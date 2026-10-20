Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули

·8·Ўзбекистон
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули

Ўзбекистонда кўчмас мулк объектлари ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш ҳамда кадастр хатловидан ўтказиш жараёнларини кузатиш учун аҳолига янги рақамли қулайлик яратилди.

Эндиликда фуқаролар ўз маҳалласида хатлов ишлари қай даражада кетаётгани, кадастр органларининг режалари ва ушбу жараённинг оралиқ натижаларини маҳалла идораси ёки кадастр бўлимларига бормасдан, тўғридан-тўғри интернет орқали онлайн текшириб олиш имкониятига эга бўлди.

Онлайн портал қандай имкониятларни тақдим этади?

Мазкур жараёнларни шаффофлаштириш мақсадида ишга туширилган etirof.kadastr.uz ахборот тизими фуқароларга бир қатор муҳим маълумотларни очиқ тақдим этмоқда:

  • Маҳаллаларнинг аниқ рўйхати: Республиканинг барча ҳудудлари бўйича айни пайтда хатлов ўтказилаётган кўчалар ва манзиллар тўлиқ кўрсатилади;

  • Жараённинг бориши ва натижалар: Муайян манзилда хатлов ишлари қайси босқичда экани, қанча объект қамраб олингани очиқланади;

  • Давлат идораларининг хулосалари: Энг асосийси, тизимда мулк ҳуқуқини эътироф этиш доирасида тегишли давлат идоралари томонидан чиқарилган расмий хулосалар билан батафсил танишиш мумкин.

Маълумотларни уйдан чиқмасдан қандай текшириш мумкин?

Керакли маълумотларни билиш учун қуйидаги оддий қадамларни бажариш кифоя:

  • Браузер орқали расмий etirof.kadastr.uz платформасига кирилади;

  • Керакли вилоят, туман ва маҳалла номи танланади;

  • Мазкур ҳудуддаги жорий хатлов ҳолати, график ва чиқарилган хулосалар билан бир неча сонияда танишиб олинади.

Ушбу рақамли хизмат мулк эгаларига ўз уй-жойлари ва ер майдонларига доир ҳуқуқий жараёнларни масофадан туриб тўлиқ назорат қилиш имконини беради.

etirof.kadastr.uzкадастрмулк ҳуқуқлариЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди3 июл 09:41Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилдиШавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди22 сентябр 11:59Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқландиҲужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди9 октябр 17:46«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!29 июл 11:49Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди5 июн 22:32“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақидаБугун 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?