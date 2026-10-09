Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди

·10·Ўзбекистон
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 218 850 нафар фуқарога тегишли уй-жойларнинг кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилди.
  • 2027 йилга мўлжалланган ўзбошимчалик билан қурилган уйлар бўйича хатлов жадвали тасдиқланиб, этироф.kadastr.uz портали орқали танишиш мумкин.
  • Хатлов ишлари маҳаллабай асосда, космик ва ер усти мониторинги ёрдамида амалга оширилади.

Ўзбекистонда йиллар давомида фуқароларни қийнаб келган ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ҳамда ноқонуний қурилган турар жойларга бўлган ҳуқуқларни расмийлаштириш бўйича кенг кўламли ишлар изчил давом этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Кадастр агентлиги аҳоли учун муҳим бўлган навбатдаги амалий натижалар ҳамда 2027 йилга мўлжалланган расмий хатлов режасини оммага маълум қилди.

Агентлик тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, тизимли чора-тадбирлар натижасида шу кунга қадар муқаддам уй-жойига эгалик ҳужжати бўлмаган 218 850 нафар фуқаронинг турар жойига бўлган ҳуқуқлари тўлиқ расмийлаштириб берилди.

218 мингдан ортиқ оиланинг муаммоси ҳал этилди

Узоқ йиллардан бери кадастр ҳужжатисиз, сотиш, ҳадя қилиш ёки мерос қолдириш имкониятисиз яшаб келаётган фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимояси таъминланмоқда:

  • Қонуний эгалик мақоми: 218 мингдан ортиқ юртдошимизнинг уй-жойлари тўлақонли давлат рўйхатидан ўтказилиб, уларга қонуний эгалик ҳуқуқи берувчи ҳужжатлар топширилди;

  • Мурожаатларсиз босқичма-босқич жараён: Хатлов ишлари маҳаллабай тамойили асосида, мутахассисларнинг бевосита жойларга чиқиши ва космик ҳамда ер усти мониторинги ёрдамида амалга оширилмоқда;

  • Ижтимоий енгиллик: Расмий кадастр ҳужжатининг пайдо бўлиши фуқароларга ўз мулкини қонуний тасарруф этиш, коммунал тармоқларга тўғридан-тўғри уланиш ҳамда давлат хизматларидан эркин фойдаланиш имкониятини яратмоқда.

2027 йилги хатлов: Ўз маҳаллангизни қандай текшириш мумкин?

Кадастр агентлиги навбатдаги йил учун иш режасини расман тасдиқлаб, тегишли очиқ платформага жойлаштирди:

  • Махсус электрон портал: 2027 йил давомида қайси ҳудуд ва маҳаллаларда хатлов ишлари ўтказилиши бўйича батафсил жадвал билан расмий etirof.kadastr.uz портали орқали танишиш мумкин;

  • Шаффофлик ва аниқ муддатлар: Ҳар бир ҳудуд аҳолиси сайтга кириб, ўз яшаш манзили киритилган маҳаллада хатлов қачон бошланиши ва қайси муддатда ўтказилишини онлайн тарзда кузатиб бориш имконига эга;

  • Ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш: Хатлов кутилаётган маҳалла фуқароларига уй-жой қурилган даврга оид сақланиб қолган эски ҳужжатлар, чек-квитанциялар ёки тегишли архив маълумотларини олдиндан тартибга келтириб қўйиш тавсия этилади.

Фуқаролар нималарга эътибор бериши зарур?

Давлат томонидан кўчмас мулк ҳуқуқларини тан олиш жараёни қатъий белгиланган мезонлар асосида олиб борилмоқда:

  • Тақиқланган ҳудудлар истисно қилинади: Муҳофаза этиладиган зоналар, сув ҳавзалари қирғоқлари, магистрал қувурлар ва юқори кучланишли электр тармоқлари атрофидаги хавфли ҳудудларда жойлашган қурилмалар хатлов жараёнида қонунийлаштирилмайди;

  • Фирибгарлардан огоҳлик: Маҳалладаги хатлов ишлари расмий ишчи гуруҳлар томонидан белгиланган тартибда олиб борилади, шу боис ҳужжатлаштириш ваъдаси билан пул талаб қиладиган сохта «воситачилар»га ишонмаслик сўралади.

2027 йилги режанинг тасдиқланиши кўчмас мулк соҳасида йиллар давомида тўпланиб қолган муаммоларни қонуний ва тизимли ҳал этиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқич бўлди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олиндиID картасиз ўсмирлар тақдири Сенат назоратига олинди25 май 22:35Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Банкдан ҳужжатсиз 500 долларгача хорижий валюта олишга рухсат берилдиБанкдан ҳужжатсиз 500 долларгача хорижий валюта олишга рухсат берилди8 май 22:41Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиЎзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди12 июл 20:02Мирзиёев глобал урбанизация форумида муҳим ташаббусларни илгари сурдиМирзиёев глобал урбанизация форумида муҳим ташаббусларни илгари сурди18 май 17:06Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиЎзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиБугун 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари