Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнот

·8·Ўзбекистон
Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнот

Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент ҳудудида бўлиб ўтган учрашув давомида мамлакат олий таълим тизимидаги долзарб муаммолар, янги ташкил этилган Таълим ва илм-фан вазирлиги ҳамда ушбу масъулиятли лавозимга тайинланган Эркинжон Турдимовнинг фаолияти ҳақида очиқ ва таъсирли фикр билдирди.

Давлат раҳбари олий ўқув юртларида сон ортидан қувиш даври ўтганини, эндиликда асосий эътибор реал меҳнат бозори талаб қиладиган сифатли мутахассислар тайёрлашга қаратилиши шарт эканини қатъий таъкидлади.

«Сон кўпайди, сифат эса кам»: Олий таълимга янги талаб

Президент университет ва институтлар фаолиятидаги сусткашликлар ҳамда юзаки ёндашувларга чек қўйилиши кераклигини кўрсатиб ўтди:

  • Аниқ мақсадли тайёргарлик: «Бундан кейин ҳар бир университет ким учун ва қандай кадр тайёрлашини ўзи учун аниқ белгилаб олиши керак. Талабаларни шунчаки дипломли қилиш эмас, уларнинг иқтисодиёт тармоқларида ўз ўрнини топиши бош талаб бўлади», — дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев;

  • Сифатсиз дипломлар муаммоси: Давлат раҳбари олий маълумотлилар сони кескин ошгани билан, уларнинг билим даражаси ва амалий кўникмалари етарли эмаслигини очиқ танқид қилди.

Нима учун айнан Эркинжон Турдимов?

Президент узоқ йиллар давомида ҳудудларни муваффақиятли бошқарган раҳбарнинг таълим тизимига олиб келиниши сабабини қуйидагича изоҳлади:

«Сон кўпайди, сифат эса кам. Тўртта вилоятга ҳоким бўлган одамни Таълим вазирлигига бекорга олиб келмадим. Бу соҳага энг ишонган кадримни бежиз тайинламадим», — деди Президент.

Катта бошқарув тажрибасига эга Эркинжон Турдимовнинг вазирлик раҳбарлигига келиши олий ва ўрта-махсус таълимни иқтисодиётнинг реал сектори, вилоятлар саноати ва ҳудудий эҳтиёжларга тўлиқ мослаштиришда кескин бурилиш ясаши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевЭркинжон ТурдимовТаълим ва илм‑фан вазирлигиОлий таълим тизими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқландиЭркинжон Турдимов Таълим ва илм-фан вазири лавозимига тасдиқланди9 октябр 19:38Энди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлариЭнди битта вазирлик бўлади: Ўзбекистон таълим тизимидаги сенсацион ислоҳот тафсилотлари4 октябр 07:54«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади5 октябр 06:57Эркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкландиЭркинжон Турдимов Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, соҳа назорати Саида Мирзиёевага юкланди9 октябр 19:512027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?2027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?Бугун 19:09Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаБугун 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)