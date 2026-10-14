Китобхон аскар уйига бир ой олдин қайтиши мумкин: янги имтиёз тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Республика миқёсидаги «Маънавият қалқони» китобхонлик танловида совринли ўринни эгаллаган муддатли ҳарбий хизматчиларнинг хизмат муддати бир ойга қисқартирилиши мумкин.
- Бу таклиф қонун лойиҳаси сифатида кўриб чиқилмоқда ва ҳозирча расман кучга кирган имтиёз ҳисобланмайди.
- Қонун лойиҳаси қабул қилингач, танлов ғолиблари учун хизмат муддатини 12 ойдан 11 ойга қисқартириш имконияти пайдо бўлиши мумкин.
Ўзбекистонда китоб ўқишни севувчи аскарлар учун янги рағбатлантириш чораси таклиф этилди. Агар қонун лойиҳаси белгиланган тартибда қабул қилинса, республика миқёсидаги китобхонлик танловида совринли ўринни эгаллаган муддатли ҳарбий хизматчиларнинг хизмат даври бир ойга қисқартирилиши мумкин. Бу эса амалдаги 12 ойлик хизмат муддатини 11 ойга тушириш имконини беради.
Янгиликнинг эътиборли томони шундаки, китоб ўқиш ва билимга интилиш нафақат маънавий рағбат, балки ҳарбий хизматни ўташ муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган имтиёз сифатида ҳам кўриб чиқилмоқда.
Қайси аскарлар хизматни бир ой олдин тугатиши мумкин?
Қонунчилик палатасида биринчи ўқишда маъқулланган қонун лойиҳасига кўра, «Маънавият қалқони» республика китобхонлик танловида совринли ўринларни эгаллаган муддатли ҳарбий хизматчиларнинг хизмат муддатини бир ойга қисқартириш таклиф этилмоқда.
Ушбу танлов ҳарбий хизматчилар ўртасида китобхонликни оммалаштириш, уларнинг маънавий-интеллектуал салоҳиятини ошириш ва мутолаага бўлган қизиқишини рағбатлантиришга қаратилган.
Таклиф этилаётган тартибга кўра, республика босқичида биринчи, иккинчи ёки учинчи ўринни эгаллаган муддатли аскарлар имтиёздан фойдаланиши мумкин.
Бироқ бу имконият барча китоб ўқийдиган аскарларга автоматик равишда берилмайди. Гап айнан белгиланган танловда юқори натижа кўрсатган ҳарбий хизматчилар ҳақида кетмоқда.
Хизмат муддати 12 ойдан 11 ойга тушадими?
Ҳозирги тартиб бўйича муддатли ҳарбий хизмат 12 ой давом этади. Қонун лойиҳасидаги таклиф қабул қилинса, танловнинг муносиб натижаларини кўрсатган аскарлар учун ушбу муддатни бир ойга қисқартириш имконияти пайдо бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, қонун лойиҳасини муҳокама қилиш жараёнида имтиёзни қўллаш тартибига оид масала ҳам кўтарилган. Жумладан, айрим аскарлар хизматни тўлиқ ўтаб, унинг якуний тадбирларида иштирок этишни хоҳлаши мумкинлиги қайд этилган.
Шу сабабли хизмат муддатини қисқартириш аскарнинг хоҳиши ва аризаси асосида амалга оширилиши кераклиги ҳақида таклиф билдирилган.
Демак, имтиёзнинг аниқ тартиби қонун лойиҳасининг кейинги муҳокамалари ва қабул қилинадиган якуний ҳужжатга боғлиқ.
«Маънавият қалқони» танловининг мақсади нима?
Китобхонлик танлови ҳарбий хизматчиларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, уларда мутолаа маданиятини шакллантириш ва мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади.
Китоб ўқиш инсоннинг дунёқарашини кенгайтиради, билимларини бойитади ва воқеаларга турли нуқтаи назардан қараш имконини беради. Ҳарбий хизмат шароитида эса бундай машғулотлар шахсий ривожланиш ва маънавий тайёргарликнинг муҳим қисми бўлиши мумкин.
Танлов ғолибларига хизмат муддатини қисқартириш имкониятини бериш таклифи ҳам китобхонликни оддий машғулотдан рағбатлантириладиган фаолиятга айлантиришга қаратилган.
Қонун лойиҳаси қачон кучга киради?
Бу масалада муҳим жиҳат бор: қонун лойиҳасининг биринчи ўқишда маъқуллангани таклифлар аллақачон кучга кирганини англатмайди.
Ҳужжат қонунчиликда белгиланган кейинги босқичлардан ўтиши ва тегишли тартибда қабул қилиниши керак. Шундан кейингина янги имтиёзнинг қачондан ва қандай шартларда амал қилиши аниқ бўлади.
Шунинг учун ҳозирча китобхонлик танловида ғолиб бўлган ҳар бир аскар уйига бир ой олдин қайтиши мумкин, деб қатъий айтишга эрта. Бу — қонун лойиҳасида назарда тутилаётган таклиф.
Хулоса: китобхонлик ҳарбий хизматда ҳам рағбатлантирилиши мумкин
Аскарлар ўртасида китобхонликни қўллаб-қувватлашга қаратилган ушбу ташаббус билим ва мутолаага бўлган қизиқишни оширишни мақсад қилган.
Агар таклиф қонун сифатида қабул қилинса, «Маънавият қалқони» республика танловида совринли ўринларни эгаллаган муддатли ҳарбий хизматчилар учун хизмат муддатини бир ойга қисқартириш имконияти пайдо бўлади.
Ҳозирча эса энг муҳим жиҳат — бу имтиёз расман кучга кирган қоида эмас, балки қонун лойиҳасидаги таклифдир. Якуний қарор қабул қилингач, унинг аниқ шартлари ва амал қилиш тартиби маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…