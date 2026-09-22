Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди

·9·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди

Ўзбекистонда экологик сиёсат ва кўкаламзорлаштириш ишларини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқувчи туб ислоҳотлар даври бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев «Яшил макон» умуммиллий лойиҳасини такомиллаштириш, аҳоли яшаш пунктларида қулай микроиқлим яратиш ҳамда илғор инновацияларни татбиқ этишга оид кенг қамровли тақдимот билан танишди. Йиғилишда кўчат экишдаги юзаки ёндашувлар, суғориш тизими ўйланмасдан қилинган режасиз тадбирлар ва ўтган йил баҳорида экилган кўчатларнинг катта қисми сувсизлик, зараркунандалар ҳамда нотўғри танланган навлар оқибатида қуриб қолгани аёвсиз танқид қилинди.

Давлат раҳбари эндиликда ишларнинг самарадорлиги экилган ниҳоллар сони билан эмас, балки уларнинг бир, уч ва беш йилдан кейинги яшовчанлиги асосида баҳоланишини қатъий белгилаб берди. Шу муносабат билан дунёнинг илғор мегаполисларида қўлланилаётган машҳур «3-30-300» экологик стандарти мамлакатимизга мослаштирилган ҳолда жорий этилади: ҳар бир фуқаро ўз деразасидан камида 3 та дарахтни кўриши, маҳалланинг 30 фоизи яшил соялик билан қопланиши ва уйдан 300 метр нарида дам олиш боғи бўлиши шарт. Шунингдек, ҳар бир кўчанинг очиқ «яшил харитаси», маҳаллаларнинг расмий яшил рейтинги ҳамда дарахт парвариши бўйича «ўрмончи-мураббий» лавозими йўлга қўйилмоқда. Тошкентнинг Янгиҳаёт, Бухоронинг Олот ва Самарқанднинг Ургут туманлари эса янги тизимнинг илк пилот полигонига айланади.

Хўш, «Яшил макон» лойиҳасида суғориш инқирози қандай ҳал этилади, пешқадам маҳаллаларга қандай грантлар берилади ва янги илмий ёндашув Ўзбекистон шаҳарларини ҳақиқий яшил маконга айлантира оладими?

Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди

«3-30-300 стандарти, 3 йиллик парвариш ва ўрмончи-мураббийлар»: Тақдимотнинг 5 та асосий нуқтаси

Давлат раҳбарига тақдим этилган экологик дастурдан энг муҳим тизимли ўзгаришлар:

  • «3-30-300» олтин қоидаси: Ҳар бир фуқаро уйи ёки иш жойидан камида 3 та дарахтни кўра олиши, яшаш ҳудудининг 30 фоизи соя-салқин дарахтзор билан қопланиши ва 300 метр масофада яшил жамоат боғи бўлиши таъминланади;

  • Натижани 1, 3 ва 5 йиллик баҳолаш тизими: Рақамлар ортидан қувиш тўхтатилади; асосий мезон кўчатнинг экилиши эмас, балки унинг бир неча йил давомида униб-ўсиши ва яшовчанлиги бўлади;

  • Ҳар бир кўчанинг очиқ «яшил харитаси»: Экология қўмитасига маҳаллалар кесимида тупроққа мос кўчат тури, аниқ жойи ва суғориш тармоғи акс этган электрон хариталарни ишлаб чиқиш ва халққа эълон қилиш топширилди;

  • «Яшил маҳаллам» ва ўрмончи-мураббийлар: Маҳаллаларга марказлашган ҳолда сифатли кўчатлар, органик ўғитлар ва сув тежовчи ускуналар етказиб берилади, бириктирилган мутахассислар аҳолига ниҳол парваришини ўргатади;

  • Маҳаллалар яшил рейтинги ва пул мукофотлари: Кўкаламзорлаштириш ва кўчатларнинг тутганлиги бўйича юқори ўринни эгаллаган маҳаллаларга ободонлаштириш учун қўшимча маблағлар ва мақсадли микрогрантлар ажратилади.

Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди

«Яшил макон» трансформацияси: Эски ёндашувлар ва янги инновацион талаблар қиёси

Республикада кўкаламзорлаштириш ишларига киритилаётган туб ўзгаришлар кўрсаткичи:

Мезонлар ва йўналишлар

Аввалги тизим (Муаммолар)

Янги инновацион тизим (2026 йилги стандартлар)

Ҳисобот ва баҳолаш мезони

Фақат экилган кўчатлар сони (Рақамлар)

1, 3 ва 5 йилдан кейинги дарахтларнинг ҳақиқий яшовчанлиги

Кўчат танлаш тамойили

Ҳудуд ва иқлим инобатга олинмаган, пала-партиш

Олимлар хулосаси, шўрга, совуқ ва қурғоқчиликка чидамли навлар

Суғориш ва парваришлаш

Экиб ташлаб кетиш, сувсиз қуриб қолиш

Камида 3 йиллик кафолатли суғориш ва тизимли парвариш

Жамоатчилик назорати

Маҳалла ва фуқаролар иштироки паст

Маҳаллаларда «яшил хариталар» ва «ўрмончи-мураббийлар» тизими

Шаҳарсозлик талаблари

Бинолар орасидаги яшиллик меъёрлари йўқлиги

«3-30-300» тамойили: 3 дарахт кўриниши, 30% соя, 300 метр боғ

Ҳудудий лойиҳалар модели

Бир хил андозадаги кампаниябозлик

Янгиҳаёт (саноат филтрлари), Олот (шўрхок чўл), Ургут (тоғ флораси)

Шавкат Мирзиёев «3-30-300» халқаро стандарти ва маҳаллалар рейтингини эълон қилди

Экология ва урбанизация экспертизаси: Нега «Яшил макон»нинг янги босқичи шарт эди?

Халқаро дендрологлар, урбанистлар ва маҳаллий экспертларнинг хулосалари:

  • «Иқлим стресси» ва соя берувчи соябон дарахтлар зарурати: Шаҳарларда ёзги ҳароратнинг кескин кўтарилиши (термал орол эффекти) пиёдалар учун чидаб бўлмас муҳитни яратмоқда; гавжум кўчалар ва туну-кун фаолият юритувчи ҳудудларда кенг соя берадиган, барглари зич дарахтларнинг экилиши микроиқлимни совитиш ва ҳавони чангдан тозалашда ягона табиий тўсиқдир;

  • Сизот ва қайта ишланган сувлар интеграцияси: Тошкентнинг Янгиҳаёт тумани мисолида кўрсатилганидек, ичимлик сувидан суғоришда фойдаланиш амалиёти чекланиб, сизот сувлари, сув ўтказувчан йўлаклар ва ёмғир сувларини жамғариш орқали сув исрофининг олди олинади;

  • Қурғоқчиликка мос микро-ўрмонлар: Бухоронинг Олот тумани каби чўл ҳудудларида чуқур илдиз отувчи ва сувни минимал талаб қилувчи маҳаллий буталар, Самарқанднинг Ургут туманида эса «Омонқўтон» миллий боғи табиий уруғ захирасидан фойдаланиш кўчатларнинг қуриб кетиш хавфини 80 фоизга камайтиради;

  • Маҳаллий рағбат кучи: Маҳалла раислари ва фаолларига тўғридан-тўғри микрогрантларнинг берилиши ва кўча кесимидаги очиқ рейтинг аҳолини ўз уйи олдини кўкаламзорлаштиришга фаол жалб этадиган кучли ижтимоий механизм ҳисобланади.

Президент томонидан тасдиқланган ушбу илмий ва тизимли ёндашув кўчат экишни мавсумий кампаниядан доимий экологик маданиятга айлантиришда муҳим бурилиш ясайди.

Сизнингча, маҳаллангизда «3-30-300» тамойилини амалга ошириш учун дарахтлар ва яшил боғлар етарлими? Кўчатлар қуриб қолмаслиги учун маҳаллангизда суғориш масаласини қай тарзда яхшилаш мумкин деб ҳисоблайсиз? Шахсий таклиф ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиз экологик келажагига бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча ҳамшаҳарларингиз ва табиат ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилиндиМирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилиндиБугун, 11:50Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Бугун, 11:03Қарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаҚарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаКеча, 17:39Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Кеча, 16:02Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Кеча, 08:53«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи20.09, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади