса 208 та туман ва шаҳардан сараланган 416 нафар педагог йўл олган. Улар касбий маҳоратидан ташқари маънавий-маърифий фаолияти ва китобхонлик савияси бўйича ҳам баҳоланган.

Ҳар бир туман ва шаҳардан биттадан ғолиб

Танловнинг якуний натижасига кўра, мамлакатдаги 208 та туман ва шаҳарнинг ҳар биридан биттадан ўқитувчи ғолиб деб топилди.

Шу тариқа умумий ғолиблар сони 208 нафарни ташкил қилди. Бу танловнинг ҳудудий қамрови қанчалик кенг бўлганини ҳам кўрсатади.

Кўрсаткич

Натижа

Танлов иштирокчилари

46 мингдан ортиқ

Ғолиблар сони

208 нафар

Ғолиблар танланадиган ҳудудлар

208 та туман ва шаҳар

Бир ҳудуддан ғолиблар

1 нафар

Бир ғолиб учун мукофот

616 млн сўм

Мукофот мезони

1400 БҲМ

Танлов тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 28 апрелдаги 264-сон қарори билан белгиланган. Ҳужжатга кўра, «Йил ўқитувчиси» танлови 2026 йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказилади ва ғолиблар пул мукофоти билан тақдирланади.

Нега мукофот миқдори 616 миллион сўмга етди?

Бу ерда муҳим бир жиҳат бор.

Танлов ғолибларига бериладиган пул мукофоти қатъий сўм миқдорида эмас, БҲМнинг 1400 баравари сифатида белгиланган. Шу сабабли БҲМ ўзгарса, мукофотнинг сўмдаги қиймати ҳам ўзгаради.

2026 йил 31 августга қадар БҲМ 412 минг сўм эди. 2026 йил 1 сентябрдан эса у 440 минг сўмга оширилди. Натижада:

440 000 × 1 400 = 616 000 000 сўм.

Шунинг учун айни пайтда «Йил ўқитувчиси» танловининг ҳар бир ғолиби учун ҳисобланадиган мукофот 616 миллион сўмни ташкил этади.

Танловда фақат дарс ўтиш маҳорати баҳоланмаган

Беллашувнинг кейинги босқичларида педагогларни баҳолаш бир нечта йўналишни қамраб олган.

Хусусан, учинчи босқичда иштирокчиларнинг касбий маҳорати билан бирга маънавий-маърифий фаолияти ва китобхонлик савияси ҳам баҳоланган.

100 баллик баҳолаш тизимида 20 балл маънавий-маърифий фаолиятга, 80 балл эса тасдиқланган адабиётлар асосидаги 40 та тест саволи натижаларига ажратилган.

Бу эса танловда педагогнинг фақат ўз фани бўйича билими эмас, балки дунёқараши, китобхонлиги ва тарбиявий фаолиятига ҳам эътибор қаратилганини кўрсатади.

208 нафар ғолиб учун жами қанча маблағ керак?

Бир нафар ғолибга 616 миллион сўмдан берилиши белгиланган бўлса, 208 нафар ғолиб учун ҳисоб-китоб қуйидагича:

616 миллион × 208 = 128 миллиард 128 миллион сўм.

Яъни 208 нафар ғолибга белгиланган мукофотларнинг умумий миқдори 128,128 миллиард сўмни ташкил этади.

Низомга мувофиқ, танлов ғолиблари Мактабгача ва мактаб таълими вазири жамғармасига ажратилган маблағлар ҳисобидан пул мукофоти билан тақдирланади.

«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:

«Йил ўқитувчиси» — янги рағбат тизимининг бир қисми

«Йил ўқитувчиси» танлови 2026 йилдан бошлаб янги тартиб асосида ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Шунингдек, шу қарор билан «Касбий маҳорат етакчиси» танлови ҳам йўлга қўйилган.

Бу тизимда ғолиблик нафақат пул мукофоти, балки педагогнинг касбий маҳоратини оммалаштириш ва бошқа ўқитувчилар учун намуна сифатида кўрсатиш имкониятини ҳам беради.

2024 йилда Президент Шавкат Мирзиёев педагоглар билан мулоқотида «Йил ўқитувчиси» танловини ўтказиш ва 208 та туман ҳамда шаҳардан ғолиб чиққан ўқитувчиларни рағбатлантириш ташаббусини билдирган эди. Ўша мулоқотда ғолибларга уй-жой тақдим этиш масаласи ҳам айтилган.

Орадан вақт ўтиб, танловнинг амалдаги низомида ғолибларни рағбатлантириш механизми пул мукофоти шаклида белгиланди.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда биринчи марта ўтказилган «Йил ўқитувчиси» танлови 46 мингдан ортиқ педагогни қамраб олди ва 208 нафар ғолибни аниқлади. Ҳар бир ғолибга амалдаги БҲМ миқдори асосида 616 миллион сўмдан мукофот берилиши кўзда тутилган.

Энг қизиғи, танлов энди бир марталик тадбир бўлиб қолмайди: амалдаги низомга кўра, у ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Демак, келгуси танловларда яна минглаб педагоглар ўз касбий маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.

Йил ўқитувчисиБҲМШавкат Мирзиёев208 ғолиб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиБугун, 18:20Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиТошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиБугун, 17:19Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Кеча, 21:59Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Кеча, 18:08Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Кеча, 18:02Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Кеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?