2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди

·21·Жамият
2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди

Тошкентда кадастр ходими пора олаётганда, Андижонда эса давлат захирасидаги ерни сотишни вада қилган фуқаро қўлга олинди.

Биринчи ҳолат ДХХ «Колл-маркази»га тушган мурожаатдан кейин аниқланган. Кадастр агентлигининг Яшнобод тумани бўлими бош инспектори енгил конструкцияли ноқонуний қурилмаларни буздирмаслик ва жарима қўлламаслик учун пул талаб қилган.

Тезкор тадбирда у учинчи шахс орқали 2 минг АҚШ долларини қабул қилаётганида ушланган. Амалиёт ДХХнинг Тошкент шаҳри бўйича бошқармаси ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан ўтказилган.

Stol ustida juda ko‘p miqdordagi AQSH dollarini ko‘rsatayotgan ayol.

Андижондаги ҳолатда эса 1984 йилда туғилган шахс Хакан саноат ҳудудидаги 40 сотих ер майдонини «E-auksion» орқали олганини билдирган.

Аслида давлат захирасида бўлган ушбу ерни кадастр тизимидаги танишлари орқали харидор номига ўтказиб бериш учун у 160 минг доллар сўраган.

ДХХ, ички ишлар ва департамент ходимлари уни 80 минг доллар олдиндан тўловни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушлаган.

Ҳар икки иш бўйича жиноят ишлари очилган. Айни пайтда тергов олиб борилмоқда.

ЯшнободАндижон туманиКадастрЭ-аукционДХХИқтисодий жиноятлар департаменти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиКеча, 20:11Андижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиАндижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиКеча, 18:58Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаҚизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаКеча, 13:47Андижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиАндижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиКеча, 13:18Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиЯнги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиКеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди