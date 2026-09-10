Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қамаши туманида истиқомат қилувчи оддий уй бекаси китобхонликка бўлган қизиқиши ва мунтазам мутолааси орқали катта натижага эришди. Чим маҳалласида яшовчи Эъзоза Хушвақтова китобхонлик танловида фаол иштирок этиб, якунда 50 миллион сўмлик пул мукофотини қўлга киритди.
Эъзоза Хушвақтова кундалик уй-рўзғор юмушлари билан бир қаторда мунтазам китоб ўқиб келган. Вақтини тўғри тақсимлаб, мутолаага ҳам етарлича эътибор қаратган аёл танловда ўз билимини намоён этишга муваффақ бўлган.
Унинг ушбу ютуғи оила ва рўзғор ташвишлари билан банд бўлган инсон ҳам вақтини тўғри тақсимлаган ҳолда билим ва китобхонликка эътибор қаратиши мумкинлигини кўрсатди.
…