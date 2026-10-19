Сержио Гор ва Саида Мирзиёева маҳаллий бозорни айланишди — дипломатиядан ҳоли муҳит

·22·Жамият
Сержио Гор ва Саида Мирзиёева маҳаллий бозорни айланишди — дипломатиядан ҳоли муҳит
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкентдаги маҳаллий бозорлардан бирини биргаликда кўздан кечиришди.
  • Сержио Гор ижтимоий тармоқларда ушбу ташрифдан завқ олганини ва Ўзбекистонга қайтганидан хурсандлигини билдирди.
  • Улар оддий фуқаролар сингари бозорнинг жонли муҳити ва миллий хўжалик маҳсулотлари билан танишишди.

АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горнинг Ўзбекистонга расмий ва амалий ташрифи нафақат юқори даражадаги музокаралар, балки миллий колоритга бой норасмий, самимий учрашувлар билан ҳам ёдда қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Тошкентда туғилган америкалик дипломат Сержио Гор пойтахтдаги маҳаллий бозорлардан бирини биргаликда кўздан кечиришди.

«Дўстим Саида Мирзиёева билан бозор айланиш менга завқ бағишлади»

АҚШ Президентининг махсус вакили ушбу ташриф таассуротларини ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида самимий тарзда ўртоқлашди:

«Ўзбекистонга қайтганимдан жуда хурсандман! Дўстим Саида Мирзиёева билан маҳаллий бозорни айланиш менга катта завқ бағишлади», — дея ёзиб қолдирди Сержио Гор.

Тақдим этилган суратда ҳар икки расмий шахснинг маҳаллий жонзотлар ва қушлар (парандалар) бозори бўйлаб эркин ва самимий кайфиятда сайр қилаётганини кўриш мумкин. Улар оддий фуқаролар сингари бозорнинг жонли муҳити, миллий хўжалик маҳсулотлари ва расталари билан яқиндан танишишган.

Тошкентда туғилган дипломатнинг қадрдон шаҳарга қайтиши

Сержио Горнинг бу ташрифи унинг шахсий ҳаёти учун ҳам рамзий маънога эга:

  • Қадрдон юрт таровати: Маълумки, Сержио Гор айнан Тошкент шаҳрида таваллуд топган бўлиб, унинг Ўзбекистонга бўлган илиқ меҳри ва ҳурмати дипломатик фаолиятида ҳам яққол сезилиб туради;

  • Норасмий дипломатия кучи: Протокол қоидаларидан холи бўлган бундай очиқ ва дўстона мулоқотлар икки давлат ўртасидаги ишонч ришталарини мустаҳкамлашга ҳамда юртимизнинг очиқлик ва меҳмондўстлик маданиятини халқаро майдонда ёрқин намоён этишга хизмат қилади.

Саида Мирзиёева ва Сержио Горнинг маҳаллий бозордаги ушбу сурати ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта қизиқиш ва илиқ изоҳлар билан кутиб олинмоқда.

Сержио ГорСаида МирзиёеваТошкент бозориЎзбекистонга ташриф
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айландиСаида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айландиКеча 21:07Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишувШавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув17 октябр 10:20Эҳсонни менсимаган “кичик товламачи”: қозоғистонлик меҳмонлар ҳайратда қолди (видео)Эҳсонни менсимаган “кичик товламачи”: қозоғистонлик меҳмонлар ҳайратда қолди (видео)Кеча 13:12Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлдиСаида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди15 октябр 14:04Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»26 август 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди