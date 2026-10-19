Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубиўнинг Ўзбекистонга ташрифи Доналд Трамп маъмуриятининг Марказий Осиёга стратегик эътибори ортаётганини кўрсатади.
- Бу минтақанинг табиий бойликлари ва геосиёсий жойлашуви ҳамда аввалги маъмуриятларнинг эътиборсизлиги сабабли юз бермоқда.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга расмий ташрифи халқаро сиёсат доираларида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда. Нуфузли халқаро Reuters ахборот агентлиги мазкур ташрифни Вашингтоннинг Марказий Осиё минтақасига нисбатан стратегик эътибори ва манфаатлари сезиларли даражада ортиб бораётгани фонида кенг ёритди.
АҚШ расмий доиралари табиий бойликларга эга бўлган ҳамда Хитой, Россия ва Эрон каби йирик давлатлар қуршовида жойлашган Марказий Осиёни Дональд Трамп маъмурияти учун устувор геосиёсий йўналиш сифатида кўра бошлади.
Эътибордан четда қолган минтақадан стратегик марказгача
АҚШ ташқи сиёсатидаги бурилишнинг асосий сабаблари қуйидаги жиҳатларда намоён бўлмоқда:
Аввалги маъмуриятлар хатоси: АҚШ расмийларининг таъкидлашича, Марказий Осиё Дональд Трампдан олдинги АҚШ президентлари бошқаруви даврида Вашингтон томонидан етарлича баҳоланмаган ва нисбатан эътибордан четда қолган ҳудуд бўлиб келган;
Геосиёсий чорраҳа ва бой ресурслар: Минтақанинг табиий бойликларга (ноёб минераллар, энергия ресурслари) бойлиги ҳамда Россия, Хитой ва Эрон ўртасида жойлашган муҳим стратегик географик жойлашуви Вашингтоннинг прагматик манфаатларини қайта уйғотди;
Муносабатларнинг янги босқичи: Марко Рубионинг ташрифи Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон билан иқтисодий, хавфсизлик ва энергетика соҳаларидаги шерикликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Тошкентда туғилган махсус вакил: Ташриф ортидаги муҳим детал
Reuters нашри мазкур ташрифни уюштириш ва мувофиқлаштиришда иштирок этган асосий шахслардан бирининг номини очиқлади:
Сержио Горнинг фаол роли: АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ташрифни ташкил этишда ҳал қилувчи рол ўйнаган;
Тошкентлик дипломат ва дўстлик риштаси: Алоҳида эътиборга молик жиҳати шундаки, Сержио Гор Тошкент шаҳрида туғилган бўлиб, у Давлат котиби Марко Рубионинг шахсий ва яқин дўсти ҳисобланади. Бу омил музокараларнинг юқори даражада ва самимий руҳда кечишига замин яратмоқда.
АҚШ Давлат котибининг Тошкентга сафари нафақат Ўзбекистон-АҚШ икки томонлама муносабатлари, балки «C5+1» формати доирасида бутун минтақанинг глобал саҳнадаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…