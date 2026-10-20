Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?

·7·Ўзбекистон
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?

Ўзбекистон Республикаси Таълим ва илм-фан вазирлиги тизимида масъулиятли раҳбарлик лавозимларига янги кадрлар тайинланди.

Вазирлик фаолиятини такомиллаштириш ва тизимдаги ислоҳотларни жадаллаштириш мақсадида Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимовга биринчи ўринбосар ҳамда янги муовинлар тасдиқланди.

Янги тайинловлар: Ким қайси лавозимни эгаллади?

Расмий қарорга мувофиқ, вазирлик раҳбариятида қуйидаги ўзгаришлар амалга оширилди:

  • Биринчи ўринбосар: Юлдашев Ойбек Беҳзодович Таълим ва илм-фан вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди;

  • Янги вазир ўринбосарлари:

    • Пардаева Меҳринисо Донияровна — Таълим ва илм-фан вазири ўринбосари;

    • Мирзалиев Санжар Маҳаммаджон ўғли — Таълим ва илм-фан вазири ўринбосари этиб белгиланди.

Раҳбарият таркиби тўлиқ шаклланди: Вазирда 4 нафар ўринбосар

Аввалроқ ушбу тизимда И.Сираджев ҳам вазир ўринбосари лавозимига тайинланган эди.

Амалга оширилган сўнгги ўзгаришлардан сўнг, Таълим ва илм-фан вазири Эркинжон Турдимовнинг ўринбосарлари сони 4 нафарга етди. Янгиланган бошқарув жамоаси таълим сифатини ошириш, илм-фан ва инновацияларни ривожлантириш ҳамда соҳага замонавий ёндашувларни татбиқ этиш бўйича кенг қамровли ишларни давом эттиради.

Эркинжон ТурдимовЮлдашев Ойбек БеҳзодовичПардаева Меҳринисо ДонияровнаТаълим ва илм‑фан вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотЭркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнот12 октябр 22:07Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиЭркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди9 октябр 19:38Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлариЭнди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари4 октябр 07:54«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади5 октябр 06:57Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкландиЭркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди9 октябр 19:51"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларгаБугун 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?