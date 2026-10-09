Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 218 850 нафар фуқарога тегишли уй-жойларнинг кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилди.
- 2027 йилга мўлжалланган ўзбошимчалик билан қурилган уйлар бўйича хатлов жадвали тасдиқланиб, этироф.kadastr.uz портали орқали танишиш мумкин.
- Хатлов ишлари маҳаллабай асосда, космик ва ер усти мониторинги ёрдамида амалга оширилади.
Ўзбекистонда йиллар давомида фуқароларни қийнаб келган ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ҳамда ноқонуний қурилган турар жойларга бўлган ҳуқуқларни расмийлаштириш бўйича кенг кўламли ишлар изчил давом этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Кадастр агентлиги аҳоли учун муҳим бўлган навбатдаги амалий натижалар ҳамда 2027 йилга мўлжалланган расмий хатлов режасини оммага маълум қилди.
Агентлик тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, тизимли чора-тадбирлар натижасида шу кунга қадар муқаддам уй-жойига эгалик ҳужжати бўлмаган 218 850 нафар фуқаронинг турар жойига бўлган ҳуқуқлари тўлиқ расмийлаштириб берилди.
218 мингдан ортиқ оиланинг муаммоси ҳал этилди
Узоқ йиллардан бери кадастр ҳужжатисиз, сотиш, ҳадя қилиш ёки мерос қолдириш имкониятисиз яшаб келаётган фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимояси таъминланмоқда:
Қонуний эгалик мақоми: 218 мингдан ортиқ юртдошимизнинг уй-жойлари тўлақонли давлат рўйхатидан ўтказилиб, уларга қонуний эгалик ҳуқуқи берувчи ҳужжатлар топширилди;
Мурожаатларсиз босқичма-босқич жараён: Хатлов ишлари маҳаллабай тамойили асосида, мутахассисларнинг бевосита жойларга чиқиши ва космик ҳамда ер усти мониторинги ёрдамида амалга оширилмоқда;
Ижтимоий енгиллик: Расмий кадастр ҳужжатининг пайдо бўлиши фуқароларга ўз мулкини қонуний тасарруф этиш, коммунал тармоқларга тўғридан-тўғри уланиш ҳамда давлат хизматларидан эркин фойдаланиш имкониятини яратмоқда.
2027 йилги хатлов: Ўз маҳаллангизни қандай текшириш мумкин?
Кадастр агентлиги навбатдаги йил учун иш режасини расман тасдиқлаб, тегишли очиқ платформага жойлаштирди:
Махсус электрон портал: 2027 йил давомида қайси ҳудуд ва маҳаллаларда хатлов ишлари ўтказилиши бўйича батафсил жадвал билан расмий etirof.kadastr.uz портали орқали танишиш мумкин;
Шаффофлик ва аниқ муддатлар: Ҳар бир ҳудуд аҳолиси сайтга кириб, ўз яшаш манзили киритилган маҳаллада хатлов қачон бошланиши ва қайси муддатда ўтказилишини онлайн тарзда кузатиб бориш имконига эга;
Ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш: Хатлов кутилаётган маҳалла фуқароларига уй-жой қурилган даврга оид сақланиб қолган эски ҳужжатлар, чек-квитанциялар ёки тегишли архив маълумотларини олдиндан тартибга келтириб қўйиш тавсия этилади.
Фуқаролар нималарга эътибор бериши зарур?
Давлат томонидан кўчмас мулк ҳуқуқларини тан олиш жараёни қатъий белгиланган мезонлар асосида олиб борилмоқда:
Тақиқланган ҳудудлар истисно қилинади: Муҳофаза этиладиган зоналар, сув ҳавзалари қирғоқлари, магистрал қувурлар ва юқори кучланишли электр тармоқлари атрофидаги хавфли ҳудудларда жойлашган қурилмалар хатлов жараёнида қонунийлаштирилмайди;
Фирибгарлардан огоҳлик: Маҳалладаги хатлов ишлари расмий ишчи гуруҳлар томонидан белгиланган тартибда олиб борилади, шу боис ҳужжатлаштириш ваъдаси билан пул талаб қиладиган сохта «воситачилар»га ишонмаслик сўралади.
2027 йилги режанинг тасдиқланиши кўчмас мулк соҳасида йиллар давомида тўпланиб қолган муаммоларни қонуний ва тизимли ҳал этиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқич бўлди.
Изоҳлар 0
…