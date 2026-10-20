Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Ўзбекистонда кўчмас мулк объектлари ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш ҳамда кадастр хатловидан ўтказиш жараёнларини кузатиш учун аҳолига янги рақамли қулайлик яратилди.
Эндиликда фуқаролар ўз маҳалласида хатлов ишлари қай даражада кетаётгани, кадастр органларининг режалари ва ушбу жараённинг оралиқ натижаларини маҳалла идораси ёки кадастр бўлимларига бормасдан, тўғридан-тўғри интернет орқали онлайн текшириб олиш имкониятига эга бўлди.
Онлайн портал қандай имкониятларни тақдим этади?
Мазкур жараёнларни шаффофлаштириш мақсадида ишга туширилган etirof.kadastr.uz ахборот тизими фуқароларга бир қатор муҳим маълумотларни очиқ тақдим этмоқда:
Маҳаллаларнинг аниқ рўйхати: Республиканинг барча ҳудудлари бўйича айни пайтда хатлов ўтказилаётган кўчалар ва манзиллар тўлиқ кўрсатилади;
Жараённинг бориши ва натижалар: Муайян манзилда хатлов ишлари қайси босқичда экани, қанча объект қамраб олингани очиқланади;
Давлат идораларининг хулосалари: Энг асосийси, тизимда мулк ҳуқуқини эътироф этиш доирасида тегишли давлат идоралари томонидан чиқарилган расмий хулосалар билан батафсил танишиш мумкин.
Маълумотларни уйдан чиқмасдан қандай текшириш мумкин?
Керакли маълумотларни билиш учун қуйидаги оддий қадамларни бажариш кифоя:
Браузер орқали расмий etirof.kadastr.uz платформасига кирилади;
Керакли вилоят, туман ва маҳалла номи танланади;
Мазкур ҳудуддаги жорий хатлов ҳолати, график ва чиқарилган хулосалар билан бир неча сонияда танишиб олинади.
Ушбу рақамли хизмат мулк эгаларига ўз уй-жойлари ва ер майдонларига доир ҳуқуқий жараёнларни масофадан туриб тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…