«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!

·16·Ўзбекистон
«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!

Фарғона вилоятининг Қувасой шаҳрида ҳокимлик захирасидаги ер майдонини сохта ҳужжатлар орқали сотишга уринган шахсларнинг ноқонуний қилмишлари фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг шаҳар бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда икки фуқаро томонидан содир этилган йирик фирибгарлик ҳолати аниқланди.

Zamin.uz ушбу сохта кадастр можароси, ноқонуний келишув тафсилотлари ва қайтарилган маблағлар ҳақида маълумот беради.

1. 32 сотих ер ва сохта кадастр йиғма жилди

Текширув давомида маълум бўлишича, фуқаролар С.Ғ. ва Х.С. ўзаро тил бириктириб, фуқаро В.Э.нинг ишончига киришган. Улар туман ҳокимлиги захирасида бўлган 32 сотих ер майдонини тураржой сифатида расмийлаштириб беришни ваъда қилишган.

Алданаётган фуқарони ишонтириш учун улар ноқонуний равишда сохта кадастр йиғма жилди тайёрлаб беришган ва бу «хизматлари» эвазига 5 000 АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан қўлга киритишган.

Ҳолат бўйича расмий маълумот:

«Фуқаролар С.Ғ. ва Х.С. ўзаро тил бириктириб, ҳокимлик захирасидаги 32 сотих ер майдонини тураржой сифатида расмийлаштиришни ваъда қилиб, сохта кадастр ҳужжатлари эвазига 5 000 долларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритишган.»

2. Пуллар қайтарилди ва жиноят иши қўзғатилди

Текширув тадбирлари давомида фирибгарлик йўли билан олинган маблағларнинг бир қисми — 2 400 АҚШ доллари ва 7,2 миллион сўм ашёвий далил сифатида процессуал тартибда қайтарилди ва расмийлаштириб олинди.

Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан С.Ғ. ва Х.С.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 168-моддаси — Фирибгарлик;

  • 228-моддаси — Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш.

Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Қувасойдаги ер фирибгарлиги бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ҳодиса жойи

Фарғона вилояти, Қувасой шаҳри

Гумонланувчилар

Фуқаролар С.Ғ. ва Х.С.

Ер майдони

32 сотих (ҳокимлик захирасидаги ер)

Ноқонуний схема

Сохта кадастр йиғма жилди тайёрлаш

Ўзлаштирилган маблағ

$5 000 АҚШ доллари

Қайтарилган маблағ

$2 400 ва 7,2 млн сўм

Жиноят моддалари

ЖК 168-модда (Фирибгарлик), 228-модда (Қалбакилаштириш)

Ер майдонлари ва кўчмас мулк сотиб олишда сохта ҳужжатларга алданиб қолмаслик ҳамда битимларни фақат расмий давлат органлари (Давлат хизматлари марказлари ва Кадастр агентлиги) орқали амалга ошириш жуда муҳим!

Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва кўчмас мулк олишни режалаштираётган танишларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, ер олди-сотдисидаги фирибгарликларнинг олдини олиш учун қандай қўшимча назорат ва огоҳлантириш механизмлари зарур? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!

ҚувасойФарғонаЎзбекистонЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқдаБугун, 11:34Ҳарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиҲарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиБугун, 05:16Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиШвейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиКеча, 16:39Диққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиДиққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиКеча, 14:39Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиКеча, 12:22Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдилар27.07, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди