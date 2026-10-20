Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Ўзбекистон Республикаси Таълим ва илм-фан вазирлиги тизимида масъулиятли раҳбарлик лавозимларига янги кадрлар тайинланди.
Вазирлик фаолиятини такомиллаштириш ва тизимдаги ислоҳотларни жадаллаштириш мақсадида Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимовга биринчи ўринбосар ҳамда янги муовинлар тасдиқланди.
Янги тайинловлар: Ким қайси лавозимни эгаллади?
Расмий қарорга мувофиқ, вазирлик раҳбариятида қуйидаги ўзгаришлар амалга оширилди:
Биринчи ўринбосар: Юлдашев Ойбек Беҳзодович Таълим ва илм-фан вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди;
Янги вазир ўринбосарлари:
Пардаева Меҳринисо Донияровна — Таълим ва илм-фан вазири ўринбосари;
Мирзалиев Санжар Маҳаммаджон ўғли — Таълим ва илм-фан вазири ўринбосари этиб белгиланди.
Раҳбарият таркиби тўлиқ шаклланди: Вазирда 4 нафар ўринбосар
Аввалроқ ушбу тизимда И.Сираджев ҳам вазир ўринбосари лавозимига тайинланган эди.
Амалга оширилган сўнгги ўзгаришлардан сўнг, Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимовнинг ўринбосарлари сони 4 нафарга етди. Янгиланган бошқарув жамоаси таълим сифатини ошириш, илм-фан ва инновацияларни ривожлантириш ҳамда соҳага замонавий ёндашувларни татбиқ этиш бўйича кенг қамровли ишларни давом эттиради.
Изоҳлар 0
…