2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди
Тошкентда кадастр ходими пора олаётганда, Андижонда эса давлат захирасидаги ерни сотишни вада қилган фуқаро қўлга олинди.
Биринчи ҳолат ДХХ «Колл-маркази»га тушган мурожаатдан кейин аниқланган. Кадастр агентлигининг Яшнобод тумани бўлими бош инспектори енгил конструкцияли ноқонуний қурилмаларни буздирмаслик ва жарима қўлламаслик учун пул талаб қилган.
Тезкор тадбирда у учинчи шахс орқали 2 минг АҚШ долларини қабул қилаётганида ушланган. Амалиёт ДХХнинг Тошкент шаҳри бўйича бошқармаси ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти томонидан ўтказилган.
Андижондаги ҳолатда эса 1984 йилда туғилган шахс Хакан саноат ҳудудидаги 40 сотих ер майдонини «E-auksion» орқали олганини билдирган.
Аслида давлат захирасида бўлган ушбу ерни кадастр тизимидаги танишлари орқали харидор номига ўтказиб бериш учун у 160 минг доллар сўраган.
ДХХ, ички ишлар ва департамент ходимлари уни 80 минг доллар олдиндан тўловни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушлаган.
Ҳар икки иш бўйича жиноят ишлари очилган. Айни пайтда тергов олиб борилмоқда.
…