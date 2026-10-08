Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)

·15·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 7-октябр куни амалий ташриф билан Туркманистонга келди.
  • Ташриф давомида 8-октябрда Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашуви, 9-октябрда эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммити бўлиб ўтади.
  • Шунингдек, Президент Мирзиёев Туркманистон раҳбарияти билан ҳам икки томонлама учрашувлар ўтказади.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 7 октябрь куни амалий ташриф билан Туркманистонга келди. Давлат раҳбарининг бу галги ташрифи бир эмас, иккита муҳим халқаро мулоқот билан боғлиқ: 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашуви, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммити бўлиб ўтади.

Президентни Туркманбоши шаҳри аэропортида Туркманистон Вазирлар Маҳкамаси Раисининг ўринбосари, ташқи ишлар вазири Рашид Мередов ва бошқа расмийлар кутиб олди.

Мирзиёев Туркманистонда: асосий учрашувлар қачон?

Шавкат Мирзиёевнинг амалий ташрифи 7–9 октябрь кунларига мўлжалланган.

Ташриф дастурида минтақавий ҳамкорлик ва халқаро кун тартибидаги муҳим масалаларни муҳокама қилишга қаратилган бир қатор тадбирлар бор.

8 октябрь куни Ўзбекистон раҳбари Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида иштирок этади.

9 октябрь куни эса Шавкат Мирзиёев МДҲ Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида қатнашади.

Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)

Марказий Осиё ва Озарбайжон нимани муҳокама қилади?

8 октябрдаги Маслаҳат учрашуви кун тартибидан минтақадаги сиёсий-дипломатик ҳамкорликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни чуқурлаштириш ва энергетика соҳасида шерикликни кенгайтириш масалалари ўрин олган.

Шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгаришига мослашиш, маданият, таълим ва илм-фан соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш ҳам асосий йўналишлардан бўлади. Ёшлар ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилиниши кўзда тутилган.

Учрашувда минтақавий ва халқаро аҳамиятга эга долзарб масалалар, шунингдек, тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш бўйича устувор вазифалар юзасидан фикр алмашиш режалаштирилган.

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)

9 октябрда — МДҲ саммити

Президент Мирзиёев ташрифининг яна бир муҳим қисми 9 октябрь куни бўлиб ўтадиган МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлади.

Унда Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликнинг бугунги натижалари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади.

Бу йил МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллиги муносабати билан ҳам алоҳида эътибор қаратилиши режалаштирилган. Тадбирлар якунида қўшма ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган.

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)

Туркманистон билан икки томонлама мулоқот ҳам режада

Ташриф фақат кўп томонлама саммитлар билан чекланмайди.

Президент Мирзиёев Туркманистон раҳбарияти билан ҳам учрашувлар ўтказиши режалаштирилган. Туркманистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳам Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари ўртасида учрашувлар бўлиб ўтишини маълум қилган.

Бу мулоқотлар икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг долзарб масалаларини муҳокама қилиш учун муҳим майдон бўлиши мумкин.

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)

Бир ташриф — бир нечта муҳим йўналиш

Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистонга амалий ташрифи бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим кун тартибини қамраб олмоқда.

Бир томонда — Марказий Осиё ва Озарбайжон ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва гуманитар алоқаларни янада кучайтириш масалалари.

Иккинчи томонда — МДҲ доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик истиқболлари.

Бунга қўшимча равишда, Ўзбекистон ва Туркманистон ўртасидаги икки томонлама мулоқотлар ҳам ўтказилади.

Шу жиҳатдан, 7–9 октябрь кунлари Туркманистон минтақавий ва халқаро дипломатик мулоқотлар марказларидан бирига айланади.

Ўзбекистон учун эса ушбу ташриф минтақавий ҳамкорлик, иқтисодий шериклик, энергетика, хавфсизлик ва кўп томонлама дипломатия бўйича позицияларни илгари суриш учун муҳим майдон бўлиб хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевТуркманистонга ташрифМарказий Осиё ва Озарбайжон Маслаҳат учрашувиМДҲ саммити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилиндиМирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилинди22 сентябр 11:50Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар8 сентябр 21:44Шавкат Мирзиёев Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект марказига борди (видео)Шавкат Мирзиёев Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект марказига борди (видео)24 сентябр 13:18Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)8 сентябр 22:01Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?29 июл 23:21Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?