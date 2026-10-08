Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 7-октябр куни амалий ташриф билан Туркманистонга келди.
- Ташриф давомида 8-октябрда Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашуви, 9-октябрда эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммити бўлиб ўтади.
- Шунингдек, Президент Мирзиёев Туркманистон раҳбарияти билан ҳам икки томонлама учрашувлар ўтказади.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 7 октябрь куни амалий ташриф билан Туркманистонга келди. Давлат раҳбарининг бу галги ташрифи бир эмас, иккита муҳим халқаро мулоқот билан боғлиқ: 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашуви, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммити бўлиб ўтади.
Президентни Туркманбоши шаҳри аэропортида Туркманистон Вазирлар Маҳкамаси Раисининг ўринбосари, ташқи ишлар вазири Рашид Мередов ва бошқа расмийлар кутиб олди.
Мирзиёев Туркманистонда: асосий учрашувлар қачон?
Шавкат Мирзиёевнинг амалий ташрифи 7–9 октябрь кунларига мўлжалланган.
Ташриф дастурида минтақавий ҳамкорлик ва халқаро кун тартибидаги муҳим масалаларни муҳокама қилишга қаратилган бир қатор тадбирлар бор.
8 октябрь куни Ўзбекистон раҳбари Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида иштирок этади.
9 октябрь куни эса Шавкат Мирзиёев МДҲ Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида қатнашади.
Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
Марказий Осиё ва Озарбайжон нимани муҳокама қилади?
8 октябрдаги Маслаҳат учрашуви кун тартибидан минтақадаги сиёсий-дипломатик ҳамкорликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни чуқурлаштириш ва энергетика соҳасида шерикликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгаришига мослашиш, маданият, таълим ва илм-фан соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш ҳам асосий йўналишлардан бўлади. Ёшлар ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилиниши кўзда тутилган.
Учрашувда минтақавий ва халқаро аҳамиятга эга долзарб масалалар, шунингдек, тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш бўйича устувор вазифалар юзасидан фикр алмашиш режалаштирилган.
9 октябрда — МДҲ саммити
Президент Мирзиёев ташрифининг яна бир муҳим қисми 9 октябрь куни бўлиб ўтадиган МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлади.
Унда Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликнинг бугунги натижалари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади.
Бу йил МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллиги муносабати билан ҳам алоҳида эътибор қаратилиши режалаштирилган. Тадбирлар якунида қўшма ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган.
Туркманистон билан икки томонлама мулоқот ҳам режада
Ташриф фақат кўп томонлама саммитлар билан чекланмайди.
Президент Мирзиёев Туркманистон раҳбарияти билан ҳам учрашувлар ўтказиши режалаштирилган. Туркманистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳам Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари ўртасида учрашувлар бўлиб ўтишини маълум қилган.
Бу мулоқотлар икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг долзарб масалаларини муҳокама қилиш учун муҳим майдон бўлиши мумкин.
Бир ташриф — бир нечта муҳим йўналиш
Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистонга амалий ташрифи бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим кун тартибини қамраб олмоқда.
Бир томонда — Марказий Осиё ва Озарбайжон ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва гуманитар алоқаларни янада кучайтириш масалалари.
Иккинчи томонда — МДҲ доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик истиқболлари.
Бунга қўшимча равишда, Ўзбекистон ва Туркманистон ўртасидаги икки томонлама мулоқотлар ҳам ўтказилади.
Шу жиҳатдан, 7–9 октябрь кунлари Туркманистон минтақавий ва халқаро дипломатик мулоқотлар марказларидан бирига айланади.
Ўзбекистон учун эса ушбу ташриф минтақавий ҳамкорлик, иқтисодий шериклик, энергетика, хавфсизлик ва кўп томонлама дипломатия бўйича позицияларни илгари суриш учун муҳим майдон бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…