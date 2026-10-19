Сержио Гор ва Саида Мирзиёева маҳаллий бозорни айланишди — дипломатиядан ҳоли муҳит
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкентдаги маҳаллий бозорлардан бирини биргаликда кўздан кечиришди.
- Сержио Гор ижтимоий тармоқларда ушбу ташрифдан завқ олганини ва Ўзбекистонга қайтганидан хурсандлигини билдирди.
- Улар оддий фуқаролар сингари бозорнинг жонли муҳити ва миллий хўжалик маҳсулотлари билан танишишди.
АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горнинг Ўзбекистонга расмий ва амалий ташрифи нафақат юқори даражадаги музокаралар, балки миллий колоритга бой норасмий, самимий учрашувлар билан ҳам ёдда қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Тошкентда туғилган америкалик дипломат Сержио Гор пойтахтдаги маҳаллий бозорлардан бирини биргаликда кўздан кечиришди.
«Дўстим Саида Мирзиёева билан бозор айланиш менга завқ бағишлади»
АҚШ Президентининг махсус вакили ушбу ташриф таассуротларини ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида самимий тарзда ўртоқлашди:
«Ўзбекистонга қайтганимдан жуда хурсандман! Дўстим Саида Мирзиёева билан маҳаллий бозорни айланиш менга катта завқ бағишлади», — дея ёзиб қолдирди Сержио Гор.
Тақдим этилган суратда ҳар икки расмий шахснинг маҳаллий жонзотлар ва қушлар (парандалар) бозори бўйлаб эркин ва самимий кайфиятда сайр қилаётганини кўриш мумкин. Улар оддий фуқаролар сингари бозорнинг жонли муҳити, миллий хўжалик маҳсулотлари ва расталари билан яқиндан танишишган.
Тошкентда туғилган дипломатнинг қадрдон шаҳарга қайтиши
Сержио Горнинг бу ташрифи унинг шахсий ҳаёти учун ҳам рамзий маънога эга:
Қадрдон юрт таровати: Маълумки, Сержио Гор айнан Тошкент шаҳрида таваллуд топган бўлиб, унинг Ўзбекистонга бўлган илиқ меҳри ва ҳурмати дипломатик фаолиятида ҳам яққол сезилиб туради;
Норасмий дипломатия кучи: Протокол қоидаларидан холи бўлган бундай очиқ ва дўстона мулоқотлар икки давлат ўртасидаги ишонч ришталарини мустаҳкамлашга ҳамда юртимизнинг очиқлик ва меҳмондўстлик маданиятини халқаро майдонда ёрқин намоён этишга хизмат қилади.
Саида Мирзиёева ва Сержио Горнинг маҳаллий бозордаги ушбу сурати ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта қизиқиш ва илиқ изоҳлар билан кутиб олинмоқда.
Изоҳлар 0
…