Телефон ўрнига китоб: ўзбекистонлик 9-синф ўқувчиси бир йилда 75 та китоб ўқиди (видео)
Ўзбекистонлик 9-синф ўқувчиси Паризода телефон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланмасдан, вақтини китоб мутолааси ҳамда тил ўрганишга бағишлади. Натижада у 12 ой ичида 75 та китобни ўқиб тугатгани ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Хабарга кўра, Паризода ҳозирда телефондан фойдаланмаслигини, бўш вақтини асосан китоб ўқиш ва билимини оширишга сарфлаётганини айтади. Унинг олдига қўйган мақсадлари ҳам талайгина.
Қиз дастлаб она тили фанидан миллий сертификат олишни, ундан сўнг инглиз тилидан CEФР сертификатини қўлга киритишни режалаштирган.
Паризоданинг келажакдаги режалари ҳам аниқ. У мактабни тамомлагач, филология йўналишида таҳсил олишни истайди. Унинг ниятига кўра, олий таълимнинг дастлабки икки йилини Ўзбекистонда, кейинги икки йилини эса хорижда давом эттирмоқчи.
Телефон ва ижтимоий тармоқлардан воз кечиб, мутолаага вақт ажратган ўқувчининг бу натижаси тенгдошлари учун ҳам яхши намуна бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…