Ўзбекистонлик қиз смартфондан воз кечиб, бир йил ичида 75 та китоб ўқиб барчани ҳайратда қолдирди
Ўзбекистонлик қиз замонавий технологиялардан фойдаланишга сарфланадиган вақтини китоб мутолаасига йўналтиришга қарор қилди. У бир йил давомида смартфон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни тўхтатиб, бўш вақтини мазмунли машғулот — китоб ўқишга бағишлади. Натижада 12 ой ичида 75 та китобни мутолаа қилиб, ўз олдига қўйган мақсадига эришди.
Маълум қилинишича, қиз телефон орқали турли саҳифаларни кузатиш, видеолар томоша қилиш ва ижтимоий тармоқларда вақт ўтказиш ўрнига бадиий ҳамда бошқа турдаги адабиётларни ўқишни афзал кўрган. У кундалик юмушлари орасидан мутолаа учун алоҳида вақт ажратиб, бу одатни мунтазам давом эттирган.
Бир йил давомида смартфонсиз яшаш ва диққатни китобларга қаратиш орқали у 75 та асарни ўқиб тугатган. Унинг бу тажрибаси вақтни тўғри тақсимлаш, фойдали одатларни шакллантириш ва китобхонликка қизиқишни ошириш борасида эътиборга молик воқеа бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…