АҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрди

·2·Ўзбекистон
АҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат котибининг Ўзбекистонга ташрифи мамлакат тарихида илк бор соф иқтисодий манфаатлар, сармоя ва бизнес ҳамкорликни кенгайтириш мақсадига йўналтирилган.
  • Бу сафар олдинги барча ташрифлардан фарқли ўлароқ, аниқ иқтисодий лойиҳаларга қаратилган бўлиб, Вашингтон Марказий Осиёга муҳим инвестиция майдони сифатида қараётганини кўрсатади.

АҚШ Давлат котибининг Ўзбекистонга амалга ошираётган навбатдаги ташрифи икки томонлама дипломатик алоқалар тарихида янги, бурилиш ясовчи саҳифа очмоқда.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан буён АҚШ ташқи сиёсат маҳкамасининг 7 нафар раҳбари юртимизга жами 8 маротаба расмий сафар уюштирган бўлса, уларнинг деярли барчаси геосиёсий, ҳарбий-хавфсизлик ва инсон ҳуқуқлари каби классик сиёсий миссияларга қаратилган эди. Бу сафарги ташриф эса Ўзбекистон тарихида илк бор соф иқтисодий манфаатлар, сармоя ва бизнес ҳамкорликни кенгайтириш мақсадига йўналтирилгани билан тубдан ажралиб туради.

АҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрди

Бейкердан Блинкенгача: АҚШ Давлат котиблари нега келган эди?

Ортга назар ташласак, Вашингтоннинг юқори мартабали мулозимлари юртимизга ҳар гал муайян глобал ва минтақавий сиёсий кризислар пайтида ташриф буюрганини кўриш мумкин:

  • Жеймс Бейкер (1992 йил 15–16 февраль, Тошкент ва Самарқанд): Собиқ Иттифоқ парчалангач, ёш мустақил давлатлар билан дастлабки дипломатик алоқаларни ўрнатиш, ядровий хавфсизлик ва минтақавий барқарорликни ўрганиш мақсадидаги илк танишув миссияси эди.

  • Мадлен Олбрайт (2000 йил 16–19 апрель, Тошкент, Самарқанд ва Бухоро): Афғонистонда «Толибон» кучайиб бораётган ва Марказий Осиёда диний экстремизм хавфи ортган бир даврда хавфсизлик бўйича музокаралар олиб борилган.

  • Колин Пауэлл (2001 йил 7–8 декабрь, Тошкент): АҚШдаги машҳур 11 сентябрь терактлари ортидан, Афғонистондаги аксилтеррор операциялари ва Хонобод (K2) ҳарбий базаси бўйича стратегик келишувларни мустаҳкамлаш учун амалга оширилган сиёсий-ҳарбий ташриф.

  • Ҳиллари Клинтон (2010 йил 2 декабрь ва 2011 йил 22 октябрь, Тошкент): Шимолий таъминот тармоғи (NDN) орқали Афғонистонга юклар ташиш, транзит йўналишлари ва хавфсизлик масалалари бош мавзу бўлган.

  • Жон Керри (2015 йил 1 ноябрь, Самарқанд): Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг янги дипломатик платформаси — «C5+1» форматига айнан Самарқандда расман асос солинган эди.

  • Майк Помпео (2020 йил 2–3 февраль, Тошкент): АҚШнинг Марказий Осиё бўйича янги стратегиясини тақдим этиш, минтақавий интеграцияни қўллаб-қувватлаш ва сиёсий ислоҳотлар юзасидан мулоқот ўтказилган.

  • Энтони Блинкен (2023 йил 28 февраль – 1 март, Тошкент): Украинадаги уруш фонида Россияга қарши халқаро санкцияларга риоя қилиш ва минтақа давлатларининг геосиёсий мувозанатини сақлашга бағишланган эди.

Сиёсатдан амалий манфаатга: Янги парадигманинг моҳияти

Олдинги барча сафарлардан фарқли ўлароқ, бу галги ташрифнинг асосий кун тартиби фақат сиёсий баёнотлар эмас, балки аниқ иқтисодий лойиҳалардан иборат:

  • «C5+1» формати ва бизнес альянс: Вашингтон энди Марказий Осиёга шунчаки геосиёсий хавфсизлик бурчагидан эмас, балки муҳим инвестиция майдони сифатида қараяпти;

  • Критик хомашё ва энергетика: АҚШ саноати учун стратегик аҳамиятга эга бўлган ноёб ер элементлари, рақамли технологиялар, қайта тикланувчи энергия ва инфратузилмага америкалик сармоядорларни кенг жалб этиш кўзда тутилмоқда;

  • Ўзбекистоннинг ислоҳотлар самараси: Бу ўзгариш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг фақат хавфсизлик кун тартибидан холи бўлиб, очиқ иқтисодий шериклик ва йирик халқаро бизнесни жалб қилиш йўналишига тўлиқ ўтганини намойиш этади.

Вашингтон ва Тошкент муносабатларидаги бундай прагматик қадам минтақа иқтисодиётига тўғридан-тўғри АҚШ сармоялари оқимининг сезиларли даражада ошишига хизмат қилиши кутилмоқда.

АҚШ Давлат котибиC5+1Ўзбекистон-Америка инвестсиёнлариМарказий Осиё иқтисодий ҳамкорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:02Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Тантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиТантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келди13 сентябр 11:12Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?