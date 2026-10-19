Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқланди

·4·Ўзбекистон
Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат котиби Марко Рубиўнинг Ўзбекистонга ташрифи Доналд Трамп маъмуриятининг Марказий Осиёга стратегик эътибори ортаётганини кўрсатади.
  • Бу минтақанинг табиий бойликлари ва геосиёсий жойлашуви ҳамда аввалги маъмуриятларнинг эътиборсизлиги сабабли юз бермоқда.

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга расмий ташрифи халқаро сиёсат доираларида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда. Нуфузли халқаро Reuters ахборот агентлиги мазкур ташрифни Вашингтоннинг Марказий Осиё минтақасига нисбатан стратегик эътибори ва манфаатлари сезиларли даражада ортиб бораётгани фонида кенг ёритди.

АҚШ расмий доиралари табиий бойликларга эга бўлган ҳамда Хитой, Россия ва Эрон каби йирик давлатлар қуршовида жойлашган Марказий Осиёни Дональд Трамп маъмурияти учун устувор геосиёсий йўналиш сифатида кўра бошлади.

Эътибордан четда қолган минтақадан стратегик марказгача

АҚШ ташқи сиёсатидаги бурилишнинг асосий сабаблари қуйидаги жиҳатларда намоён бўлмоқда:

  • Аввалги маъмуриятлар хатоси: АҚШ расмийларининг таъкидлашича, Марказий Осиё Дональд Трампдан олдинги АҚШ президентлари бошқаруви даврида Вашингтон томонидан етарлича баҳоланмаган ва нисбатан эътибордан четда қолган ҳудуд бўлиб келган;

  • Геосиёсий чорраҳа ва бой ресурслар: Минтақанинг табиий бойликларга (ноёб минераллар, энергия ресурслари) бойлиги ҳамда Россия, Хитой ва Эрон ўртасида жойлашган муҳим стратегик географик жойлашуви Вашингтоннинг прагматик манфаатларини қайта уйғотди;

  • Муносабатларнинг янги босқичи: Марко Рубионинг ташрифи Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон билан иқтисодий, хавфсизлик ва энергетика соҳаларидаги шерикликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Тошкентда туғилган махсус вакил: Ташриф ортидаги муҳим детал

Reuters нашри мазкур ташрифни уюштириш ва мувофиқлаштиришда иштирок этган асосий шахслардан бирининг номини очиқлади:

  • Сержио Горнинг фаол роли: АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ташрифни ташкил этишда ҳал қилувчи рол ўйнаган;

  • Тошкентлик дипломат ва дўстлик риштаси: Алоҳида эътиборга молик жиҳати шундаки, Сержио Гор Тошкент шаҳрида туғилган бўлиб, у Давлат котиби Марко Рубионинг шахсий ва яқин дўсти ҳисобланади. Бу омил музокараларнинг юқори даражада ва самимий руҳда кечишига замин яратмоқда.

АҚШ Давлат котибининг Тошкентга сафари нафақат Ўзбекистон-АҚШ икки томонлама муносабатлари, балки «C5+1» формати доирасида бутун минтақанинг глобал саҳнадаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Марко РубиоСержио ГорC5+1Ўзбекистон-АКШ муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:02Саида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айландиСаида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айландиКеча 21:07Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишувШавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув17 октябр 10:20Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиБугун 07:28Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?