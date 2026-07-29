«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!
Фарғона вилоятининг Қувасой шаҳрида ҳокимлик захирасидаги ер майдонини сохта ҳужжатлар орқали сотишга уринган шахсларнинг ноқонуний қилмишлари фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг шаҳар бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда икки фуқаро томонидан содир этилган йирик фирибгарлик ҳолати аниқланди.
Zamin.uz ушбу сохта кадастр можароси, ноқонуний келишув тафсилотлари ва қайтарилган маблағлар ҳақида маълумот беради.
1. 32 сотих ер ва сохта кадастр йиғма жилди
Текширув давомида маълум бўлишича, фуқаролар С.Ғ. ва Х.С. ўзаро тил бириктириб, фуқаро В.Э.нинг ишончига киришган. Улар туман ҳокимлиги захирасида бўлган 32 сотих ер майдонини тураржой сифатида расмийлаштириб беришни ваъда қилишган.
Алданаётган фуқарони ишонтириш учун улар ноқонуний равишда сохта кадастр йиғма жилди тайёрлаб беришган ва бу «хизматлари» эвазига 5 000 АҚШ долларини фирибгарлик йўли билан қўлга киритишган.
Ҳолат бўйича расмий маълумот:
«Фуқаролар С.Ғ. ва Х.С. ўзаро тил бириктириб, ҳокимлик захирасидаги 32 сотих ер майдонини тураржой сифатида расмийлаштиришни ваъда қилиб, сохта кадастр ҳужжатлари эвазига 5 000 долларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритишган.»
2. Пуллар қайтарилди ва жиноят иши қўзғатилди
Текширув тадбирлари давомида фирибгарлик йўли билан олинган маблағларнинг бир қисми — 2 400 АҚШ доллари ва 7,2 миллион сўм ашёвий далил сифатида процессуал тартибда қайтарилди ва расмийлаштириб олинди.
Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан С.Ғ. ва Х.С.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:
168-моддаси — Фирибгарлик;
228-моддаси — Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш.
Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Қувасойдаги ер фирибгарлиги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Ҳодиса жойи
Фарғона вилояти, Қувасой шаҳри
Гумонланувчилар
Фуқаролар С.Ғ. ва Х.С.
Ер майдони
32 сотих (ҳокимлик захирасидаги ер)
Ноқонуний схема
Сохта кадастр йиғма жилди тайёрлаш
Ўзлаштирилган маблағ
$5 000 АҚШ доллари
Қайтарилган маблағ
$2 400 ва 7,2 млн сўм
Жиноят моддалари
ЖК 168-модда (Фирибгарлик), 228-модда (Қалбакилаштириш)
Ер майдонлари ва кўчмас мулк сотиб олишда сохта ҳужжатларга алданиб қолмаслик ҳамда битимларни фақат расмий давлат органлари (Давлат хизматлари марказлари ва Кадастр агентлиги) орқали амалга ошириш жуда муҳим!
Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва кўчмас мулк олишни режалаштираётган танишларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, ер олди-сотдисидаги фирибгарликларнинг олдини олиш учун қандай қўшимча назорат ва огоҳлантириш механизмлари зарур? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!
…